Lẩu gà lá é ở Đà Lạt có gì ngon mà cực “hút khách”

Lẩu gà lá é là một trong những món ngon hút khách ở Đà Lạt. Với vị chua chua cùng mùi thơm của lá é cùng với không khí se lạnh và một chút chua cay của các nguyên liệu, đây thực sự là một món ăn tuyệt vời dành cho du khách. Lẩu gà lá é vốn là món ăn đặc sản của Phú Yên. Món lẩu này đã theo chân người dân xứ Nẫu vào Đà Lạt và trở thành món ăn nổi tiếng ở đây. Mặc dù vậy nhưng lẩu gà lá é ở mỗi nơi sẽ có hương vị riêng khác nhau. Muốn nấu nồi lẩu gà lá é ngon và đậm vị, người nấu phải chọn lựa những nguyên liệu tươi ngon nhất. Một nồi lẩu gà lá é thường có những nguyên liệu sau: lá é, măng tươi, nấm, thịt gà ta, sả, ớt xiêm…. cùng các gia vị nêm nếm khác. Trước khi nấu, thịt gà sẽ được ướp trước với ớt xiêm, lá é và sả. Người nấu phải ướp lá é vào thịt gà trước, để khi ăn phần thịt gà sẽ thấm vị. Ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, người dân thường hay sử dụng lá é để nấu ăn. Lá é là loại rau thơm khá giống với hương nhu, khi ăn sống có vị chát chát còn khi ăn chín thì có vị the nhẹ. Vị cay của ớt xiêm cũng là một phần không thể thiếu của món lẩu này. Ớt xiêm hay còn gọi là ớt hiểm là loài ớt được trồng nhiều ở vùng rừng núi Tây Nguyên. Loại ớt này ăn không hắc, có công dụng hỗ trợ tiêu hoá và còn là vị thuốc chữa bệnh bao tử, viêm mật. Lẩu gà lá é dù là món lẩu có vị cay, nhưng hầu hết các nguyên liệu của món ăn này đều là các vị thuốc. Chính vì thế, món lẩu này không khó để thưởng thức mà rất ngon miệng và dễ tiêu hoá. Khác với những loại lẩu khác, lẩu gà lá é không ăn cùng nhiều loại rau khác nhau mà chỉ sử dụng mỗi lá é. Nước lẩu sẽ bao gồm thịt gà, măng, nấm …được nấu chín trước khi đem ra. Khi ăn, món lẩu này được dọn ra kèm với 1 dĩa lá é và 1 dĩa bún. Nồi nước lẩu sẽ được đun nóng liên tục, bạn chỉ cần nhúng lá é vào, đợi tái một chút và thưởng thức. Bạn sẽ vừa ăn, vừa nhúng lá é vào hoặc có thể cho hết lá é vào hết cùng 1 lần cũng được. Một lưu ý nhỏ cho bạn là đừng để lá é quá chín, vì như thế bạn sẽ không thể cảm nhận được vị the the của lá. Hương vị cay xé của món lẩu này rất hợp để bạn thưởng thức dưới thời tiết se se lạnh. Vị cay xé của ớt xiêm, vị the the của lá é cùng cái hơi nóng của nước lẩu cộng với cái se lạnh của thời tiết thì còn gì bằng. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Giải Mã Quán Chè Gần Một Thế Kỷ Đông Khách Nhất Hà Nội". Nguồn: Món Ngon Yan Food.

Lẩu gà lá é là một trong những món ngon hút khách ở Đà Lạt. Với vị chua chua cùng mùi thơm của lá é cùng với không khí se lạnh và một chút chua cay của các nguyên liệu, đây thực sự là một món ăn tuyệt vời dành cho du khách. Lẩu gà lá é vốn là món ăn đặc sản của Phú Yên. Món lẩu này đã theo chân người dân xứ Nẫu vào Đà Lạt và trở thành món ăn nổi tiếng ở đây. Mặc dù vậy nhưng lẩu gà lá é ở mỗi nơi sẽ có hương vị riêng khác nhau. Muốn nấu nồi lẩu gà lá é ngon và đậm vị, người nấu phải chọn lựa những nguyên liệu tươi ngon nhất. Một nồi lẩu gà lá é thường có những nguyên liệu sau: lá é, măng tươi, nấm, thịt gà ta, sả, ớt xiêm…. cùng các gia vị nêm nếm khác. Trước khi nấu, thịt gà sẽ được ướp trước với ớt xiêm, lá é và sả. Người nấu phải ướp lá é vào thịt gà trước, để khi ăn phần thịt gà sẽ thấm vị. Ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, người dân thường hay sử dụng lá é để nấu ăn. Lá é là loại rau thơm khá giống với hương nhu, khi ăn sống có vị chát chát còn khi ăn chín thì có vị the nhẹ. Vị cay của ớt xiêm cũng là một phần không thể thiếu của món lẩu này. Ớt xiêm hay còn gọi là ớt hiểm là loài ớt được trồng nhiều ở vùng rừng núi Tây Nguyên. Loại ớt này ăn không hắc, có công dụng hỗ trợ tiêu hoá và còn là vị thuốc chữa bệnh bao tử, viêm mật. Lẩu gà lá é dù là món lẩu có vị cay, nhưng hầu hết các nguyên liệu của món ăn này đều là các vị thuốc. Chính vì thế, món lẩu này không khó để thưởng thức mà rất ngon miệng và dễ tiêu hoá. Khác với những loại lẩu khác, lẩu gà lá é không ăn cùng nhiều loại rau khác nhau mà chỉ sử dụng mỗi lá é. Nước lẩu sẽ bao gồm thịt gà, măng, nấm …được nấu chín trước khi đem ra. Khi ăn, món lẩu này được dọn ra kèm với 1 dĩa lá é và 1 dĩa bún. Nồi nước lẩu sẽ được đun nóng liên tục, bạn chỉ cần nhúng lá é vào, đợi tái một chút và thưởng thức. Bạn sẽ vừa ăn, vừa nhúng lá é vào hoặc có thể cho hết lá é vào hết cùng 1 lần cũng được. Một lưu ý nhỏ cho bạn là đừng để lá é quá chín, vì như thế bạn sẽ không thể cảm nhận được vị the the của lá. Hương vị cay xé của món lẩu này rất hợp để bạn thưởng thức dưới thời tiết se se lạnh. Vị cay xé của ớt xiêm, vị the the của lá é cùng cái hơi nóng của nước lẩu cộng với cái se lạnh của thời tiết thì còn gì bằng. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Giải Mã Quán Chè Gần Một Thế Kỷ Đông Khách Nhất Hà Nội". Nguồn: Món Ngon Yan Food.