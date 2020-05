ATM “bán” bình trà sữa 5 lít giá 1,2 triệu đồng gây sốt

Mới đây, hãng trà sữa ATM Tea Bar của Thái Lan đã tung ra sản phẩm “trà sữa ATM” phiên bản ngoại cỡ với hai mẫu: cam nhựa và bịch chứa đều có dung tích 3-5 lít, đi kèm với hũ trân châu được đóng riêng. Đặc biệt hơn nữa, can nhựa được bán trong máy tự động, khách hàng sẽ sử dụng tấm thẻ thành viên được thiết kế giống thẻ ATM để thanh toán, máy sẽ “nhả” bình trà sữa ra và cứ vậy xách về thôi. Trong máy ATM trà sữa có trang bị màn hình với đầy đủ menu của quán và bạn có thể thoải mái lựa chọn từ hương vị trà sữa tới những loại topping yêu thích và tiến hành thanh toán. Đối với những ai trung thành và là tín đồ của thương hiệu trà sữa này sẽ có một thẻ hội viên tương tự như thẻ ATM để có thể mua trà sữa ở bất kỳ chi nhánh nào của quán. Trong cây ATM bán trà sữa tự động có nhiều loại thức uống khác nhau, ngoài ra còn có loại trà sữa size lớn lên tới 3-5 lít có nắp đóng và mở riêng biệt. Topping tùy chọn được đựng trong hộp gọn gàng và sạch đẹp, thu hút hàng ngàn người xếp hàng mua mỗi ngày. Giá một bình 3 lít là 1.190 baht (khoảng 870.000 đồng), kèm một hộp trân châu đen. Nếu không có thẻ thành viên thì khách hàng vẫn có thể qua trực tiếp cửa hàng mua và xách bịch trà sữa (đóng trong túi refill) 3 lít về. Chủ quán đảm bảo, trà ở đây được ủ tươi mỗi ngày, không để qua đêm nên dù bạn mua ly nhỏ hay bình to, chất lượng vẫn ổn định. Nếu sẵn bình, bạn có thể mua gói (giá 690 baht/bịch, tương đương khoảng 500.000 đồng) về đổ vào cho tiết kiệm. Trong đợt dịch COVID-19 gần đây, quán tung ra loại bình trà sữa "khổng lồ" với dung tích 5 lít, giá 1.690 baht/bình (khoảng 1,2 triệu đồng) để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng. Một bình 5 lít có thể pha được khoảng 20-30 ly, tùy thuộc vào lượng đá. Từ mặt tiền cửa hàng cho đến quầy bán, thẻ thành viên đều được thiết kế theo style ngân hàng, công sở.Hiện trong các trung tâm thương mại, cây ATM Tea Bar trở thành điểm check-in hút bạn trẻ. Thực đơn trà sữa phong phú của ATM Tea Bar. Hai món đinh của quán là Kumamoto Dream được làm từ khoai tây tím Nhật Bản, sữa tươi Hokkaido kèm trân châu đường đen và Love You So Matcha được làm bằng sữa tươi và trà xanh Nhật Bản. Ảnh: FB, Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

