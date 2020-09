Loạt đặc sản dân dã Cần Thơ khiến du khách không thể cưỡng lại

Lẩu mắm: Nhắc về ẩm thực miền sông nước, du khách đừng không bỏ lỡ món lẩu mắm đặc trưng đến từng hơi thở. Món lẩu được nấu bằng mắm sặc là sự giao thoa hài hòa của nền ẩm thực người Khmer với lưu dân phương Nam khai khẩn. Món này hấp dẫn bởi hương vị đậm đà với mùi cay ấm lòng. Cá lóc nướng trui là một món ngon đã đi sâu vào trong tiềm thức ẩm thực của vùng sông nước Miền Tây. Đặc điểm của món cá lóc nướng trui là không cần đánh vẩy hay tẩm ướp gia vị. Cá lóc nước trui được ăn kèm với bánh tráng, bún, rau sống cùng nước mắm ngon. Ốc nướng tiêu là một trong những món đặc sản dân dã nức tiếng của Cần Thơ. Ốc được luộc sơ rồi bỏ lên lửa than nướng, vừa nướng vừa thêm nước mắm đã làm sẵn, nêm nếm gia vị như tiêu, tỏi, bột ngọt… Khi thấy nước bên trong ốc sôi lên, hơi cạn xuống thì cho vào đĩa lót rau răm thơm phức. Gà um dâu Hạ Châu: Thật tuyệt vời khi ngồi dưới bóng cây râm mát nơi miệt vườn, thưởng thức món gà vườn um dâu Hạ Châu thật độc đáo. Dùng đũa gắp một miếng thịt gà cùng vài múi dâu đưa lên miệng nhai chầm chậm. Vị dai, ngọt của thịt gà hòa lẫn vị chua chua, ngọt ngọt lẫn “mùi thơm đặc trưng” của dâu lan tỏa vào vị giác, len xuống thực quản. Vịt nấu chao là một món đặc sản ở Cần Thơ đậm chất miền Tây sông nước mà ai cũng phải nhớ mãi cái hương vị độc đáo này. Có lẽ đối với nhiều du khách, chao còn khá xa lạ nhưng loại đậu phụ lên men này là món ăn đặc trưng của miền Tây sông nước và đặc biệt là món ngon trứ danh ở Cần Thơ. Ba khía rang me là một trong những món đặc sản nổi tiếng ở Cần Thơ có hương vị độc đáo mà thực khách một khi thử qua đều rất khó quên. Cách chế biến ba khía rang me tuy không quá khó nhưng phải rất khéo léo. Cá linh bông điên điển: Nếu bạn đi du lịch Cần Thơ vào mùa nước nổi đừng quên thưởng thức món lẩu cá linh bông điên điển. Mỗi khi mùa lũ đến, hoa điển điển bắt đầu nở rộ, cá tôm cũng ùa về rợp cả ruộng đồng. Ngoài ra còn có gỏi bông điên điển, canh chua cá linh bông điền điền.. củng rất ngon. Hủ tiếu: Đến Cần Thơ, bạn đừng quên thưởng thức tô hủ tiếu thơm ngon đủ loại: hủ tiếu gà, hủ tiếu heo… đặc biệt có món hủ tiếu chiên giòn hay còn gọi “Pizza” hủ tiếu. Tại trung tâm thành phố có rất quán bán hủ tiếu nhưng có lẽ địa điểm ăn hủ tiếu ngon nhất là tại các lò hủ tiếu truyền thống. Bánh hỏi heo quay Phong Điền: Nếu có dịp ghé thăm Phong Điền, đừng quên thưởng thức món bánh hỏi heo quay do chính tay nhà vườn chế biến nhé. Bánh hỏi heo quay Phong Điền được làm từ bột gạo ngon được ngâm và xay cẩn thận. Thịt heo được ướp sẵn cho thấm gia vị rồi quay chín dưới lửa hồng. Món này ăn kèm với dưa leo và rau thơm cắt nhỏ, hòa cùng nước mắm tỏi ớt chua cay, mặn, ngọt đậm đà. Bánh cống có nguồn gốc xuất phát từ người Khmer được chế biến và nguyên liệu như bánh khọt nhưng dày và lớp nhân phóng khoáng hơn. Vị béo của bột mì cùng đậu xanh hòa quyện đồng đều trong vị ngọt từ tép. Vỏ bánh giòn rụm, khi ăn không có cảm giác ngán. Bánh cóng có cách ăn tương tự bánh xèo, cuốn cùng các loại rau và chấm nước mắm tỏi ớt. Bánh xèo: Đến Cần Thơ, có thể bạn sẽ thấy rất lạ khi người ta không gọi là làm bánh xèo mà gọi là “đổ” bánh xèo. Nguyên nhân là do khi chế biến món ăn này, bột pha sẵn đổ vào chiếc chảo gang đang nóng già sẽ phát ra tiếng xèo xèo. Sau đó, người đầu bếp cho thêm phần nhân gồm tôm, thịt, giá sống, củ sắn sống, thậm chí có nơi còn cho củ hủ dừa, thịt vịt xiêm sắt sợi vào cho ngon và tạo hương vị khác lạ. Bánh tét lá cẩm Cần Thơ: Xuôi về phương nam, du lịch Cần Thơ bạn sẽ có dịp nghe những câu chuyện từ bến Ninh Kiều ngày xa xưa đến nguồn gốc bánh tét lá cẩm nổi tiếng của xứ sở trù phú này. Loại bánh này do gia tộc họ Huỳnh ở Cần Thơ đã nghĩ ra và lưu truyền công thức qua các thế hệ. Nem nướng Cái Răng: Món nem nướng tuy đơn giản nhưng lại có sức cuốn hút lạ kỳ. Dù là thực khách khó tính nhất cũng phải trầm trồ khi thưởng thức bởi hương vị thơm ngon khó có thể tìm được ở bất cứ đâu. Nem nướng được làm từ thịt heo tươi xay nhuyễn, quết dẻo, ướp gia vị theo công thức riêng, vo tròn, xiên que rồi nướng trên bếp than hồng. Chuối nếp nướng: Trái chuối bé bé xinh xinh, được bao bọc bởi một lớp nếp vừa phải chứ không quá dày cũng không quá mỏng và ngoài cùng là một lớp lá chuối để tránh nếp bị cháy khi nướng. Chuối nếp nướng Cần Thơ là món ăn dân dã, món quà quê thảo thơm của đồng nội gọi mời du khách cùng thưởng thức. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

