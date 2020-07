Liên tâm an và Định tâm an giấc lừa dối người dùng thế nào?

(Kiến Thức) - Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cảnh báo TPBVSK Định tâm an giấc và Liên Tâm An đang quảng cáo trên một số trang web như thuốc chữa bệnh, nêu công dụng không đúng sự thật, lừa dối người tiêu dùng.