Bí quyết giữ nhan sắc không tuổi của Hoa hậu Giáng My ở tuổi U50

Sinh năm 1971 và đăng quang ngôi vị Hoa hậu Đền Hùng đã 28 năm nhưng Giáng My vẫn giữ được nhan sắc tươi trẻ. Ở tuổi 49, Hoa hậu đền Hùng Giáng My vẫn giữ được nhan sắc không tuổi hiếm có qua những hình ảnh mới nhất cô chia sẻ. Hoa hậu sinh năm 1971 vẫn tự tin khoe vóc dáng nóng bỏng trong những bộ bikini gợi cảm. Được mệnh danh là “Hoa hậu không tuổi” với da căng mịn đầy sức sống cùng dung nhan vượt thời gian, hoa hậu Giáng My luôn thực hiện những thói quen chăm sóc da hàng ngày rất bài bản. Chia sẻ trong một lần phỏng vấn, hoa hậu Giáng My tiết lộ bí quyết giữ nhan sắc không tuổi của cô là mỗi ngày chọn cho mình một niềm vui, sống thanh thản và hạnh phúc. Nuôi dưỡng tinh thần chính là chìa khóa giúp Giáng My trẻ mãi không già. Cô chia sẻ bản thân luôn sống vui vẻ, thanh thản, nhẹ nhàng. Chỉ khi tinh thần vững vàng, cơ thể mới khỏe mạnh và trẻ trung. Ngoài ra, việc chăm sóc da là điều quan trọng. Từ nhỏ, cô đã được mẹ dạy phương pháp dưỡng da thuần chất thiên nhiên. Đó là ăn nghệ nướng chấm mật ong hoặc nghiền nát khoai tây trộn với sữa tươi đắp lên mặt. Đến tận bây giờ, hoa hậu vẫn duy trì thói quen này. Ngoài ra, cô còn áp dụng phương pháp bấm huyệt, xông hơi, đắp mặt nạ tảo biển tự làm, uống bổ sung dưỡng chất, uống nhiều nước và ăn nhiều chất xơ, trái cây để da khỏe đẹp từ bên trong. Giáng My không kiêng khem quá nhiều. Cô chú trọng việc ăn đủ chất, ăn nhiều vitamin và quan trọng là ăn vừa đủ. Thông thường khi bắt đầu no, Giáng My sẽ ngừng ăn vì lúc đó cơ thể đã nạp đủ chất dinh dưỡng. Bên cạnh ăn uống khoa học, Hoa hậu Đền Hùng duy trì chế độ luyện tập đều đặn để duy trì sự dẻo dai, khỏe khoắn. Nhờ những bí quyết làm đẹp trên mà Giáng My luôn tươi trẻ như hiện tại. Bên cạch cách chăm sóc làn da thì phong cách trang điểm tinh tế chính là điểm cộng giúp Hoa hậu Ðền Hùng trẻ hóa hiệu quả và luôn để lại ấn tượng về ngoại hình xinh đẹp và tỏa sáng... Giáng My cho rằng chị em nên biết lựa chọn sản phẩm làm đẹp phù hợp và sử dụng chúng vừa đủ, đúng cách... Ngoài ra, gu thời trang tinh tế, phá cách cũng có thể giúp “ăn gian” được độ tuổi của mình. Ảnh: FBNV. Mời độc giả xem video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC.

