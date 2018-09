Cách chế biến lươn thành món ăn siêu bổ, ngon khó cưỡng

1. Lươn cuốn lá lốt. Nguyên liệu: Lươn to, thịt lợn xay, lá lốt, hành lá, hành khô băm nhỏ, hạt tiêu. Trộn đều hỗn hợp thịt xay, hành khô, hạt tiêu, gia vị. Lươn lóc hết xương, thái to cỡ hộp diêm, ướp gia vị đầy đủ. Cuốn thịt vào miếng lươn. Dùng lá lốt cuộn miếng lươn nhồi thịt, dùng hành lá trần qua nước nóng buộc lại cho đẹp. Ảnh: 24h.com.vn. Đặt chảo lên bếp đợi chảo khô thì cho dầu ăn vào. Chờ dầu sôi thì cho chả vào rán đều các mặt. Khi rán nhớ vặn nhỏ lửa để chả không bị cháy. Ảnh: 24h.com.vn. 2. Lươn cuốn thịt. Nguyên liệu: Lươn đồng, thịt nạc vai xay, mộc nhĩ, sả, hành khô, nấm hương, nghệ, hành lá, cà chua, ớt, rau răm. Lươn làm sạch rồi lọc xương. Sả và ớt băm nhỏ. Ướp lươn với 1 thìa gia vị, 1 thìa nước mắm, sả, ớt và nước ép nghệ khoảng 30 phút. Ảnh: trieuphunongdan.com. Nấm hương, mộc nhĩ ngâm nở, rửa sạch rồi băm nhỏ. Trộn thịt với nấm hương, mộc nhĩ, hành khô băm nhỏ và gia vị, hạt tiêu cùng chút dầu ăn. Trải lươn ra thớt, cho thịt vào cuộn, cứ cuộn được 1 vòng mà lươn còn dài, dùng dao cắt đi để nửa sau lại cuộn thêm được một miếng nữa. Ảnh: vietbao.vn. Sau đó dùng hành lá trụng sơ qua nước nóng cột chặt miếng lươn lại. Cho dầu ăn vào chảo rán sơ miếng lươn cuộn rồi vớt ra đĩa để ráo dầu. Phi thơm hành khô. Cho cà chua vào xào chín mềm rồi thêm chút nước vào đun sôi. Thả lươn vào om cho đến khi nước cạn sệt lại. Cuối cùng thêm rau răm vào và tắt bếp. Ảnh: haiyen20.vn. 3. Lươn cuốn sả. Nguyên liệu: Thịt nạc vai, lươn, sả, hành khô, bột năng, nước mắm, hạt nêm, hạt tiêu, dầu ăn. Sả rửa sạch cắt đôi thành khúc chừng 15cm. Bóc bớt lớp vỏ bên ngoài cho dễ cuốn. Lấy 2 củ sả cùng 2 củ hành khô thái nhỏ rồi cho vào máy xay nhuyễn. Ảnh: vietgle.vn. Trộn thịt với sả, hành khô, 2 thìa café hạt nêm, 2 thìa café nước mắm, hạt tiêu, 1 thìa canh bột năng để vào ngăn mát tủ lạnh 30 phút. Dùng thịt cuốn quanh củ sả và nắm thật chặt. Cho dầu vào chảo chiên thịt đến khi vàng, gắp ra giấy thấm dầu cho ráo. Ảnh: aFamily.vn. 4. Lươn cuốn lá xương sông. Nguyên liệu: Thịt lợn băm, nấm mèo, lá xương sông, lươn, tiêu, bột nêm, dầu chiên. Lươn cắt dài khoảng 5-6cm, lóc xương, nấm mộc nhĩ thái nhỏ, thịt xay và lá xương sông đã rửa sạch. Ảnh: lamdepsausinh.com. Trộn bột nêm, mộc nhĩ , tiêu vào thịt băm, sau đó cho vào giữa khúc lươn đã lóc xương. Sau khi cho thịt vào giữa lươn, gói lại bằng lá xương sông và buộc lạt hoặc lá hành lá. Chiên nhỏ lửa và không cần nhiều dầu lắm. Vậy là chiên xong sau khoảng 10 phút chiên nhỏ lửa. Cắt lạt và khi ăn chấm với tương ớt hoặc mắm me đều ngon. Ảnh: cookpad.com.

1. Lươn cuốn lá lốt. Nguyên liệu: Lươn to, thịt lợn xay, lá lốt, hành lá, hành khô băm nhỏ, hạt tiêu. Trộn đều hỗn hợp thịt xay, hành khô, hạt tiêu, gia vị. Lươn lóc hết xương, thái to cỡ hộp diêm, ướp gia vị đầy đủ. Cuốn thịt vào miếng lươn. Dùng lá lốt cuộn miếng lươn nhồi thịt, dùng hành lá trần qua nước nóng buộc lại cho đẹp. Ảnh: 24h.com.vn. Đặt chảo lên bếp đợi chảo khô thì cho dầu ăn vào. Chờ dầu sôi thì cho chả vào rán đều các mặt. Khi rán nhớ vặn nhỏ lửa để chả không bị cháy. Ảnh: 24h.com.vn. 2. Lươn cuốn thịt. Nguyên liệu: Lươn đồng, thịt nạc vai xay, mộc nhĩ, sả, hành khô, nấm hương, nghệ, hành lá, cà chua, ớt, rau răm. Lươn làm sạch rồi lọc xương. Sả và ớt băm nhỏ. Ướp lươn với 1 thìa gia vị, 1 thìa nước mắm, sả, ớt và nước ép nghệ khoảng 30 phút. Ảnh: trieuphunongdan.com. Nấm hương, mộc nhĩ ngâm nở, rửa sạch rồi băm nhỏ. Trộn thịt với nấm hương, mộc nhĩ, hành khô băm nhỏ và gia vị, hạt tiêu cùng chút dầu ăn. Trải lươn ra thớt, cho thịt vào cuộn, cứ cuộn được 1 vòng mà lươn còn dài, dùng dao cắt đi để nửa sau lại cuộn thêm được một miếng nữa. Ảnh: vietbao.vn. Sau đó dùng hành lá trụng sơ qua nước nóng cột chặt miếng lươn lại. Cho dầu ăn vào chảo rán sơ miếng lươn cuộn rồi vớt ra đĩa để ráo dầu. Phi thơm hành khô. Cho cà chua vào xào chín mềm rồi thêm chút nước vào đun sôi. Thả lươn vào om cho đến khi nước cạn sệt lại. Cuối cùng thêm rau răm vào và tắt bếp. Ảnh: haiyen20.vn. 3. Lươn cuốn sả. Nguyên liệu: Thịt nạc vai, lươn, sả, hành khô, bột năng, nước mắm, hạt nêm, hạt tiêu, dầu ăn. Sả rửa sạch cắt đôi thành khúc chừng 15cm. Bóc bớt lớp vỏ bên ngoài cho dễ cuốn. Lấy 2 củ sả cùng 2 củ hành khô thái nhỏ rồi cho vào máy xay nhuyễn. Ảnh: vietgle.vn. Trộn thịt với sả, hành khô, 2 thìa café hạt nêm, 2 thìa café nước mắm, hạt tiêu, 1 thìa canh bột năng để vào ngăn mát tủ lạnh 30 phút. Dùng thịt cuốn quanh củ sả và nắm thật chặt. Cho dầu vào chảo chiên thịt đến khi vàng, gắp ra giấy thấm dầu cho ráo. Ảnh: aFamily.vn. 4. Lươn cuốn lá xương sông. Nguyên liệu: Thịt lợn băm, nấm mèo, lá xương sông, lươn, tiêu, bột nêm, dầu chiên. Lươn cắt dài khoảng 5-6cm, lóc xương, nấm mộc nhĩ thái nhỏ, thịt xay và lá xương sông đã rửa sạch. Ảnh: lamdepsausinh.com. Trộn bột nêm, mộc nhĩ , tiêu vào thịt băm, sau đó cho vào giữa khúc lươn đã lóc xương. Sau khi cho thịt vào giữa lươn, gói lại bằng lá xương sông và buộc lạt hoặc lá hành lá. Chiên nhỏ lửa và không cần nhiều dầu lắm. Vậy là chiên xong sau khoảng 10 phút chiên nhỏ lửa. Cắt lạt và khi ăn chấm với tương ớt hoặc mắm me đều ngon. Ảnh: cookpad.com.