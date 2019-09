“Hé lộ” bí kíp tăng chiều cao giúp người Hà Lan cao nhất thế giới

Giữa thế kỷ 18, chiều cao trung bình của binh sĩ Hà Lan chỉ 165 cm, thấp hơn mức trung bình của binh lính từ các nước châu Âu khác. Sau 150 năm, chiều cao của họ đã tăng hơn 20 cm. Hiện người Hà Lan cao nhất thế giới với chiều cao trung bình là 183,8 cm. Theo các nhà khoa học, một nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là chọn lọc tự nhiên qua gene di truyền. Chiều cao có tính di truyền nên bố mẹ cao thường sinh con cao hơn so với bố mẹ thấp. Vì những người cao sinh nhiều con, con cái họ lại có thể cao hơn bố mẹ. Theo đó, chiều cao trung bình của thế hệ sau sẽ tăng một chút so với thế hệ trước, nếu các điều kiện khác như nhau. Đó là lý do đầu tiên giúp chiều cao của người Hà Lan tăng 15 cm so với 4 thập kỷ trước đây. Lối sống lạc quan, tích cực, quan tâm đến sức khỏe và gắn kết gia đình giúp người Hà Lan sống hạnh phúc. Lối sống này cũng giúp thể lực người Hà Lan tốt hơn. Một bí kíp khác giúp tăng chiều cao cho người Hà Lan là chế độ dinh dưỡng. Họ có chế độ ăn giàu calorie với thịt và các sản phẩm từ sữa. Sữa bò chứa ít nhất 400 loại dưỡng chất, là nguồn cung cấp protein, canxi, chất béo và vitamin. Người Hà Lan uống sữa bò từ trước khi nước sạch trở nên phổ biến. Với họ, sữa và phô mai là thực phẩm thiết yếu, giống như gạo đối với người Việt hay trà đối với người Anh. Các thống kê cho thấy người Hà Lan dành một phần sáu chi tiêu thực phẩm dành cho các món làm từ sữa. Lượng tiêu thụ các sản phẩm từ sữa hàng năm của người Hà Lan cao hơn 25% so với người Anh, Mỹ, Đức. Cùng với nhu cầu nội địa về sữa bò, từ thế kỷ 20, Hà Lan ngày càng đẩy mạnh chăn nuôi bò sữa. Không chỉ đứng đầu về sản lượng tiêu thụ sữa nội địa, Hà Lan còn là một trong những nhà xuất khẩu sữa lớn nhất thế giới. Chăn nuôi bò sữa chiếm khoảng 60% đất nông nghiệp, gồm 20.000 trang trại và gần 1,5 triệu con bò. Chỉ riêng ngành sữa đã chiếm 17% giá trị sản xuất nông nghiệp, với sản lượng trung bình mỗi năm lên đến 1,3 triệu tấn sữa, tương đương 6,4 tỷ USD giá trị xuất khẩu năm 2010. Phần lớn sữa nguyên liệu được chế biến thành pho-mát, bơ, sữa bột và sữa tươi. Tiêu chuẩn sữa Hà Lan được xem là tiêu chuẩn đáng tin cậy nhất về sữa tươi trên thế giới. Mỗi năm, Hà Lan xuất khẩu hơn 12 triệu tấn sữa cùng 800.000 tấn phô mai. Chiều cao phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau nên không phải cứ uống nhiều sữa sẽ cao. Tuy nhiên, việc bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, bao gồm sữa và các thực phẩm từ sữa, sẽ giúp con người đạt đến chiều cao tối đa do gene quy định. Chuyên gia khuyên hàng ngày, mỗi trẻ nên uống 2-3 cốc sữa tươi, tương đương 400-600 ml để phát triển thể chất. Đặc biệt, trẻ em thành phố càng nên bổ sung sữa tươi nhằm cải thiện tình trạng thiếu vitamin D do đô thị hóa. Ảnh: Internet. Mô tả video

