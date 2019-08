Cao răng không ngờ lại là thủ phạm gây nhiều bệnh thế này

Nguyên nhân dẫn đến cao răng



Tốc độ tạo cao răng ở mỗi người một khác, sự hình thành của nó bị ảnh hưởng của những thành phần có trong nước bọt, thói quen ăn uống, thói quen vệ sinh răng miệng.

Nguyên nhân dẫn đến cao răng là do thói quen vệ sinh răng miệng: Không chải răng thường xuyên, không dùng chỉ nha khoa, không lấy cao răng định kỳ 6 tháng/lần; ăn nhiều thức ăn ngọt (bánh kẹo, đồ uống có đường sẽ khiến các mảng bám hình thành nhanh hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn hoạt động gây nhiều bệnh tật về răng miệng). Những người hút thuốc lá, nghiện trà, cà phê,... cũng là nhóm đối tượng chịu sự tấn công của vôi răng - mảng bám nhiều bất thường.

Tác hại của cao răng

Mảng bám cao răng chứa 400 loài vi khuẩn khác nhau và hàng tỷ vi trùng sinh sôi trong mỗi mg mảng bám. Hầu hết các vi trùng có hại và chúng có thể gây tổn hại cho răng, nướu răng khi nó tập trung thành lớp dày. Chính vì thế, cao răng là một trong những nguyên nhân gây bệnh ở lợi và quanh răng. Cao răng có thể dẫn đến các bệnh như viêm lợi, với các biểu hiện đánh răng chảy máu, miệng có mùi hôi. Cao răng cũng có thể gây viêm nha chu dẫn đến tiêu xương làm răng bị đau, ê buốt khi ăn uống, nặng hơn có thể gây lung lay và rụng răng. Cao răng còn gây ra viêm tủy ngược dòng. Ngoài ra, khi miệng chứa nhiều vi khuẩn từ cao răng, khi nhai và nuốt thức ăn, vi khuẩn sẽ theo thức ăn đi vào đường ruột và xâm nhập cơ thể từ đường tiêu hóa.

Biện pháp loại trừ cao răng

Đầu tiên là phải hạn chế sự hình thành mảng bám ở răng bằng biện pháp vệ sinh răng miệng đúng cách.

Đánh răng đúng cách là bước quan trọng nhất trong quá trình chăm sóc sức khỏe răng miệng. Đánh răng đúng cách là phải làm sạch được tất cả các mặt răng, nhất là mặt kẽ giữa hai răng và phần ở cổ răng tiếp giáp với bờ lợi. Để làm sạch bề mặt răng ở giáp bờ lợi thì khi đánh răng phải để lông bàn chải nghiêng về phía bờ lợi, tạo thành một góc 45 độ so với trục của răng và đưa đi đưa lại theo chiều ngang, xoay tròn, đưa nhẹ từ phía lợi lên phía mặt răng. Mỗi ngày chải răng 2 lần sáng và tối trước khi đi ngủ. Nên dùng các loại kem đánh răng có fluoride và có thể dùng nước xúc miệng nhưng tránh lạm dụng. Sau khi chải răng, cần dùng chỉ tơ nha khoa loại bỏ các mảng bám ở các kẽ răng - điều mà bàn chải không thể làm được, không nên sử dụng tăm để xỉa răng, vì có thể gây tổn thương lợi.

Với những người đeo răng giả, nên sử dụng những chiếc que sử dụng trong nha khoa và bàn chải đặc biệt để loại bỏ các mảng bám trên răng. Phát hiện sớm các thương tổn về răng miệng, để đi khám sớm.

Thông thường cứ 6 tháng một lần nên đi lấy cao răng tại các cơ sở chuyên khoa răng hàm mặt uy tín.

Xử lý tình trạng ê buốt sau khi lấy cao răng

Bị ê buốt sau khi lấy cao răng là tình trạng khá phổ biến, đây là một hiện tượng hoàn toàn bình thường. Vì khi lấy cao răng sẽ tác dụng ít nhiều đến phần men răng, gây ra cảm giác ê buốt. Thông thường, bị ê buốt sau khi lấy cao răng chỉ kéo dài khoảng vài giờ sẽ hết. Nếu cảm giác ê buốt quá lâu sau khi lấy cao răng thì có thể do các nguyên nhân: Kỹ thuật lấy cao răng chưa tốt, do nền răng yếu, do thiểu sản men răng...