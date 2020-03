Không chỉ mất vệ sinh, thói quen này còn tiềm ẩn nhiều tác hại không ngờ

Một trong những tác hại thấy rõ của việc cắn móng tay đó chính là khiến móng tay bị biến dạng. Ảnh: vnreview. Cắn móng tay có thể khiến móng tay tách rời khỏi phần đệm và khiến phần đệm thịt dưới móng tay dần thu hẹp, dẫn đến việc hoàn toàn biến mất. Ảnh: thanhnien. Việc cắn móng tay còn tạo điều kiện cho vi trùng, vi khuẩn dễ dàng xâm nhập vào cơ thể. Ảnh: hellobacsi Khu vực dưới móng tay là nơi chứa nhiều loại vi khuẩn có hại như khuẩn salmonella, E.Coli hay vi khuẩn gây cảm cúm. Những loại vi khuẩn này có thể xâm nhập vào cơ thể bạn khi bạn cắn móng tay. Ảnh: healthplus. Bên cạnh đó, thói quen cắn móng tay sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng da cực kì cao. Ảnh: vnreview. Lý do là những biểu bì để bảo vệ da đã bị mất đi trong lúc bạn cắn móng, do đó vi khuẩn sẽ dễ xâm nhập vào và gây tổn thương da. Ảnh: tinmoi. Thói quen cắn móng tay còn dễ gây tổn thương cho răng, khiến sứt mẻ hay mòn răng cửa. Ảnh: googleusercontent. Người có thói quen cắn móng tay còn dễ bị hôi miệng. Ảnh: medihub. Nguyên nhân là do vi khuẩn từ móng tay xâm nhập vào miệng khiến người có thói quen cắn móng tay dễ bị bệnh hơi thở có mùi hôi. Ảnh: safetyandhealthmagazine.

Một trong những tác hại thấy rõ của việc cắn móng tay đó chính là khiến móng tay bị biến dạng. Ảnh: vnreview. Cắn móng tay có thể khiến móng tay tách rời khỏi phần đệm và khiến phần đệm thịt dưới móng tay dần thu hẹp, dẫn đến việc hoàn toàn biến mất. Ảnh: thanhnien. Việc cắn móng tay còn tạo điều kiện cho vi trùng, vi khuẩn dễ dàng xâm nhập vào cơ thể. Ảnh: hellobacsi Khu vực dưới móng tay là nơi chứa nhiều loại vi khuẩn có hại như khuẩn salmonella, E.Coli hay vi khuẩn gây cảm cúm. Những loại vi khuẩn này có thể xâm nhập vào cơ thể bạn khi bạn cắn móng tay. Ảnh: healthplus. Bên cạnh đó, thói quen cắn móng tay sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng da cực kì cao. Ảnh: vnreview. Lý do là những biểu bì để bảo vệ da đã bị mất đi trong lúc bạn cắn móng, do đó vi khuẩn sẽ dễ xâm nhập vào và gây tổn thương da. Ảnh: tinmoi. Thói quen cắn móng tay còn dễ gây tổn thương cho răng, khiến sứt mẻ hay mòn răng cửa. Ảnh: googleusercontent. Người có thói quen cắn móng tay còn dễ bị hôi miệng. Ảnh: medihub. Nguyên nhân là do vi khuẩn từ móng tay xâm nhập vào miệng khiến người có thói quen cắn móng tay dễ bị bệnh hơi thở có mùi hôi. Ảnh: safetyandhealthmagazine.