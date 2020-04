Bánh mì thanh long, burger corona của Việt Nam gây sốt trên báo ngoại

Đầu bếp Hoàng Tùng và nhà hàng của anh đã tạo nên chiếc bánh burger corona được làm từ trà xanh và tạo hình mô phỏng virus. Chiếc bánh này có nhân thông thường nhưng với diện mạo đầy sáng tạo, chiếc bánh được trang tin Reuters hết lời khen. Trả lời phỏng vấn Reuters, anh Tùng cho biết: "Những chiếc bánh mì kẹp thịt mô phỏng hình ảnh của virus corona mang thông điệp con người có thể loại bỏ nỗi sợ hãi khỏi căn bệnh truyền nhiễm". Bên cạnh bánh burger corona, bánh mì thanh long cũng từng thu hút sự chú ý của các cơ quan thông tấn quốc tế. Phóng viên Kate Taylor của trang Business Insider mô tả trong bài viết của mình rằng có hàng dài người xếp hàng để mua bằng được chiếc "bánh mì màu hồng" độc đáo vào thời điểm đó. Bánh mì thanh long trở thành xu hướng trên mạng xã hội và các diễn đàn nấu ăn. Cô cho biết bản thân có ấn tượng với hương vị thanh mát, tươi mới, cùng với màu sắc đẹp mắt; lớp vỏ bánh bên ngoài giòn tan cùng ruột bánh mềm. Chiếc bánh mì này không chỉ nổi tiếng theo xu hướng trên mạng xã hội mà mùi vị của nó thực sự ngon. Trong bối cảnh dịch COVID-19, rất nhiều món ăn độc đáo lấy cảm hứng từ virus corona ra đời. Một thợ làm bánh tại Pháp đã thiết kế món tráng miệng chocolate mang hình virus corona chủng mới. Những chiếc bánh được phủ lớp vỏ bằng chocolate sữa cùng những hạt hạnh nhân màu đỏ. Ý tưởng độc đáo của Jean-Francois Pré được mọi người đánh giá cao. Thợ làm bánh còn sáng tạo món bánh kem hình virus nguy hiểm giữa thời điểm dịch bệnh corona. Một tiệm donut ở New York, Mỹ, đã sáng tạo ra bánh in hình một vị bác sĩ nổi tiếng để tri ân các bác sĩ trong chiến dịch chống COVID-19. Hình ảnh bác sĩ Anthony Fauci được in lên một tờ giấy ăn được, loại rất mỏng, rồi đặt lên trên lớp kem bơ của bánh. Những chiếc bánh hình khẩu trang KN95 gây sốt khi xuất hiện giữa thời điểm khan hiếm thiết bị bảo hộ. Giữa bối cảnh thiếu hụt giấy vệ sinh vì dịch bệnh, một cửa hàng tại Đức gây sốt với loại bánh kem có hình dạng độc đáo. Để tạo hình giống với cuộn giấy vệ sinh, những chiếc bánh được phủ lớp kem trắng cùng chocolate. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video "Tốp 7 món ngon nhất chế biến từ cá lóc". Nguồn: Toplist.

