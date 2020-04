Ăn hành lá mỗi ngày giúp tăng cường miễn dịch, phòng chống ung thư

Một trong những lợi ích của hành lá đó là giúp xương chắc khỏe do trong hành lá chứa vitamin K và vitamin C - 2 loại vitamin rất cần thiết cho sự tăng trưởng và duy trì xương chắc khỏe. Ảnh: healthplus. Bên cạnh đó, hành lá còn có khả năng chống lại bệnh tiểu đường. Ảnh: hatgiongphuongnam. Hành lá còn đặc biệt tốt với phụ nữ có nguy cơ bị loãng xương khi trải qua thời kỳ mãn kinh. Ảnh: suckhoedoisong. Hành lá rất giàu crom, có thể làm giảm lượng đường huyết, hạ thấp nồng độ insulin từ đó giúp chống bệnh tiểu đường. Ảnh: hatgiongdalat. Ngoài ra, hành lá còn giúp tăng cường hệ miễn dịch, đồng thời giúp loại bỏ các enzyme tạo ra các gốc tự do trong cơ thể con người. Ảnh: baithuocquy. Đặc biệt trong thời tiết lạnh, hành có tác dụng tránh nhiễm trùng, giảm sốt và đổ mồ hôi ra cảm lạnh, trị cúm rất tốt. Ảnh: tgdd. Đặc biệt, hành lá còn có khả năng ngăn ngừa, phòng chống ung thư. Ảnh: googleusercontent. Trong hành lá có chứa pectin có thể làm giảm tỷ lệ mắc ung thư đại tràng và chứa quercitin có thể ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư trong ruột kết. Ảnh: acfarmvn. Không những vậy, hành lá còn giúp giảm viêm nhiễm hiệu quả. Ảnh: blogspot. Hành lá có khả năng ngăn chặn enzyme gây viêm trong cơ thể, đặc biệt là viêm khớp và bệnh gout. Ảnh: benhvienhungvuong.

