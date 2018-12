Đây là những bí kíp giúp bạn trẻ trung hơn mỗi ngày

Đeo kính phù hợp với khuôn mặt: Nếu bạn đeo kính thời trang, bạn cần phải cẩn thận trong việc lựa chọn loại kính phù hợp với hình dáng khuôn mặt mình. Đầu tư vào một cặp kính đẹp giúp trẻ hóa khuôn mặt bạn tới vài tuổi. Khung kính mắt mèo đặc biệt giúp bạn trẻ trung hơn bằng cách nâng khuôn mặt. Chọn giày dép: Nếu dáng người bạn nhỏ nhắn, tránh xa những đôi giày, dép thấp và dáng to bè. Nó không có tác dụng gì ngoài việc khiến chân bạn mập và trông bạn lùn đi. Mặc áo ngực đúng “chuẩn”: Chọn mua một chiếc áo ngực phù hợp với vóc dáng là rất cần thiết, bất kể tuổi tác của bạn. Chiếc áo ngực vừa vặn không chỉ mang lại sự thoải mái mà còn có tác dụng giảm béo, theo Best Health. Tư thế làm việc: Tư thế ngồi làm việc xấu không chỉ có thể dẫn đến đau đầu, đau cổ và khó thở mà còn có thể khiến bạn trông già hơn, theo báo cáo của Mayo Clinic. Ngồi thẳng trên ghế chính là tư thế giúp bạn trông trẻ trung và tự tin hơn. Tập thể dục nhiều hơn: Thói quen thể dục giúp bạn trông trẻ hơn bởi nó cải thiện tâm trạng và giấc ngủ của bạn. Ngủ đủ: Trang tin Cosmopolitan báo cáo rằng ngủ quá ít dẫn đến một làn da khô, nổi mụn, mẩn đỏ và quầng thâm mắt, tất cả đều khiến bạn trông già dặn, xấu xí. Ngủ ngửa: Tư thế ngủ cũng rất quan trọng đối với ngoại hình của bạn. Ngủ nghiêng hoặc ngủ úp thúc đẩy tổn thương da, nếp nhăn và đôi khi dẫn đến vết lõm trên da. Trong khi đó, nằm ngửa giúp giảm sưng mặt, giảm nếp nhăn và giúp cơ thể bạn thư giãn, tăng cường sự thay đổi tế bào giúp loại bỏ tế bào da chết. Uống đủ nước: Mất nước khiến bạn trông già hơn bởi nó làm khô da, do đó khiến bạn trông mệt mỏi. Hãy luôn mang theo một chai nước bên mình để bạn có thể bổ sung đầy đủ. Giữ ẩm cho làn da: Khi con người già đi, làn da trở nên mỏng hơn và mất khả năng giữ ẩm. Đó là lý do tại sao bạn nên sử dụng kem dưỡng ẩm da hàng ngày để trẻ hóa làn da. “Yêu” nhiều hơn: Theo một số nghiên cứu, “yêu” ít nhất một lần một tuần không chỉ giúp bạn sống lâu hơn mà còn có thể khiến bạn trông trẻ hơn đến bảy tuổi. Ảnh: RD. Video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC.

