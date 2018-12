11 thực phẩm ngừa lão hóa ăn nhiều giúp bạn trẻ ra cả chục tuổi

Quả bơ chứa nhiều chất béo tốt, có thể giúp cải thiện làn da căng mịn hơn. Ăn một quả bơ mỗi ngày sẽ làm giảm nồng độ cholesterol và hỗ trợ quá trình tái tạo da, ngăn ngừa lão hóa, nhờ đó duy trì sự trẻ trung. Các loại quả mọng như dâu tây, mâm xôi, quả việt quất, nho… chứa chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa hoặc trì hoãn một số loại tổn thương tế bào, đồng thời có thể làm giảm sưng và đau khớp. Cà rốt giúp cải thiện thị lực nhờ có chứa chất beta-carotene - một loại chất mà cơ thể chuyển hóa thành vitamin A. Cà rốt cũng làm chậm quá trình lão hóa của làn da. Trái cây có múi là nguồn cung cấp vitamin C và acid folic dồi dào, giúp giảm nồng độ cholesterol và acid uric trong máu. Uống nước chanh thường xuyên giúp bạn thải độc cơ thể, cảm thấy khỏe mạnh và làn da rạng rỡ hơn. Tỏi là một trong những loại thuốc kháng sinh tự nhiên tốt nhất. Tỏi cũng giúp cân bằng cholesterol, cải thiện lưu thông máu và tăng huyết áp, đồng thời giúp giảm nguy cơ mắc ung thư. Socola đen mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Nó chứa chất chống oxy hóa như flavonoid giúp bảo vệ làn da khỏi tia UV gây hại, chống lại các gốc tự do và cải thiện độ ẩm, độ dày của da. Dầu ô liu có chứa axit alpha-linolenic có tác dụng giúp làn da tươi trẻ, trở nên săn chắc và ngăn ngừa lão hóa. Cà chua giàu vitamin A, vitamin C và axit folic. Đặc biệt, chất lycopene có trong quả cà chua chín, giúp bảo vệ da chống lại tia cực tím. Cá chứa dầu như cá hồi, cá ngừ, cá cơm và cá bơn, là nguồn cung cấp axit béo omega 3 dồi dào, giúp tái tạo tế bào và giữ nồng độ cholesterol trong máu ổn định. Nghệ có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa, cung cấp năng lượng và giúp cải thiện tâm trạng của bạn mỗi khi căng thẳng. Thịt xông khói giúp ngăn chặn sự mất khối lượng cơ bắp do quá trình lão hóa gây ra. Món thịt này còn chứa một lượng lớn axit béo lành mạnh, giúp tăng cường hệ thống tim mạch. Ảnh: Desposite. Video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC.

