Khám phá đặc sản tôm say rượu độc đáo của Trung Quốc

Đặc sản tôm say rượu có nguyên liệu chính là tôm nước ngọt sống. Ảnh: cachnaumonan. Tùy vào mỗi vùng mà lựa chọn loại tôm nước ngọt khác nhau để làm món tôm say rượu này. Ảnh: cachnaumonan. Tuy nhiên, loại được yêu thích nhất để làm nên món ăn độc đáo này là tôm he. Ảnh: vnhotels. Sau khi loại bỏ phần chân và râu, tôm sẽ được bỏ vào một bát rượu có nồng độ cao, ngâm ít nhất 15 phút đủ để chúng bị say rượu và thịt ngấm gia vị. Ảnh: cachnaumonan. Ngoài rượu, một số loại gia vị khác cũng có thể được thêm vào như hành lá, gừng tươi xắt nhỏ hoặc tỏi ớt để khử mùi tanh và tăng thêm hương vị cho món ăn. Ảnh: yan. Sau đó, tôm sẽ được chế biến theo hai cách. Cách thứ nhất là vớt tôm ra rồi chao qua dầu nóng trong khoảng 30 giây, đủ để vỏ tôm chuyển sang màu đỏ hồng. Ảnh: mangvieclam. Cách thứ hai là đốt lửa vào bát rượu ngâm tôm. Sau khi lửa cháy làm bay hết rượu, tôm chín là có thể thưởng thức. Ảnh: diadiemanuong. Nhiều thực khách sau khi nếm thử món đặc sản tôm say rượu độc đáo này đã bày tỏ cảm giác của mình là tôm sống rất ngọt thịt, đậm đà. Ảnh: cachnaumonan. Họ đều nhận định phần rượu cùng gia vị thấm vào thịt tôm nên cảm giác ngon lạ. Ảnh: cachnaumonan.

