Bất ngờ mẹo làm đẹp rẻ tiền của Miranda Kerr, Victoria Beckham

Mặt nạ tóc của Miranda Kerr: Mẹo làm đẹp của nữ diễn viên này gồm 2 muỗng canh dầu dừa và 1 muỗng canh giấm táo. Chỉ cần trộn nguyên liệu lại với nhau, đổ lên tóc xoa bóp sau khi gội đầu và trước khi xả. Để lại mặt nạ trong 3-5 phút và sau đó gội sạch. Dầu dừa sẽ làm ẩm tóc và giấm táo giúp tóc bóc mượt hơn. Dưỡng ẩm tay của Julia Roberts: Nữ diễn viên người Mỹ Julia Roberts biết rằng bàn tay thực sự có thể tố cáo tuổi thật của bạn. Do vậy, việc dưỡng ẩm da tay rất quan trọng. Julia sử dụng dầu ô liu để dưỡng ẩm cho đôi tay của mình. Cách trị mụn trứng cá của Kendall Jenner: Thành phần gồm 1/2 muỗng cà phê nước cốt chanh, 1/2 muỗng cà phê baking soda và 1 muỗng cà phê mật ong. Chỉ cần trộn tất cả các thành phần và áp dụng hỗn hợp lên vùng da bị mụn để qua đêm. Đây là cách trị mụn trứng cá rất đơn giản nhưng hiệu quả. Dưỡng môi của Priyanka Chopra: Nữ diễn viên Ấn Độ này dùng một nhúm muối biển, 2-3 giọt glycerin tinh khiết và một vài giọt nước hoa hồng trộn đều. Cô sử dụng hỗn hợp này để chà môi khiến chúng trở nên mềm mại và căng mọng.Mặt nạ chống nếp nhăn của Victoria Beckham: Hỗn hợp quả bơ và quả mơ tươi dùng để đắp mặt trong 10-15 phút trước khi bạn đi ngủ. Cả bơ và quả mơ đều chứa chất chống oxy hóa, đó là lý do tại sao loại mặt nạ này có tác dụng làm sạch và làm sáng. Tẩy tế bào chết của Cate Blanchett: Nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng người Úc có cách tẩy tế bào chết cho cơ thể bằng cách trộn nước bưởi và dầu ô liu với muối biển. Cách này làm cho làn da bạn sạch bụi bẩn, mềm mại và dưỡng ẩm. Mặt nạ tóc của Adriana Lima: Lấy một nửa quả bơ nghiền nát trộn với dầu xả của bạn. Bôi hỗn hợp lên tóc và để yên trong 30-45 phút, sau đó gội sạch. Adriana làm mặt nạ này mỗi tuần một lần để giữ mái tóc mượt mà và sáng bóng. Cách tẩy trang của Lupita Nyong'o: Nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar này có làn da rất khô, đó là lý do tại sao cô ấy cực kỳ cẩn thận khi chọn sản phẩm tẩy trang. Lupita sử dụng dầu bơ vì nó không chỉ loại bỏ lớp trang điểm mà còn giúp dưỡng ẩm làn da. Kem dưỡng ẩm mặt của Emma Stone: Emma có làn da rất nhạy cảm và cô ấy bị dị ứng với hầu hết các loại kem dưỡng và huyết thanh. Thay vào đó, nữ diễn viên sử dụng dầu hạt nho bôi mặt sau khi tắm và vào ban đêm. Mặt nạ tóc Blake Lively: Dùng dầu dừa, dầu ô liu hoặc mayonnaise. Mẹ của Blake đã dạy cô cách làm mặt nạ tóc đơn giản này. Đổ một ít dầu hoặc mayonnaise lên nửa dưới của mái tóc xoa bóp và sau đó sử dụng dầu gội đầu sạch. Bằng cách này, dầu gội sẽ không làm khô tóc quá nhiều. Ảnh: BS. Video "Trị mụn hiệu quả với tinh dầu bạc hà". Nguồn: Tinh dầu xanh.

