Bí quyết tập luyện có vòng 3 căng đầy một mét của Khánh My

Nhờ chăm chỉ tập gym, chỉ trong hơn 1 năm nay, Khánh My thay đổi rất nhiều về ngoại hình, đặc biệt vòng 3 căng đầy của cô đạt tới một mét. Cụ thể, từ số đo 3 vòng 85-64-91 (cm), bây giờ, nữ người mẫu đã đạt tới con số 88-59-100 (cm). Cô nàng đang cố gắng tập để vòng 3 lên 110 (cm) như tôi mong muốn.



Khánh My gây ấn tượng bởi số đo vòng 3 lên tới một mét.

Khánh My tự nhận mình là người đam mê thể thao và có xu hướng "nghiện" gym. Theo Khánh My, gym không chỉ mang lại cho cô sức khỏe, sự bền bỉ của cơ bắp mà còn giúp người đẹp này có được đường cong gợi cảm như hiện tại.

Mời độc giả theo dõi video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC.

Bài tập chủ đạo giúp Khánh My cải thiện vòng 3 là squat. Người đẹp sinh năm 1991 đặc biệt yêu thích squat vì không chỉ giúp eo thon, vòng 3 đầy đặn mà còn có thể tập ở bất kỳ đâu, phòng gym hay ở nhà đều được. Mỗi buổi tập, Khánh My tập squat ít nhất 120 cái, tính ra có tuần tập cả nghìn cái. Cô duy trì đều đặn tập gym 7 buổi/ tuần nếu không bận, hoặc 5-6 buổi/ tuần nếu bận. Bên cạnh tập gym, Khánh My còn dành thời gian tập thêm yoga để thư giãn tinh thần, đồng thời giúp giảm mỡ eo hiệu quả.

Bài tập chủ đạo giúp Khánh My cải thiện vòng 3 là squat.

Bên cạnh tập luyện chăm chỉ, Khánh My áp dụng chế độ ăn uống khoa học để cải thiện dáng vóc. Thay vì ăn 3 bữa/ngày, cô chia nhỏ thành 4-5 bữa/ngày, bổ sung nhiều trái cây và nước ép hoa quả. Người đẹp cho rằng, việc này giúp cơ thể giảm bớt cảm giác đói, thèm ăn, nhờ đó hạn chế tích tụ mỡ thừa trong cơ thể.