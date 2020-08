3 nguyên tắc giảm 18kg của nữ diễn viên phim “30 chưa phải là hết“

Mao Hiểu Đồng sinh năm 1988, được biết đến với vai diễn Chung Hiểu Cần trong bộ phim đình đám "30 chưa phải là hết". Vóc dáng nhỏ nhắn cùng gương mặt tươi tắn, trẻ trung giúp Mao Hiểu Đồng thể hiện tròn vai cô nàng trẻ con Chung Hiểu Cần. Nhìn vóc dáng thon thả hiện tại của Mao Hiểu Đồng, ít ai biết rằng nữ diễn viên 32 tuổi từng có thời điểm nặng tới 60kg. Bí quyết giảm 18kg trong một thời gian ngắn của nữ diễn viên này là thay đổi chế độ ăn, kiểm soát khẩu phần theo 3 nguyên tắc sau. Thói quen uống một cốc nước trước bữa ăn không chỉ tốt cho tiêu hóa mà còn giúp bạn thấy no nhanh hơn, dễ dàng kiểm soát khẩu phần. Mao Hiểu Đồng luôn uống một cốc nước lớn trước bữa ăn. Sau đó, cô bắt đầu ăn rau trước rồi mới đến thịt và cuối cùng là cơm. Thông thường, khi ăn đến món cơm, cô nàng đã khá “đầy bụng" nên sẽ không ăn được nhiều, nhờ vậy mà cân nặng giảm đi đáng kể. Chọn thực phẩm có hàm lượng nước cao: Mao Hiểu Đồng chia sẻ khi bắt đầu giảm cân, cô đã tìm đến những loại thực phẩm có hàm lượng nước cao. Điển hình như bắp cải, rau bina, dưa chuột, bông cải xanh, cà chua, ớt chuông, cần tây... Những thực phẩm trên có hàm lượng nước lớn nên khi ăn vào sẽ tạo cảm giác no nhanh và no lâu hơn so với những loại thực phẩm khác. Ngoài ra, chúng còn giàu dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe, vóc dáng và làn da.Ăn vặt lành mạnh: Thói quen ăn vặt với đồ chiên rán, dầu mỡ hay nhiều gia vị khiến chị em dễ tăng cân mất kiểm soát. Để giảm cân và duy trì vóc dáng, Mao Hiểu Đồng xây dựng thói quen ăn vặt lành mạnh. Nữ diễn viên phim "30 chưa phải là hết" thường chọn sữa chua không đường cho thêm trái cây hay uống nước ép trái cây. Nhờ thay đổi chế độ ăn, tích cực tập luyện và thiết lập những thói quen tốt mà Mao Hiểu Đồng đã giảm được 18 kg chỉ trong thời gian ngắn. Với khuôn mặt thơ ngây cùng cách ăn mặc trẻ trung, trông Hiểu Đồng chỉ như một cô sinh viên đại học năm nhất chứ chẳng ai nghĩ cô đã cán mốc tuổi 32. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC.

