Đột quỵ: Những dấu hiệu báo trước nhưng nhiều người bỏ qua

Đột quỵ hay còn gọi là tai biến mạch máu não là tình trạng bệnh lý do tổn thương mạch máu não. Bệnh xảy ra khi việc cung cấp máu lên một phần của não bộ bị ngừng trệ đột ngột. Đột quỵ có thể xảy ra do 2 nguyên nhân: Do nhồi máu não (tắc mạch) làm ngừng trệ dòng máu lên nuôi não hoặc chảy máu não (vỡ mạch) làm cho máu trong lòng mạch thoát ra bên ngoài tràn vào mô não phá hủy và chèn ép mô não.

Tim chính là căn bệnh nguy hiểm thường dẫn đến đột quỵ bất cứ khi nào nhưng lại có những dấu hiệu ủ bệnh rất âm thầm mà không phải ai cũng biết. Bởi vậy, cần nhận biết sớm những dấu hiệu dễ gây đột quỵ.

Theo Bác sĩ Trần Quốc Vượng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định có 4 dấu hiệu nghi ngờ có liên quan đến bệnh tim mạch, khi có dấu hiệu này cần đi khám ngay để tránh nguy hiểm đến tính mạng.

Khó chịu ở ngực

Đau ngực chính là triệu chứng thường gặp nhất của bệnh tim, đây là triệu chứng kinh điển của nhồi máu cơ tim. Tuy nhiên không phải tất cả trường hợp nhồi máu cơ tim đều gây ra đau ngực, và ngược lại đau ngực có thể do nguyên nhân từ bệnh ngoài tim, như bệnh của phổi, thành ngực, tiêu hóa…

Đau ngực chính là triệu chứng thường gặp nhất của bệnh tim. Ảnh minh họa

Đau ngực do tim thường có đặc điểm: đau thường ở giữa ngực, sau xương ức, có thể hơi lệch sang trái một ít. Nhiều khi chỉ là cảm giác nặng ở ngực giống “voi đè”, cảm giác ép khó chịu, thắt chặt hoặc đầy ở ngực.



Lo lắng

Lo lắng cũng là dấu hiệu không thể bỏ qua mặc dù đây không chỉ là triệu chứng của bệnh tim mà có thể là biểu hiện của nhiều bệnh khác. Nhồi máu cơ tim có thể gây ra sự lo lắng quá mức và cảm giác sợ chết.

Khó thở

Khó thở cũng là dấu hiệu của căn bệnh tim, dễ dẫn đến đột quỵ. Ảnh minh họa

Nếu bạn cảm thấy khó thở như có vật gì đó đè nén ngực hoặc gặp khó khăn khi hít thở sâu, bạn nên đến bác sĩ chuyên khoa tim mạch để nhận được tư vấn và tìm nguyên nhân. Người mắc bệnh tim thường xuất hiện triệu chứng khó thở kể cả khi phải gắng sức hoặc không. Để phân biệt bệnh tim với bệnh COPD (bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính), tình trạng khó thở này xảy ra ngay khi bạn nằm xuống hoặc đi ngủ. Khó thở cũng có khi xảy ra vào ban đêm lúc bạn đang ngủ, đó là do việc đột ngột tim giảm khả năng co bóp, làm gián đoạn quá trình bơm máu từ tim đến phổi gây khó thở.



Huyết áp cao