10 nguyên tắc đơn giản giúp bạn sống lâu trăm tuổi

Ăn nhiều cà chua: Các nhà khoa học Mỹ cho rằng người ta có thể làm giảm nguy cơ phát triển bệnh tim mạch tới 26% bằng cách thêm cà chua vào chế độ ăn. Theo các chuyên gia, đó là vì một chất chống oxy hóa có trong cà chua được gọi là lycopene. Thường xuyên luyện tập thể thao: Càng lớn tuổi, tốc độ mất cơ càng nhanh, nhưng luyện tập, đặc biệt là luyện tập các bài tập có lực cản, có thể làm tăng số lượng và sức mạnh của khối cơ, kể cả khi bạn đang ở độ tuổi 90. Do đó, để sống lâu trăm tuổi, bạn nên tích cực vận động và thể dục. Quản lý căng thẳng tốt hơn: Quá nhiều căng thẳng có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh làm rút ngắn cuộc sống của bạn. Thiền là một phương pháp rất hiệu quả để giảm các tác động tiêu cực đối với sức khỏe do căng thẳng. Kiểm tra sức khỏe định kỳ: Để sống lâu hơn, bạn nên khám sức khỏe định kỳ để ngăn ngừa bệnh bệnh hay ít nhất là bắt bệnh từ sớm. Không hút thuốc lá: Tất cả chúng ta đều biết rằng hít phải khói thuốc lá có hại cho sức khỏe. Nhưng Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh công bố rằng nguy hiểm không chỉ là khi bạn ở gần một điếu thuốc đang cháy và chạm vào thuốc lá cũng có thể gây hại.Làm "chuyện ấy" hợp lý: Chuyện "yêu" giải phóng các morphin nội sinh, tăng cảm giác thân mật, giảm căng thẳng, chống trầm cảm. Bác sĩ cho biết "chuyện ấy" góp phần tăng khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt và đau tim ở nam giới. Ngồi ít: Nghiên cứu mới nhất cho thấy rằng việc ngồi quá lâu có thể gây tử vong như nicotine trong thuốc lá. Vì vậy, nếu bạn muốn sống tới 100 tuổi, đừng hút thuốc và ngồi một chỗ quá lâu. ngồi. Những người ngồi lì một chỗ hơn 6 giờ mỗi ngày ngồi có tỷ lệ tử vong cao hơn 19% so với những người chỉ ngồi ít hơn 3 tiếng/ngày. Giữ liên lạc với bạn bè, gia đình: Ngày nay, những mối quan tâm ngoài xã hội khiến chúng ta trở nên bận rộn. Bạn nên duy trì các mối quan hệ lành mạnh. Hãy nhấc điện thoại và gọi cho một người bạn cũ hoặc một thành viên trong gia đình dù chỉ 10 phút. Trò chuyện giúp bạn thư giãn, cởi mở và có ấn tượng tốt trong mắt mọi người. Tắm nắng: Ánh sáng mặt trời cung cấp cho chúng ta vitamin D. Nó không chỉ giúp chống trầm cảm - điều thường là lý do gây ra bệnh tật, mà còn giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Ngủ đủ: Các bác sĩ Trung Quốc đã tạo ra một hệ thống lý thuyết toàn diện giải thích về thời điểm phục hồi của các cơ quan trên cơ thể và tại sao chúng ta nên đi ngủ từ 22h đến 6h nếu muốn sống lâu hơn.

