Không muốn gặp ác mộng, bạn hãy tránh xa những món này

Nếu bạn thường xuyên gặp những cơn ác mộng, hãy kiểm tra thói quen ăn uống để tìm ra nguyên nhân đằng sau những giấc mơ đáng sợ. Rượu: Chúng ta đều biết rằng rượu có tác dụng gần như là thuốc an thần nhưng nó lại giết chết chất lượng giấc ngủ. Trên hết, rượu chính là nguyên nhân gây ra những giấc mơ đáng sợ và bồn chồn trong đêm. Một số người thậm chí có thể tưởng tượng ra những điều kỳ quái trong giấc ngủ sau khi say rượu. Thức ăn cay: Thức ăn cay gây ra những cơn ác mộng ở nhiều người. Chúng làm rối loạn giấc ngủ, tăng nhiệt độ cơ thể và can thiệp vào hoạt động của não trong lúc ngủ. Caffeine: Sử dụng caffeine trước khi ngủ rất hại vì hai lý do. Thứ nhất, nó có thể làm cho bạn khó ngủ. Thứ hai, nó có thể kích hoạt hoạt động não gây ra những giấc mơ xấu. Mì ống: Một nghiên cứu nói rằng mì ống khi tiêu thụ cùng với bánh mì vào ban đêm có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và những giấc mơ của bạn. Khoai tây chiên: Khoảng 12,5% trong số tất cả những giấc mơ phiền toái là do tiêu thụ đồ ăn nhanh như khoai tây chiên, theo một nghiên cứu. Kem: Ăn kem muộn vào ban đêm? Hàm lượng đường và chất béo của kem cung cấp cho bạn rất nhiều năng lượng nhưng cơ thể bạn đang ở chế độ ngủ. Đường: Ngay cả các nhà tâm lý học cũng tin rằng ăn nhiều đường có thể gây ra những cơn ác mộng. Do đó, bạn nên tránh ăn bánh ngọt hoặc bánh quy trước khi đi ngủ nếu không muốn có giấc mơ đáng sợ. Ảnh: Boldsky. Soda: Các loại nước uống có ga có thể ảnh hưởng đến trạng thái ngủ của bạn. Soda có đường chứa nhiều chất phụ gia có thể gây ra những giấc mơ kỳ lạ. Bánh pizza: Pizza, đặc biệt là pizza phô mai, có thể khiến bạn gặp ác mộng. Các sản phẩm sữa chứa tryptophan, đó là lý do chính gây ra những giấc mơ xấu. Pho mát: Các sản phẩm từ sữa có chứa tryptophan vốn là tiền thân của hormone gây ngủ serotonin. Do đó, dùng phô mai có thể gây ra những giấc mơ xấu khi bạn ngủ say. Cần tây: Cần tây là thuốc lợi tiểu tự nhiên, ăn nó trước khi đi ngủ có thể gây ra những cơn ác mộng. Ảnh: Boldsky. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.

