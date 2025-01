Tỷ phú công nghệ Jensen Huang: Từ số 0 tới người giàu thứ 13 TG

Theo mô tả của nhân viên Nvidia trong cuốn The Nvidia Way của nhà báo công nghệ kỳ cựu Tae Kim, CEO Jensen Huang là nhà lãnh đạo "rất thuyết phục và làm việc cực kỳ chăm chỉ". Trong văn hóa The Nvidia Way, đầu tiên là tuyển dụng người giỏi nhất. Theo ông Huang, nếu phân vân, hãy chọn tài năng thô thay vì kinh nghiệm. Khi làm việc, nên thưởng cho hiệu suất và trả lương cao cho những người giỏi. Tuy nhiên, họ cũng được yêu cầu phải thực sự xuất sắc và trách nhiệm mọi lúc.

Triết lý tuyển dụng của CEO Jensen Huang là: “Những ý tưởng tuyệt vời có thể đến từ bất cứ ai, ở bất cứ đâu. Do đó, hãy tạo ra một môi trường nơi những ý tưởng đó có thể phát triển”.

Cho đến nay, Nvidia, gã khổng lồ trong ngành sản xuất chip, đang trở thành cái tên sáng giá nhất tại Thung lũng Silicon. Với vốn hóa hơn 3.000 tỷ USD, giá cổ phiếu tăng vọt và mức lương cao ngất ngưởng, hãng chip trở thành “bến đỗ” được hàng nghìn kỹ sư và chuyên gia công nghệ thèm muốn.

Đi từ 42 nhân viên khi thành lập, Nvidia hiện có hơn 30.000 nhân sự và là công ty được yêu thích nhất khi ứng viên tìm việc. Thống kê cho thấy một nửa nhân viên tại đây kiếm được hơn 228.000 USD/năm vào năm 2023. Mức lương cơ bản dao động từ 144.000-414.000 USD. Nhiều vai trò đòi hỏi ứng viên phải có bằng tiến sĩ cũng như thành thạo nhiều ngôn ngữ lập trình.