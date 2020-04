11 món ngon Ninh Bình nhất định phải thưởng thức khi hết COVID-19

Cá kho gáo: Gáo là một cây tầm nổi mọc ở ven suối, ngoài việc có tác dụng làm thuốc chữa bệnh thì gáo còn được dùng để nấu ăn rất ngon. Quả gáo có vị chua, hơi ngọt và có mùi thơm nên khi kho với cá sẽ làm mất đi vị tanh của cá. Chính vì thế, mà cá kho gáo là một món ngon Ninh Bình có hương vị rất đặc biệt. Tái dê Hoa Lư: Thịt dê ở đây thì ngon miễn bàn, món nào chế biến từ dê cũng đều hấp dẫn không thể chối từ. Món tái dê là món ngon nhất, đứng đầu bảng. Thịt dê săn chắc, ít mỡ, thịt thơm ngon được gói trong lá sung để tạo vị bùi, ăn kèm còn có khế chua, chuối chát. Cơm cháy: Đây là món đặc sản Ninh Bình nổi tiếng, được làm từ 100% gạo nguyên chất. Miếng cơm cháy chiên có màu vàng nhạt, thơm mùi gạo đặc trưng, vị bùi béo của ruốc, ăn nhiều mà không thấy ngán. Cơm cháy là món ngon từ trẻ nhỏ cho tới người lớn đều yêu thích. Bún mọc Tố Như: Bún mọc có nhiều nơi nhưng ngon nhất phải đến Tố Như. Mọc ở đây làm kỳ công nên rất ngọt thịt, mềm mà không ngấy. Nước dùng bún đậm đà ngọt tự nhiên do ninh xương. Một tô bún ngon phải thêm vài lát chả bò, ít hành ngò và phải ăn kèm với rau sống. Nem Yên Mạc được truyền lại từ đời nào không rõ, nhưng những người sành ăn ở đây đã biết đến từ lâu. Ngày nay, nem Yên Mạc đã vươn xa, có mặt ở nhiều khách sạn, nhà hàng cả trong và ngoài tỉnh. Món này phải ăn kèm với chút lá ổi, lá sung, cùng rau thơm cuộn lại, chấm với nước mắm chanh, cho thêm một ít ớt, tỏi và hạt tiêu. Miến lươn: Lươn ở Ninh Bình được dùng làm miến phải là loại lươn cốm, lưng nâu hồng, bụng vàng rộm, con hơi nhỏ nhưng thịt rất thơm và săn chắc. Miến lươn thường ăn kèm hoa chuối để làm nên vị thanh dịu, không bị tanh. Nước dùng của miến rất đặc biệt, được nấu từ chính xương lươn nên rất đậm vị, đặc sánh và vô cùng thơm ngon. Xôi trứng kiến là sự kết hợp giữa lớp xôi dẻo, thơm của gạo nếp hương cùng với vị beo béo của trứng, tạo nên một món ăn vô cùng lạ lẫm mà không kém phần hấp dẫn. Mắm tép Gia Viễn: Đến với Ninh Bình, du khách đừng bỏ lỡ cơ hội mua cho mình vài hũ mắm tép. Mắm tép ở đây ngon có tiếng, là món quà biếu rất có ý nghĩa. Mắm tép thơm, đậm đà vị ngọt đặc trưng của tép tươi với màu đỏ tươi đẹp mắt. Cá rô đồng nấu chua: Đây là một đặc sản dân dã nổi tiếng của vùng núi đá vôi. Những con cá rô to béo, chắc thịt được nấu cùng với rau cải muối chua và đậu phụ làm nên một thứ nước dùng chua dịu, ngọt mát vô cùng hấp dẫn. Gỏi cá nhệch là món ăn ngon và nổi tiếng đối với người Ninh Bình và có nhiều nhất cũng như nổi danh nhất ở Kim Sơn. Gỏi được chế biến khá công phu, nhiều giai đoạn để không có mùi tanh mà sẽ có vị ngọt xen lẫn vị thơm của nếp. Ốc núi Ninh Bình là một đặc sản mới nổi của Ninh Bình. Thịt ốc núi dai, giòn, ngọt, thơm mùi thuốc bắc. Ốc núi có thể chế biến thành nhiều món như nướng, xào me, hấp gừng, luộc xả hết, trộn gỏi hành tây…đều rất hấp dẫn. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

Cá kho gáo: Gáo là một cây tầm nổi mọc ở ven suối, ngoài việc có tác dụng làm thuốc chữa bệnh thì gáo còn được dùng để nấu ăn rất ngon. Quả gáo có vị chua, hơi ngọt và có mùi thơm nên khi kho với cá sẽ làm mất đi vị tanh của cá. Chính vì thế, mà cá kho gáo là một món ngon Ninh Bình có hương vị rất đặc biệt. Tái dê Hoa Lư: Thịt dê ở đây thì ngon miễn bàn, món nào chế biến từ dê cũng đều hấp dẫn không thể chối từ. Món tái dê là món ngon nhất, đứng đầu bảng. Thịt dê săn chắc, ít mỡ, thịt thơm ngon được gói trong lá sung để tạo vị bùi, ăn kèm còn có khế chua, chuối chát. Cơm cháy: Đây là món đặc sản Ninh Bình nổi tiếng , được làm từ 100% gạo nguyên chất. Miếng cơm cháy chiên có màu vàng nhạt, thơm mùi gạo đặc trưng, vị bùi béo của ruốc, ăn nhiều mà không thấy ngán. Cơm cháy là món ngon từ trẻ nhỏ cho tới người lớn đều yêu thích. Bún mọc Tố Như: Bún mọc có nhiều nơi nhưng ngon nhất phải đến Tố Như. Mọc ở đây làm kỳ công nên rất ngọt thịt, mềm mà không ngấy. Nước dùng bún đậm đà ngọt tự nhiên do ninh xương. Một tô bún ngon phải thêm vài lát chả bò, ít hành ngò và phải ăn kèm với rau sống. Nem Yên Mạc được truyền lại từ đời nào không rõ, nhưng những người sành ăn ở đây đã biết đến từ lâu. Ngày nay, nem Yên Mạc đã vươn xa, có mặt ở nhiều khách sạn, nhà hàng cả trong và ngoài tỉnh. Món này phải ăn kèm với chút lá ổi, lá sung, cùng rau thơm cuộn lại, chấm với nước mắm chanh, cho thêm một ít ớt, tỏi và hạt tiêu. Miến lươn: Lươn ở Ninh Bình được dùng làm miến phải là loại lươn cốm, lưng nâu hồng, bụng vàng rộm, con hơi nhỏ nhưng thịt rất thơm và săn chắc. Miến lươn thường ăn kèm hoa chuối để làm nên vị thanh dịu, không bị tanh. Nước dùng của miến rất đặc biệt, được nấu từ chính xương lươn nên rất đậm vị, đặc sánh và vô cùng thơm ngon. Xôi trứng kiến là sự kết hợp giữa lớp xôi dẻo, thơm của gạo nếp hương cùng với vị beo béo của trứng, tạo nên một món ăn vô cùng lạ lẫm mà không kém phần hấp dẫn. Mắm tép Gia Viễn: Đến với Ninh Bình, du khách đừng bỏ lỡ cơ hội mua cho mình vài hũ mắm tép. Mắm tép ở đây ngon có tiếng, là món quà biếu rất có ý nghĩa. Mắm tép thơm, đậm đà vị ngọt đặc trưng của tép tươi với màu đỏ tươi đẹp mắt. Cá rô đồng nấu chua: Đây là một đặc sản dân dã nổi tiếng của vùng núi đá vôi. Những con cá rô to béo, chắc thịt được nấu cùng với rau cải muối chua và đậu phụ làm nên một thứ nước dùng chua dịu, ngọt mát vô cùng hấp dẫn. Gỏi cá nhệch là món ăn ngon và nổi tiếng đối với người Ninh Bình và có nhiều nhất cũng như nổi danh nhất ở Kim Sơn. Gỏi được chế biến khá công phu, nhiều giai đoạn để không có mùi tanh mà sẽ có vị ngọt xen lẫn vị thơm của nếp. Ốc núi Ninh Bình là một đặc sản mới nổi của Ninh Bình. Thịt ốc núi dai, giòn, ngọt, thơm mùi thuốc bắc. Ốc núi có thể chế biến thành nhiều món như nướng, xào me, hấp gừng, luộc xả hết, trộn gỏi hành tây…đều rất hấp dẫn. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.