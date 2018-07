Hy hữu những ca hóc dị vật nguy hiểm ở Việt Nam

Xương gà mắc ngang cổ họng bé 13 tuổi khi vừa ăn vừa xem tivi

Đầu tháng 4/2018, thông tin từ Bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 1 (Bình Dương) cho biết Bệnh viện này vừa cấp cứu và thực hiện thành công thủ thuật nội soi gắp dị vật cho bé P.T.H (13 tuổi, ngụ Thành phố Thủ Dầu Một) mắc dị vật xương gà lớn trong thực quản.

Theo người nhà cho biết, trước đó do thói quen vừa ăn uống vừa xem tivi, bé gái đã bất cẩn nuốt phải dị vật lớn. Sau khi nhập viện do xuất hiện các tình trạng nuốt vướng, đau nhiều vùng hạ họng, các BS đã tiến hành thăm khám, chụp X-Quang vùng thực quản nghi ngờ có dị vật tại thực quản đoạn ngang đốt sống cổ C2. Ngay sau đó, các BS đã hội chẩn và thực hiện nội soi thực quản an thần để gắp dị vật ca ngoài.

Sau 60 phút, dị vật được gắp thành công là một mảnh xương đùi gà dài 2,5cm, rộng 1cm với nhiều cạnh sắc nhọn, nham nhở. Bệnh nhân được xuất viện ngay trong ngày.