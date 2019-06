5 thực phẩm dưỡng ẩm tốt cho da, ngừa bong tróc

1.Cá béo

Cá béo như cá hồi hoang dã và cá mòi, chứa lượng axit béo omega-3 cao, làm tăng đáng kể quá trình hydrat hóa cho da. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Khoa học Da liễu (Anh) cho thấy, các axit béo omega-3 trong dầu cá có thể bù nước, dưỡng ẩm cho da khô và giảm ngứa da.



Khi ăn cá béo, hãy ăn cả da vì da cá béo có chứa carotenoids, lutein và zeaxanthin. Những chất dinh dưỡng này có thể cải thiện màu da và tăng cường hydrat hóa cho da.

2. Hàu

Ăn nhiều hàu có thể giúp giữ ẩm cho làn da vì hàu rất giàu khoáng chất cần thiết cho sức khỏe của da. Một trong những khoáng chất này là đồng, giúp thúc đẩy sản xuất collagen làm tăng độ đàn hồi cho da. Collagen làm cho da chống lại các vết nứt và nếp nhăn.

3. Bơ



Ngoài chất béo lành mạnh, bơ còn chứa vitamin C và E. Vitamin C thúc đẩy sản xuất collagen. Cần biết, thiếu vitamin E có thể dẫn đến da khô. Thêm bơ vào món salad hoặc sinh tố sẽ đảm bảo bạn nhận được một lượng vitamin C và E cần thiết tốt cho làn da.

4. Khoai lang



Để giúp tăng độ săn chắc cho làn da, hãy dùng nhiều khoai lang. Loại củ chứa tinh bột này có chứa carotenoids, một nhóm chất chống oxy hóa giúp bảo vệ da khỏi tác hại của môi trường.

5. Nước dùng xương



giúp da ngậm nước

Nước dùng xương chứa lượng collagen cao giúp cải thiện sự dẻo dai,và tăng độ đàn hồi cho da.