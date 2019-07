Có bầu với bạn thân, tôi khóc nức nở khi con chào đời

Chỉ còn vài ngày nữa là tròn 2 năm em và nó về chung một nhà. Giờ đây, bên cạnh em không chỉ có nó, mà còn có thêm một thiên thần bé bỏng nữa. Ngày con chào đời, em đã khóc nức nở như một đứa trẻ con. Nhớ lại những gì đã diễn ra, em thấy cuộc đời mình giống như một bộ phim dài tập.



Hơn 2 năm trước, em mới 24 tuổi, vừa trải qua một cuộc tình đổ vỡ. Người yêu em khi ấy đã phản bội em để đến với người khác sau 5 năm yêu nhau. Mọi niềm tin trong em sụp đổ, những gì còn lại chỉ là sự đau khổ, thậm chí thù hận. Một thời gian dài sau khi chia tay, em điên cuồng thay đổi bản thân, từ ăn mặc sexy đến xăm trổ, uống rượu... Dường như em đánh mất chính con người mình trước kia, em sống với suy nghĩ sẽ khiến người yêu cũ đau khổ và hối tiếc khi chia tay.

Sau khi chia tay, em thực sự đau khổ. (Ảnh minh họa) Với em lúc đó, đàn ông là thứ gì đó thật xấu xa và em nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể yêu ai khác. Người đàn ông duy nhất bên em lúc đó là thằng bạn thân học cùng đại học. Nó luôn bên em những lúc em buồn, ngăn cản em làm những điều điên rồ.



Mọi chuyện không có gì, nếu như hôm ấy em không uống quá say, để rồi sáng hôm sau tỉnh dậy, em phát hiện em và bạn thân đã đi quá giới hạn.

Sau đó nó có nhắn tin xin lỗi nhưng vì quá giận, nên em chỉ mặc kệ. Hơn 1 tháng sau, em hốt hoảng phát hiện mình có bầu. Em nhắn tin cho thằng bạn thân trong sự hoảng loạn: "Mày ơi, tao có em bé rồi". Nó: "Thật hả"? "Ừ, tao sợ lắm, phải làm gì đây". Nó: "Mày đợi ở nhà, rồi tao đến đưa đi". Em nghĩ rằng nó sẽ bắt em phải bỏ đứa con trong bụng, nhưng không, nó đưa em về ra mắt bố mẹ và xin cưới. Em không hiểu có chuyện gì đang xảy ra, từ đầu đến cuối chỉ biết đi theo nó mà không nói được câu nào.

Đám cưới của chúng em diễn ra sau đó 1 tháng. Từ đó, nó không còn là bạn thân, mà trở thành chồng của em và làm cha của con em. Ngày cưới nó, em vẫn tưởng rằng cuộc sống của mình sẽ tăm tối khi cưới người không yêu. Nhưng không ngờ, em đã yêu nó từ khi nào không hay. Ngày đón con chào đời, nó vừa ẵm con trên tay, vừa cười, thú nhận với em rằng, đêm say rượu đó, nó đã cố tình lừa em uống để say. "Xin lỗi vợ, ngày ấy vì thấy em quá đau khổ vì tình cũ, anh thực sự không thể đứng nhìn. Có thể em không biết, nhưng anh yêu đơn phương em từ lâu lắm rồi, chỉ là em quá ngốc nên mới không biết. Xin lỗi vì đã lừa em một vố quá to".

Nghe xong em khóc nức nở, vừa giận vừa vui. Nếu ngày ấy, anh ấy không lừa, em cũng không biết mình sẽ tự hành hạ bản thân như thế nào nữa. Giờ đây, em thực sự hạnh phúc bên chồng con. Em chợt nhận ra rằng, mọi tổn thương đều có thể chữa lành bằng tình cảm thực sự chân thành.