9 dấu hiệu cơ thể phản ứng với gluten, "nhân tố giết người thầm lặng"

Chứng không dung nạp gluten là phản ứng miễn dịch của cơ thể đối với một loại protein trong lúa mì và các ngũ cốc khác. Gluten được gọi là kẻ giết người thầm lặng vì nó có thể gây tổn thương mãn tính khắp cơ thể. Đôi khi bệnh nhân thậm chí không nhận thức được hậu quả của việc tiêu thụ gluten. Sau đây là 9 dấu hiệu cảnh báo cơ thể bạn nhạy cảm với gluten hay còn gọi là không dung nạp gluten. Các vấn đề về đường tiêu hoá: Các triệu chứng không dung nạp gluten chủ yếu liên quan tới đường ruột như: buồn nôn, đầy hơi, tiêu chảy, đau bụng, táo bón. Khi có dấu hiệu này, người bệnh thường nhầm lẫn với chứng hội chứng ruột kích thích (IBS). Vì thế, bạn cần phải chú ý khi có các dấu hiệu nói trên để được điều trị đúng bệnh. Thay đổi trọng lượng không rõ nguyên nhân: Cơ thể không dung nạp gluten có thể dẫn tới tình trạng tăng hoặc giảm cân không có lý do. Điều này xảy ra do quá trình viêm ở cấp độ tế bào và kéo sang rối loạn chuyển hoá. Mất cân bằng hormone: Giữa việc không dung nạp gluten và rối loạn nội tiết tố có mối quan hệ với nhau. Chẳng hạn như bạn bị dị ứng gluten, cơ thể có thể bị rối loạn chu kỳ kinh nguyệt, rối loạn giấc ngủ. Các triệu chứng này chủ yếu xảy ra ở nữ giới. Các vấn đề với hệ thần kinh trung ương: Gluten dẫn tới việc gia tăng triệu chứng trầm cảm, lo âu, mất ngủ và mệt mỏi. Một số người cho biết, họ còn có cảm giác mất tập trung và suy nhược tinh thần. Theo nghiên cứu mới đây, những người không dung nạp gluten còn dễ bị đau nửa đầu hoặc đau đầu từ 30 – 60 phút sau khi ăn. Các vấn đề về da và móng tay: Viêm da và viêm tế bào sừng là hai tình trạng liên quan trực tiếp tới việc dung nạp gluten. Các triệu chứng này bao gồm ngứa, phát ban xuất hiện trên bàn tay, mặt, khuỷu tay, chân tóc. Ngoài ra, móng tay còn có thể bị yếu, giòn, dễ gãy. ADHD là một rối loạn tăng động, biểu hiện cả ở trẻ em và người lớn. Những người mắc chứng này sẽ bị thiếu kiểm soát nên cần thay đổi chế độ ăn để giảm tình trạng này. Răng yếu: Những bệnh nhân không dung nạp gluten còn mắc phải tình trạng mẫn cảm của men răng, sâu răng, loét khoang miệng. Nếu bạn có chế độ chăm sóc răng miệng tốt và hàm răng vẫn suy yêu thì nên suy nghĩ tới lý di dị ứng gluten. Thiếu máu do thiếu sắt: Bệnh Celiac xảy ra do tình trạng thiếu máu do thiếu sắt. Các triệu chứng của nó bao gồm giảm thể tích máu, mệt mỏi, khó thở, đau đầu, lõm da, viêm khớp. Dễ mắc các bệnh tự miễn: Nhiều người mắc bệnh tự miễn dịch có tiền sử không dung nạp gluten. Vấn đề càng trầm trọng hơn vì bệnh tự miễn này làm tăng nguy cơ phát triển các bệnh tự miễn khác, chẳng hạn như viêm tuyến giáp tự miễn, bệnh gan tự miễn, bệnh Crohn, tiểu đường, bệnh bạch biến, viêm khớp dạng thấp và đa xơ cứng. Ảnh: BS. Video "5 căn bệnh nguy hiểm hơn ung thư". Nguồn: Youtube.

