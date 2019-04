Hè đến, ăn ngay những loại trái cây giảm cân để eo đẹp dáng xinh

Dưa hấu là loại trái cây quen thuộc và phổ biến ở Việt Nam với hương vị ngon ngọt và khả năng giảm cân cực tốt. Ảnh: chophofreshfood. Lý do dưa hấu là trái cây giảm cân tốt vì dưa hấu chứa nhiều vitamin A, vitamin C cùng canxi, kali giúp ngăn chặn sự hình thành mỡ thừa, đốt cháy chất béo hiệu quả. Ảnh: marquis. Bưởi cũng là loại quả nổi tiếng với khả năng giảm cân “thần sầu”. Ảnh: cafedidong. Trong bưởi chứa nhiều vitamin C không chỉ giúp phân hủy mỡ mà còn kích thích tiêu hóa, ngăn ngừa sự tích trữ năng lượng bên trong cơ thể. Ảnh: dkn. Bên cạnh đó, ổi cũng là loại trái cây mùa hè hỗ trợ giảm cân cực hiệu quả. Ảnh: mediacdn. Quả ổi giàu kali, giúp đốt cháy chất béo và kiểm soát cơn đói. Ảnh: vatgia. Nhiều người thường “ngại” ăn mận vì cho rằng loại quả này có tính nóng, ăn nhiều sẽ bị nổi mụn nhưng thực chất, mận lại có tác dụng giảm cân rất tốt. Ảnh: tgdd. Lý do là vì trong quả mận có chứa axit citric đốt cháy chất béo trong cơ thể, từ đó giúp bạn có được vóc dáng mảnh mai như ý. Ảnh: sonla. Tương tự, vải cũng là loại trái cây ít người nghĩ có khả năng giảm cân. Ảnh: khoahocdoisong. Quả vải dù có vị ngọt đậm nhưng có lượng calo, chất béo không bão hòa và cholesterol thấp trong khi lượng chất xơ rất dồi dào nên giúp giảm cân hiệu quả rất tốt vào mùa hè. Ảnh: vaithieu. Mô tả video: Động lực giảm cân

