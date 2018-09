Đừng ăn 10 loại thực phẩm này khi bụng đói

1. Chuối

Mặc dù có một chế độ ăn uống cụ thể được gọi là chế độ ăn chuối buổi sáng, thúc đẩy ăn nhiều chuối cho bữa ăn sáng, tuy nhiên, ăn chuối khi dạ dày còn trống có thể không phải là ý tưởng tốt nhất. Đúng là chuối có chứa nhiều kali, chất xơ và magie, nhưng chúng cũng có tính axit và chứa nhiều đường. Ăn thực phẩm có tính axit lúc bụng đói có thể gây vấn đề về đường ruột, và tăng cường đường vào buổi sáng có thể làm cho bạn cảm thấy buồn ngủ và tiêu hao năng lượng chỉ sau vài giờ đồng hồ. Bạn nên trộn chuối với các loại thực phẩm khác. 2. Sữa chua

Mặc dù ý tưởng sữa chua kết hợp với trái cây cho bữa ăn sáng khá lành mạnh và giúp giảm cân, nhưng không phải tất cả các loại sữa chua đều là lựa chọn tốt. Các loại sữa chua bán trên thị trường có đủ loại, từ sữa chua có đường cho đến sữa chua tách béo. Với sữa chua tách béo, để bù cho lượng chất béo mất đi, người ta thường sẽ phải bổ sung thêm chất tạo ngọt nhân tạo. Do đó, về cơ bản là không có loại sữa chua nào có đủ protein cho cơ thể. Lựa chọn an toàn nhất chính là mua sữa chua tự nhiên kiểu Hy Lạp và dùng kèm mật ong hoặc trái cây để tăng vị ngọt. 3. Bột yến mạch trộn sẵn

Bột yến mạch là một lựa chọn rất lành mạnh cho bữa sáng, vì yến mạch có nhiều chất xơ, vitamin, protein và không chứa gluten. Tuy nhiên, các gói bột yến mạch ăn liền có nhiều đường, muối và màu nhân tạo. Nếu bạn thực sự không có thời gian để chuẩn bị yến mạch thông thường, chỉ chọn yến mạch đơn giản, không đường, và chú ý đến chất bảo quản và chất xơ của nó. 4. Rau sống

Mặc dù các loại rau nói chung đều lành mạnh, nhưng ăn chúng vào lúc dạ dày trống rỗng có thể gây kích ứng ở một số người, và thậm chí có thể làm tăng lượng khí dẫn đến đầy bụng hay đau bụng. Một trong những lý do là bởi hầu hết các loại rau xanh đều chứa chất xơ hòa tan, vì thế những ai có vấn đề nhất định về tiêu hóa sẽ dễ gặp vấn đề nếu ăn rau sống vào bữa sáng. 5. Cà chua

Cà chua giàu vitamin, ít calo và dinh dưỡng. Tuy nhiên, chúng không thích hợp ăn khi bụng đói vì chúng có thể gây ra đau bụng và khó chịu. Tương tự như một số loại rau xanh, cà chua có chứa chất làm se hòa tan, gây ra phản ứng với axit dạ dày. 6. Trái cây họ cam quýt

Những người được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường hay có vấn đề về dạ dày nên tránh ăn trái cây họ cam quýt khi dạ dày trống rỗng. Các loại trái cây có tính axit cao như cam, chanh hay bưởi có thể sinh ra phản ứng tiêu cực với dịch tiêu hóa, từ đó gây kích ứng, ợ nóng và các vấn đề về dạ dày. Ngoài ra, các loại trái cây có hàm lượng carbohydrates cao như họ cam quýt còn có thể làm tăng lượng đường cho cơ thể vào buổi sáng sớm, điều này khá nguy hiểm cho những bệnh nhân tiểu đường. Nếu bạn muốn cải thiện sức khỏe tiêu hóa, hãy chọn thêm quả óc chó vào thực đơn bữa sáng của mình. 7. Đồ uống lạnh

Thức uống lạnh thuộc bất kỳ loại nào đều có thể gây kích thích dạ dày và ruột. Bạn nên chú ý đến đồ uống có ga lạnh, vì chúng dẫn đến đầy hơi và cảm giác khó chịu trong dạ dày. Nên uống một ly nước ấm vào buổi sáng trước khi ăn sáng vì nó cải thiện hệ thống tiêu hóa, lưu thông, và giúp giảm cân. 8. Lê

Mặc dù lê là một món ăn nhẹ bổ sung khá lành mạnh với nhiều vitamin, Kali và ít calo, còn có tác dụng giảm nguy cơ béo phì, tuy nhiên bạn nên tránh ăn lê vào bữa sáng. Lê, đặc biệt là những quả lê cứng chứa chất xơ thô có thể làm tổn hại lớp màng nhầy của dạ dày khi ăn lúc dạ dày trống rỗng. Nó đặc biệt đúng đối với những quả lê cứng.

Điều này không có nghĩa là bạn nên tránh hoàn toàn lê. Trong thực tế, một số nghiên cứu cho thấy rằng những người ăn lê ít bị béo phì và có xu hướng có chế độ ăn uống chất lượng cao hơn. 9. Ngũ cốc

Một bát ngũ cốc có thể là một bữa ăn thuận tiện cho bữa sáng, nhưng lượng đường và tinh bột trong ngũ cốc khá lớn và khiến bạn có cảm giác thèm ăn chỉ sau vài giờ.Một nghiên cứu năm 2013 đã so sánh người béo phì bỏ bữa sáng với những người ăn ngũ cốc và những người ăn trứng vào bữa sáng. Những người tham gia dùng bữa sáng nhiều protein với trứng sẽ cảm thấy no lâu hơn và ít thèm ăn nhẹ hơn hai nhóm kia. Hãy suy nghĩ về điều này nếu lần tới bạn băn khoăn giữa việc chọn trứng chiên hay ngũ cốc cho bữa sáng. 10. Sinh tố

Không có gì sai khi dùng một cốc sinh tố cho bữa ăn sáng, nhưng chỉ khi nó được cân bằng chính xác và kết hợp với các loại thực phẩm khác. Sau khi uống một cốc sinh tố, bạn có thể cảm thấy no, nhưng kỳ thực lượng calo và protein bạn nhận được rất ít. Để giải quyết vấn đề này, có thể bổ sung thêm protein và chất béo vào sinh tố như sữa chua hoặc bơ.

1. Chuối

Mặc dù có một chế độ ăn uống cụ thể được gọi là chế độ ăn chuối buổi sáng, thúc đẩy ăn nhiều chuối cho bữa ăn sáng, tuy nhiên, ăn chuối khi dạ dày còn trống có thể không phải là ý tưởng tốt nhất. Đúng là chuối có chứa nhiều kali, chất xơ và magie, nhưng chúng cũng có tính axit và chứa nhiều đường. Ăn thực phẩm có tính axit lúc bụng đói có thể gây vấn đề về đường ruột, và tăng cường đường vào buổi sáng có thể làm cho bạn cảm thấy buồn ngủ và tiêu hao năng lượng chỉ sau vài giờ đồng hồ. Bạn nên trộn chuối với các loại thực phẩm khác. 2. Sữa chua

Mặc dù ý tưởng sữa chua kết hợp với trái cây cho bữa ăn sáng khá lành mạnh và giúp giảm cân, nhưng không phải tất cả các loại sữa chua đều là lựa chọn tốt. Các loại sữa chua bán trên thị trường có đủ loại, từ sữa chua có đường cho đến sữa chua tách béo. Với sữa chua tách béo, để bù cho lượng chất béo mất đi, người ta thường sẽ phải bổ sung thêm chất tạo ngọt nhân tạo. Do đó, về cơ bản là không có loại sữa chua nào có đủ protein cho cơ thể. Lựa chọn an toàn nhất chính là mua sữa chua tự nhiên kiểu Hy Lạp và dùng kèm mật ong hoặc trái cây để tăng vị ngọt. 3. Bột yến mạch trộn sẵn

Bột yến mạch là một lựa chọn rất lành mạnh cho bữa sáng, vì yến mạch có nhiều chất xơ, vitamin, protein và không chứa gluten. Tuy nhiên, các gói bột yến mạch ăn liền có nhiều đường, muối và màu nhân tạo. Nếu bạn thực sự không có thời gian để chuẩn bị yến mạch thông thường, chỉ chọn yến mạch đơn giản, không đường, và chú ý đến chất bảo quản và chất xơ của nó. 4. Rau sống

Mặc dù các loại rau nói chung đều lành mạnh, nhưng ăn chúng vào lúc dạ dày trống rỗng có thể gây kích ứng ở một số người, và thậm chí có thể làm tăng lượng khí dẫn đến đầy bụng hay đau bụng. Một trong những lý do là bởi hầu hết các loại rau xanh đều chứa chất xơ hòa tan, vì thế những ai có vấn đề nhất định về tiêu hóa sẽ dễ gặp vấn đề nếu ăn rau sống vào bữa sáng. 5. Cà chua

Cà chua giàu vitamin, ít calo và dinh dưỡng. Tuy nhiên, chúng không thích hợp ăn khi bụng đói vì chúng có thể gây ra đau bụng và khó chịu. Tương tự như một số loại rau xanh, cà chua có chứa chất làm se hòa tan, gây ra phản ứng với axit dạ dày. 6. Trái cây họ cam quýt

Những người được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường hay có vấn đề về dạ dày nên tránh ăn trái cây họ cam quýt khi dạ dày trống rỗng. Các loại trái cây có tính axit cao như cam, chanh hay bưởi có thể sinh ra phản ứng tiêu cực với dịch tiêu hóa, từ đó gây kích ứng, ợ nóng và các vấn đề về dạ dày. Ngoài ra, các loại trái cây có hàm lượng carbohydrates cao như họ cam quýt còn có thể làm tăng lượng đường cho cơ thể vào buổi sáng sớm, điều này khá nguy hiểm cho những bệnh nhân tiểu đường. Nếu bạn muốn cải thiện sức khỏe tiêu hóa, hãy chọn thêm quả óc chó vào thực đơn bữa sáng của mình. 7. Đồ uống lạnh

Thức uống lạnh thuộc bất kỳ loại nào đều có thể gây kích thích dạ dày và ruột. Bạn nên chú ý đến đồ uống có ga lạnh, vì chúng dẫn đến đầy hơi và cảm giác khó chịu trong dạ dày. Nên uống một ly nước ấm vào buổi sáng trước khi ăn sáng vì nó cải thiện hệ thống tiêu hóa, lưu thông, và giúp giảm cân. 8. Lê

Mặc dù lê là một món ăn nhẹ bổ sung khá lành mạnh với nhiều vitamin, Kali và ít calo, còn có tác dụng giảm nguy cơ béo phì, tuy nhiên bạn nên tránh ăn lê vào bữa sáng. Lê, đặc biệt là những quả lê cứng chứa chất xơ thô có thể làm tổn hại lớp màng nhầy của dạ dày khi ăn lúc dạ dày trống rỗng. Nó đặc biệt đúng đối với những quả lê cứng.

Điều này không có nghĩa là bạn nên tránh hoàn toàn lê. Trong thực tế, một số nghiên cứu cho thấy rằng những người ăn lê ít bị béo phì và có xu hướng có chế độ ăn uống chất lượng cao hơn. 9. Ngũ cốc

Một bát ngũ cốc có thể là một bữa ăn thuận tiện cho bữa sáng, nhưng lượng đường và tinh bột trong ngũ cốc khá lớn và khiến bạn có cảm giác thèm ăn chỉ sau vài giờ.Một nghiên cứu năm 2013 đã so sánh người béo phì bỏ bữa sáng với những người ăn ngũ cốc và những người ăn trứng vào bữa sáng. Những người tham gia dùng bữa sáng nhiều protein với trứng sẽ cảm thấy no lâu hơn và ít thèm ăn nhẹ hơn hai nhóm kia. Hãy suy nghĩ về điều này nếu lần tới bạn băn khoăn giữa việc chọn trứng chiên hay ngũ cốc cho bữa sáng. 10. Sinh tố

Không có gì sai khi dùng một cốc sinh tố cho bữa ăn sáng, nhưng chỉ khi nó được cân bằng chính xác và kết hợp với các loại thực phẩm khác. Sau khi uống một cốc sinh tố, bạn có thể cảm thấy no, nhưng kỳ thực lượng calo và protein bạn nhận được rất ít. Để giải quyết vấn đề này, có thể bổ sung thêm protein và chất béo vào sinh tố như sữa chua hoặc bơ.