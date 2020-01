Không ngờ Vũ Khắc Tiệp có gu thời trang đẳng cấp và “chảnh chọe” đến vậy

Không phải nghệ sĩ showbiz nhưng Vũ Khắc Tiệp vẫn luôn là cái tên thu hút mạnh mẽ sự chú ý của dân tình bởi lối sống sang chảnh cùng gu thời trang ấn tượng “chất như nước cất”. Trước đây, anh đã từng khiến dân mạng há hốc mồm khi công khai kho đồ hiệu đồ sộ mà anh vốn sở hữu, trong đó tất nhiên không thể “vắng mặt” các thương hiệu đình đám như Gucci, Louis Vuitton, Chanel,… Dù chỉ là thời trang đường phố thì Khắc Tiệp vẫn luôn nổi bật, đó là lý do anh luôn được bình chọn trong top "Quý ông mặc đẹp của V-biz". Sở hữu cả một công ty chuyên đào tạo về người mẫu, Vũ Khắc Tiệp xây dựng cho bản thân một hình ảnh đầy hào nhoáng, từ vẻ ngoài ngày một bảnh bao đến phong cách thời trang thời thượng, sành điệu. Anh thậm chí còn thường xuyên góp mặt tại các show diễn thời trang lớn trên thế giới, khẳng định tên tuổi trong làng mốt Việt. Ông bầu bắt kịp và luôn tỏ ra nhạy bén, tinh tế trong gu ăn mặt của mình mỗi lần xuống đường. Kho đồ hiệu của Vũ Khắc Tiệp cũng được bổ sung ngày càng đồ sộ sau mỗi chuyến du lịch nước ngoài. Vũ Khắc Tiệp với con mắt thời trang tinh tế luôn tận dụng khéo léo các món đồ hiệu, tạo nên những set đồ cực bắt mắt. Gu thời trang tối giản, được tạo nên từ những món đồ hiệu đắt đỏ đã giúp Vũ Khắc Tiệp xây dựng hình ảnh chuẩn bảnh bao, sành điệu trong mắt dân tình.Gu ăn mặc sành điệu của Vũ Khắc Tiệp khiến mọi người không khỏi ngỡ ngàng khi anh dính tin đồn phải lên đồn công an vì vay nợ hàng tỷ đồng. Dù vậy, ông bầu của chân dài Ngọc Trinh vẫn ăn mặc cực sang chảnh và check in ở những nơi nổi tiếng xa hoa. Áo sơ mi xanh phối với quần màu kem và giày xanh nổi bật khiến Vũ Khắc Tiệp trông vô cùng lịch lãm, bảnh bao. Ảnh: FBNV. Video "Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn: VTC.

