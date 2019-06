Hãy uống nước ép dưa chuột thường xuyên vì 8 lợi ích tuyệt vời này

Trong dưa chuột có rất nhiều chất xơ có tác dụng làm giảm bớt các vấn đề về tiêu hóa như ợ nóng và đau bụng. Đó chính là lý do tuyệt vời để sử dụng nước ép này thường xuyên. 1. Cân bằng điện giải: Cơ thể bạn không thể hoạt động bình thường khi thiếu nước. Do đó, các chuyên gia thường khuyên mọi người nên uống ít nhất từ 6 – 8 ly nước mỗi ngày để cân bằng lượng nước trong cơ thể. Tuy nhiên, không phải ai cũng duy trì thói quen uống đủ nước mỗi ngày. Ăn hoặc uống nước ép dưa chuột sẽ giúp cung cấp đủ lượng nước trong ngày cho cơ thể bạn. 2. Hỗ trợ giảm cân hiệu quả: Nếu đang lên kế hoạch giảm cân, bạn đừng quên thêm nước ép dưa chuột vào thực đơn ăn uống hàng ngày. Hãy loại bỏ các đồ uống không lành mạnh, nước ngọt có ga, nước ép trái cây và thay thế bằng nước ép dưa chuột để cắt giảm nhu cầu ca lo dư thừa gây tăng cân. Một ly nước ép dưa chuột sẽ giúp bạn giảm cảm giác thèm ăn hiệu quả. 3. Tăng cường các chất chống oxy hóa: Chất chống oxy hóa là những chất giúp làm giảm các tổn thương trong tế bào, giúp ngăn ngừa sự phát triển của các gốc tự do. Thiếu hụt chất chống oxy hóa làm tăng nguy cơ ung thư, tiểu đường, tim mạch, Alzheimer, suy giảm thị lực. 4. Ngăn ngừa ung thư: Dưa chuột cũng có tác dụng chống lại tế bào ung thư. Ngoài thành phần gồm các chất chống oxy hóa, dưa chuột còn chứa dưỡng chất cucurbitacins và nhóm dưỡng chất lignans có vai trò hạn chế sự phát triển của tế bào ung thư. 5. Ổn định huyết áp: Một trong những nguyên nhân gây nên chứng bệnh cao huyết áp là ăn quá mặn và thiếu hụt nguyên tố kali trong chế độ ăn uống hàng ngày. Tuy nhiên, trong dưa chuột có chứa rất nhiều kali, kali sẽ làm chất điện phân giúp điều chỉnh lượng muối mà thận muốn giữ lại giúp giảm và điều hòa huyết áp. 6. Giúp da chắc khỏe: Nước dưa chuột sẽ gúp cải thiện làn da hiệu quả của bạn từ bên trong. Nguồn dinh dưỡng trong dưa chuột giúp thanh lọc cơ thể hiệu quả. Thành phần axit pantothenic (hay vitamin B5) có tác dụng loại bỏ mụn trứng cá. Ước tính, một chén dưa chuột hoặc một ly nước ép sẽ cung cấp cho bạn 5% vitamin B5. 7. Tốt cho hệ xương: Vitamin K trong nước ép dưa chuột hỗ trợ hình thành các protein, giúp mô xương khỏe mạnh, hỗ trợ quá trình đông máu và quá trình trao đổi chất diễn ra hiệu quả. Uống một ly nước ép dưa chuột là cách nhanh chóng nhất để bổ sung nguồn vitamin K. 8. Tăng cường khả năng tiêu hóa: Uống nước dưa chuột giúp duy trì hệ tiêu hóa tốt do dưa chuột chứa hàm lượng chất xơ cao. Đặc biệt các chất xơ không hòa tan trong dưa chuột giúp thức ăn di chuyển qua đường tiêu hóa dễ dàng. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.

Trong dưa chuột có rất nhiều chất xơ có tác dụng làm giảm bớt các vấn đề về tiêu hóa như ợ nóng và đau bụng. Đó chính là lý do tuyệt vời để sử dụng nước ép này thường xuyên. 1. Cân bằng điện giải: Cơ thể bạn không thể hoạt động bình thường khi thiếu nước. Do đó, các chuyên gia thường khuyên mọi người nên uống ít nhất từ 6 – 8 ly nước mỗi ngày để cân bằng lượng nước trong cơ thể. Tuy nhiên, không phải ai cũng duy trì thói quen uống đủ nước mỗi ngày. Ăn hoặc uống nước ép dưa chuột sẽ giúp cung cấp đủ lượng nước trong ngày cho cơ thể bạn. 2. Hỗ trợ giảm cân hiệu quả: Nếu đang lên kế hoạch giảm cân, bạn đừng quên thêm nước ép dưa chuột vào thực đơn ăn uống hàng ngày. Hãy loại bỏ các đồ uống không lành mạnh, nước ngọt có ga, nước ép trái cây và thay thế bằng nước ép dưa chuột để cắt giảm nhu cầu ca lo dư thừa gây tăng cân. Một ly nước ép dưa chuột sẽ giúp bạn giảm cảm giác thèm ăn hiệu quả. 3. Tăng cường các chất chống oxy hóa: Chất chống oxy hóa là những chất giúp làm giảm các tổn thương trong tế bào, giúp ngăn ngừa sự phát triển của các gốc tự do. Thiếu hụt chất chống oxy hóa làm tăng nguy cơ ung thư, tiểu đường, tim mạch, Alzheimer, suy giảm thị lực. 4. Ngăn ngừa ung thư: Dưa chuột cũng có tác dụng chống lại tế bào ung thư. Ngoài thành phần gồm các chất chống oxy hóa, dưa chuột còn chứa dưỡng chất cucurbitacins và nhóm dưỡng chất lignans có vai trò hạn chế sự phát triển của tế bào ung thư. 5. Ổn định huyết áp: Một trong những nguyên nhân gây nên chứng bệnh cao huyết áp là ăn quá mặn và thiếu hụt nguyên tố kali trong chế độ ăn uống hàng ngày. Tuy nhiên, trong dưa chuột có chứa rất nhiều kali, kali sẽ làm chất điện phân giúp điều chỉnh lượng muối mà thận muốn giữ lại giúp giảm và điều hòa huyết áp. 6. Giúp da chắc khỏe: Nước dưa chuột sẽ gúp cải thiện làn da hiệu quả của bạn từ bên trong. Nguồn dinh dưỡng trong dưa chuột giúp thanh lọc cơ thể hiệu quả. Thành phần axit pantothenic (hay vitamin B5) có tác dụng loại bỏ mụn trứng cá. Ước tính, một chén dưa chuột hoặc một ly nước ép sẽ cung cấp cho bạn 5% vitamin B5. 7. Tốt cho hệ xương: Vitamin K trong nước ép dưa chuột hỗ trợ hình thành các protein, giúp mô xương khỏe mạnh, hỗ trợ quá trình đông máu và quá trình trao đổi chất diễn ra hiệu quả. Uống một ly nước ép dưa chuột là cách nhanh chóng nhất để bổ sung nguồn vitamin K. 8. Tăng cường khả năng tiêu hóa: Uống nước dưa chuột giúp duy trì hệ tiêu hóa tốt do dưa chuột chứa hàm lượng chất xơ cao. Đặc biệt các chất xơ không hòa tan trong dưa chuột giúp thức ăn di chuyển qua đường tiêu hóa dễ dàng. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.