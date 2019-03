10 thay đổi cơ thể tố cáo bạn đang già đi

Răng mất đi sự nhạy cảm: Thời gian trôi qua, răng bạn sẽ bớt nhạy cảm hơn với đồ ăn nóng và lạnh. Theo Hiệp hội Nha khoa Mỹ, các dây thần kinh trong răng sẽ co dần lại khi bạn già đi, khiến răng thiếu nhạy cảm với đồ ăn. Thay đổi cơ thể này có thể dẫn đến sâu răng và nhiều bệnh lý răng miệng khác. Mũi to hơn: Thông thường, cơ thể ngừng phát triển kể từ năm 18 tuổi. Tuy nhiên, một số bộ phận vẫn có sự thay đổi, ví dụ như mũi, chúng sẽ tiếp tục phát triển trong suốt cuộc đời. Lý giải cho điều này chính là sự thay đổi ở các mô mềm, cơ và sụn cấu tạo nên mũi. Không giống như xương, sụn tiếp tục phát triển. Quá trình này tăng tốc ở tuổi 50 và tiếp tục với tốc độ tương tự khi bước sang tuổi 60. Đó là lý do chóp mũi thường rủ xuống khi bạn già đi. Eo to ra, hông hẹp lại: Khi bạn già đi, cơ thể thường có dấu hiệu mất nước nhanh hơn gây ra những thay đổi rõ rệt. Ở phụ nữ, vòng eo sẽ to ra còn vòng hông hẹp lại. Ở nam giới, sự sụt giảm nồng độ testosterone xảy ra khi lão hóa cũng có thể ảnh hưởng đến sự phân phối chất béo và giảm số đo vòng hông. Lông mi rụng và ngắn lại: Chăm sóc mí mắt không đúng cách, các vấn đề về tuyến giáp và dị ứng là những yếu tố phổ biến nhất ảnh hưởng đến độ dài và độ dày của lông mi. Chúng cũng chắc chắn thay đổi khi bạn già đi. Theo nhiều nghiên cứu, 44% đàn ông và phụ nữ nhận thấy rằng lông mi của họ đã trở nên ngắn và mỏng hơn qua từng năm. Ham muốn “chuyện ấy” tăng lên: Khi thời kỳ mãn kinh đến gần, nội tiết tố ngày càng kém ổn định. Thời điểm này, chức năng sinh sản giảm và ham muốn "yêu" tăng cường. Phụ nữ tuổi 40 bước vào thời kỳ tăng ham muốn bởi cuộc sống của họ đã cân bằng, công việc ổn định, sự con cái độc lập. Chân to hơn: Các bác sĩ chỉnh hình nhận định, bàn chân sẽ trở nên phẳng hơn và do đó, dài hơn và rộng hơn vì dây chằng và gân yếu đi khi chúng ta già đi. Đây là lý do tại sao bạn phải mua giày với kích thước lớn hơn so với trước đây. Tàn nhang biến mất: Những người có da sáng và tóc đỏ thường có nhiều đốm tàn nhang trên da khi còn trẻ. Tuy nhiên, chúng sẽ biến mất dần theo thời gian. Dấu vân tay thay đổi: Trong nhiều năm, các nhà tội phạm học trên toàn thế giới tin rằng dấu vân tay không bao giờ thay đổi. Nhưng vào năm 2015, các nhà khoa học đã thực hiện một thí nghiệm lớn. Họ đã nghiên cứu dấu vân tay của hơn 15.000 người và phát hiện ra rằng không chỉ một chấn thương, mà tuổi già cũng có thể ảnh hưởng đến các đường vân. Thay đổi nhận thức màu sắc: Các nhà khoa học Mỹ đã tiến hành nghiên cứu trên 900 người ở độ tuổi 58-102. Kết quả chỉ ra rằng thay đổi tuổi tác tạo ra hiệu ứng bộ lọc màu vàng. Điều này ngăn bạn phân biệt chính xác các màu như xanh dương, tím và xanh lục. Thay đổi khẩu vị: Theo các nghiên cứu, phụ nữ thường trải qua những thay đổi về sở thích thực phẩm sau tuổi 50. Với đàn ông là sau tuổi 60. Ảnh: BS. Video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC.

Răng mất đi sự nhạy cảm: Thời gian trôi qua, răng bạn sẽ bớt nhạy cảm hơn với đồ ăn nóng và lạnh. Theo Hiệp hội Nha khoa Mỹ, các dây thần kinh trong răng sẽ co dần lại khi bạn già đi, khiến răng thiếu nhạy cảm với đồ ăn. Thay đổi cơ thể này có thể dẫn đến sâu răng và nhiều bệnh lý răng miệng khác. Mũi to hơn: Thông thường, cơ thể ngừng phát triển kể từ năm 18 tuổi. Tuy nhiên, một số bộ phận vẫn có sự thay đổi, ví dụ như mũi, chúng sẽ tiếp tục phát triển trong suốt cuộc đời. Lý giải cho điều này chính là sự thay đổi ở các mô mềm, cơ và sụn cấu tạo nên mũi. Không giống như xương, sụn tiếp tục phát triển. Quá trình này tăng tốc ở tuổi 50 và tiếp tục với tốc độ tương tự khi bước sang tuổi 60. Đó là lý do chóp mũi thường rủ xuống khi bạn già đi. Eo to ra, hông hẹp lại: Khi bạn già đi, cơ thể thường có dấu hiệu mất nước nhanh hơn gây ra những thay đổi rõ rệt. Ở phụ nữ, vòng eo sẽ to ra còn vòng hông hẹp lại. Ở nam giới, sự sụt giảm nồng độ testosterone xảy ra khi lão hóa cũng có thể ảnh hưởng đến sự phân phối chất béo và giảm số đo vòng hông. Lông mi rụng và ngắn lại: Chăm sóc mí mắt không đúng cách, các vấn đề về tuyến giáp và dị ứng là những yếu tố phổ biến nhất ảnh hưởng đến độ dài và độ dày của lông mi. Chúng cũng chắc chắn thay đổi khi bạn già đi . Theo nhiều nghiên cứu, 44% đàn ông và phụ nữ nhận thấy rằng lông mi của họ đã trở nên ngắn và mỏng hơn qua từng năm. Ham muốn “chuyện ấy” tăng lên: Khi thời kỳ mãn kinh đến gần, nội tiết tố ngày càng kém ổn định. Thời điểm này, chức năng sinh sản giảm và ham muốn "yêu" tăng cường. Phụ nữ tuổi 40 bước vào thời kỳ tăng ham muốn bởi cuộc sống của họ đã cân bằng, công việc ổn định, sự con cái độc lập. Chân to hơn: Các bác sĩ chỉnh hình nhận định, bàn chân sẽ trở nên phẳng hơn và do đó, dài hơn và rộng hơn vì dây chằng và gân yếu đi khi chúng ta già đi. Đây là lý do tại sao bạn phải mua giày với kích thước lớn hơn so với trước đây. Tàn nhang biến mất: Những người có da sáng và tóc đỏ thường có nhiều đốm tàn nhang trên da khi còn trẻ. Tuy nhiên, chúng sẽ biến mất dần theo thời gian. Dấu vân tay thay đổi: Trong nhiều năm, các nhà tội phạm học trên toàn thế giới tin rằng dấu vân tay không bao giờ thay đổi. Nhưng vào năm 2015, các nhà khoa học đã thực hiện một thí nghiệm lớn. Họ đã nghiên cứu dấu vân tay của hơn 15.000 người và phát hiện ra rằng không chỉ một chấn thương, mà tuổi già cũng có thể ảnh hưởng đến các đường vân. Thay đổi nhận thức màu sắc: Các nhà khoa học Mỹ đã tiến hành nghiên cứu trên 900 người ở độ tuổi 58-102. Kết quả chỉ ra rằng thay đổi tuổi tác tạo ra hiệu ứng bộ lọc màu vàng. Điều này ngăn bạn phân biệt chính xác các màu như xanh dương, tím và xanh lục. Thay đổi khẩu vị: Theo các nghiên cứu, phụ nữ thường trải qua những thay đổi về sở thích thực phẩm sau tuổi 50. Với đàn ông là sau tuổi 60. Ảnh: BS. Video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC.