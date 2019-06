12 siêu thực phẩm mùa hè tốt cho sức khỏe nam giới, giúp ngừa bệnh tật

Xoài: Dana Angelo White, một chuyên gia dinh dưỡng cho biết, xoài là siêu thực phẩm mùa hè giàu chất xơ, giúp tăng cường sức khỏe đường ruột cho nam giới. Để tăng cường sức khỏe, nam giới nên ăn thêm xoài. Quả bơ: Kelli Shallal, một chuyên gia dinh dưỡng Mỹ cho biết, đàn ông có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng cao hơn phụ nữ. Bơ bơ cung cấp một lượng lớn chất xơ. Trong khi đó, chất xơ đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ béo phì và ung thư đại trực tràng. Rau bina (cải bó xôi): Loại rau xanh này chứa đầy chất dinh dưỡng có lợi cho nam giới. Đây là một nguồn cung cấp dinh dưỡng với sắt, canxi, vitamin C và kali, theo chuyên gia dinh dưỡng Janet Brancato. Do vậy, rau bina rất tốt cho xương và cơ bắp. Dưa hấu: Quả này chứa chất lycopene chống oxy hóa mạnh mẽ, có thể giúp nam giới giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Nó cũng giàu kali, một khoáng chất quan trọng có thể giúp giảm huyết áp cao. Nho: Chế độ ăn có nho giúp thúc đẩy thư giãn các mạch máu để giúp duy trì lưu lượng máu khỏe mạnh. Ngoài ra, nho cung cấp vitamin K và các hợp chất thực vật có lợi, bao gồm các chất chống oxy hóa và các polyphenol khác. Cà chua: Có một loại cà chua giúp giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt: cà chua tươi, nấu chín trong dầu ô liu. Cà chua nấu chín có chứa hàm lượng carotene lycopene rất cao, đặc biệt quan trọng trong việc giúp giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt ở nam. Cá hồi cung cấp axit béo omega-3 cao nhất, rất cần thiết trong việc giảm viêm, nuôi dưỡng não và cải thiện sức khỏe của tim. Socola đen: Đây không chỉ là một món ngon mà còn chứa các chất dinh dưỡng có lợi như flavanol. Theo nghiên cứu, flavanol có thể giúp giảm huyết áp và cải thiện lưu lượng máu đến não và tim. Dâu tây: Khi đàn ông ăn chế độ ăn nhiều trái cây như dâu tây, họ có khả năng sinh sản tốt hơn. Dâu tây còn có chứa vitamin C và chất chống oxy hóa có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Cháo bột yến mạch: Việc ăn ngũ cốc nguyên hạt như bột yến mạch có thể có lợi cho quá trình trao đổi chất. Một nghiên cứu cho thấy rằng ăn nhiều ngũ cốc nguyên hạt, cùng với ít ngũ cốc tinh chế hơn, có thể tăng cường trao đổi chất và cũng làm tăng lượng calo bị mất của bạn. Các loại đậu: Một nghiên cứu cho thấy rằng chỉ cần thêm đậu vào chế độ ăn uống của bạn có thể giúp giảm cân nhanh chóng. Nước ép quả lựu: Uống nước ép lựu thường xuyên được chứng minh là giúp giảm đáng kể sự tiến triển của bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Ảnh: Shutterstock. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.

Xoài: Dana Angelo White, một chuyên gia dinh dưỡng cho biết, xoài là siêu thực phẩm mùa hè giàu chất xơ, giúp tăng cường sức khỏe đường ruột cho nam giới. Để tăng cường sức khỏe, nam giới nên ăn thêm xoài. Quả bơ: Kelli Shallal, một chuyên gia dinh dưỡng Mỹ cho biết, đàn ông có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng cao hơn phụ nữ. Bơ bơ cung cấp một lượng lớn chất xơ. Trong khi đó, chất xơ đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ béo phì và ung thư đại trực tràng. Rau bina (cải bó xôi): Loại rau xanh này chứa đầy chất dinh dưỡng có lợi cho nam giới. Đây là một nguồn cung cấp dinh dưỡng với sắt, canxi, vitamin C và kali, theo chuyên gia dinh dưỡng Janet Brancato. Do vậy, rau bina rất tốt cho xương và cơ bắp. Dưa hấu: Quả này chứa chất lycopene chống oxy hóa mạnh mẽ, có thể giúp nam giới giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Nó cũng giàu kali, một khoáng chất quan trọng có thể giúp giảm huyết áp cao. Nho: Chế độ ăn có nho giúp thúc đẩy thư giãn các mạch máu để giúp duy trì lưu lượng máu khỏe mạnh. Ngoài ra, nho cung cấp vitamin K và các hợp chất thực vật có lợi, bao gồm các chất chống oxy hóa và các polyphenol khác. Cà chua: Có một loại cà chua giúp giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt: cà chua tươi, nấu chín trong dầu ô liu. Cà chua nấu chín có chứa hàm lượng carotene lycopene rất cao, đặc biệt quan trọng trong việc giúp giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt ở nam. Cá hồi cung cấp axit béo omega-3 cao nhất, rất cần thiết trong việc giảm viêm, nuôi dưỡng não và cải thiện sức khỏe của tim. Socola đen: Đây không chỉ là một món ngon mà còn chứa các chất dinh dưỡng có lợi như flavanol. Theo nghiên cứu, flavanol có thể giúp giảm huyết áp và cải thiện lưu lượng máu đến não và tim. Dâu tây: Khi đàn ông ăn chế độ ăn nhiều trái cây như dâu tây, họ có khả năng sinh sản tốt hơn. Dâu tây còn có chứa vitamin C và chất chống oxy hóa có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Cháo bột yến mạch: Việc ăn ngũ cốc nguyên hạt như bột yến mạch có thể có lợi cho quá trình trao đổi chất. Một nghiên cứu cho thấy rằng ăn nhiều ngũ cốc nguyên hạt, cùng với ít ngũ cốc tinh chế hơn, có thể tăng cường trao đổi chất và cũng làm tăng lượng calo bị mất của bạn. Các loại đậu: Một nghiên cứu cho thấy rằng chỉ cần thêm đậu vào chế độ ăn uống của bạn có thể giúp giảm cân nhanh chóng. Nước ép quả lựu: Uống nước ép lựu thường xuyên được chứng minh là giúp giảm đáng kể sự tiến triển của bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Ảnh: Shutterstock. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.