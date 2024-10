Tai nghe bơi lội Shokz OpenSwim Pro: Giá mềm, công nghệ cũ?

Hướng đến cả hoạt động dưới nước và thường xuyên, OpenSwim Pro phù hợp cả với bơi ngoài trời và bơi tại hồ bơi. Với chuẩn IP68, tai nghe được bảo vệ ở độ sâu lên đến hai mét, trong tối đa hai giờ.

Tính năng và thiết kế

Shokz OpenSwim Pro là phiên bản nâng cấp của tai nghe Shokz OpenSwim thông thường. Thiết bị bổ sung kết nối Bluetooth để phát nhạc trực tiếp vào hỗ trợ MP3 tích hợp sẵn, khiến tai nghe hấp dẫn hơn đối với bất kỳ ai muốn nghe nhạc thông thường cũng như dưới nước.

Giống như các sản phẩm khác trong dòng Shokz, OpenSwim Pro nằm ngoài vành thay vì trong tai, phù hợp với nhiều hình dạng tai của người dùng hơn. Công nghệ dẫn truyền qua xương PremiumPitch 2.0+ đảm bảo âm thanh rõ ràng và âm trầm khá mạnh.

Như cái tên, OpenSwim thiết kế hướng đến người dùng hoạt động thể thao, cụ thể là bơi lội. Chính vì thì thế, tính năng nổi bật nhất của sản phẩm là chống nước. Nó được thiết kế để có thể nằm dưới độ sâu 2 mét trong 2 giờ đồng hồ mà không gặp phải tổn hại gì. Người dùng có thể mang thiết bị khi bơi thoải mái cho đến lúc hết pin, vì trong lúc bơi thông thường hiếm khi đầu người ngập xuống sâu quá nửa mét.

OpenSwim Pro giống như các tai nghe khác của Shokz, với móc trùm tai nối với nhau bằng một dải mỏng nhưng chắc chắn chạy quanh phía sau đầu. Dải được làm từ hợp kim niken-titan, có độ đàn hồi nhưng không thể điều chỉnh để thay đổi độ vừa vặn. Trình điều khiển rung nằm trên xương gò má ngay trước tai, giúp khu vực tại của người dùng hoàn toàn trống trải để nghe thấy âm thanh xung quanh.

Sự vừa vặn cũng rất an toàn cho mọi loại bài tập. Tai nghe không hề bị di chuyển trong khi chạy và đạp xe hoặc khi nhảy lên nhảy xuống từ sàn. Khi nằm ngửa trên ghế dài hay trên sàn để tập luyện, dây đeo ở phía sau đầu đôi khi có thể cản trở, nhưng tai nghe vẫn giữ nguyên.

Ưu điểm

Chống nước và tích hợp MP3: Để đảm bảo thiết kế chống thấm nước, Shokz OpenSwim Pro có bộ sạc từ tính độc quyền, kém tiện lợi hơn so với bộ sạc USB-C tiêu chuẩn. Nếu làm mất cáp này, bạn chỉ có thể mua cáp mới từ Shokz với giá 10 USD (240.000 đồng).

Shokz trang bị cho OpenSwim Pro bộ nhớ 32GB, hỗ trợ tất cả các định dạng âm thanh thông dụng nhất. Dung lượng đủ sức chứa đến 8.000 bài hát và có thể chia theo từng nhóm, thiết lập playlist phù hợp hoặc để cho thiết bị phát ngẫu nhiên.

Thoải mái cảm nhận môi trường xung quanh: Điểm vượt trội của các loại tai nghe dẫn truyền qua xương là người dùng có thể nghe thấy âm thanh xung quanh, chẳng hạn như tiếng giao thông và tiếng người nói chuyện, rất rõ ràng. Mặc dù các loại tai nghe ear-in giờ đây đều có chế độ xuyên âm nhưng rõ ràng nó vẫn chưa hoàn hảo, khiến cho người dùng phần nào đó cảm thấy bị cách ly khỏi môi trường xung quanh.

Dễ điều khiển: Có một nút đa chức năng trên miếng đệm má bên trái của tai nghe để phát/tạm dừng và bỏ qua nhạc. Sử dụng ứng dụng Shokz, người dùng cũng có thể tùy chỉnh chức năng giữ nút này, có thể cài đặt để kích hoạt trợ lý giọng nói của điện thoại hoặc chuyển đổi giữa chế độ Bluetooth và MP3.

Trên miếng đệm nằm sau tai phải, có các nút điều khiển âm lượng với nút tăng âm lượng cũng là nút nguồn trên tai nghe. Người dùng cũng có thể tùy chỉnh những gì xảy ra, khi nhấn cả hai nút tăng và giảm âm lượng cùng lúc, chọn giữa trợ lý giọng nói và chuyển đổi chế độ.

Khi sử dụng chế độ MP3, người dùng có thể chuyển đổi giữa chế độ bình thường, chế độ phát ngẫu nhiên và chế độ lặp lại bằng cách giữ nút tăng âm lượng và nút đa chức năng.

Các nút điều khiển rất dễ sử dụng trong mọi loại bài tập, kể cả bơi lội và có thông báo bằng âm thanh để báo hiệu các lần nhấn của bạn đã được ghi nhận trên tai nghe.

Nhẹ, đeo thoải mái: Thiết bị chỉ nặng 27,3 gram, nghĩa là hầu như không gây mỏi tai. Thêm vào đó, có thể chọn một trong hai thiết kế phù hợp với phong cách của mình – tai nghe màu cam sống động, lấy cảm hứng từ sự năng động hoặc màu xám trung tính. Chúng cũng thoải mái khi đeo kết hợp cùng với mũ và kính râm trong các hoạt động ngoài trời, hoặc khi đeo dưới mũ bơi cùng với kính bảo hộ khi ở dưới nước. Khi đeo dưới mũ bơi, phần trên của tai sẽ chịu nhiều áp lực hơn một chút, nơi tai được giữ chặt vào phần móc của tai nghe.

Pin lâu: Tuổi thọ pin là một điểm mạnh đặc biệt của OpenSwim Pro, có khả năng phát lại âm thanh lên đến 9 giờ ở chế độ Bluetooth hoặc 6 giờ khi phát từ thư viện MP3 tích hợp. Nó có thể không bằng dung lượng 10 giờ của OpenRun Pro nhưng lại có điểm mạnh là hỗ trợ sạc nhanh, với một lần sạc ngắn 10 phút cung cấp năng lượng cho 3 giờ âm thanh bổ sung.

Nhược điểm

Công nghệ âm thanh cũ: Thật đáng tiếc, ra mắt sau OpenRun Pro hai năm nhưng OpenSwim Pro lại sử dụng công nghệ dẫn truyền qua xương thế hệ thứ 8, trong khi mẫu Run lại sử dụng công nghệ thế hệ thứ chín (mà Shokz gọi là TurboPitch). Mặc dù OpenRun Pro là sản phẩm không chống nước, nhưng nó luôn làm cho người mua phải cân nhắc.

Hai thế hệ âm thanh này chỉ có chút ít chênh lệch trong mức độ dải âm từ trung đến cao. Khó hiểu vì sao khi công nghệ “của nhà trồng được” nhưng sản phẩm ra mắt sau lại phải đi thụt lùi hơn so với đối thủ và so với chính sản phẩm của mình ở các phiên bản trước.

Không sử dụng cổng USB – Type C: Để lý giải cho việc này, hãnh Shokz cho rằng do cần tăng cường khả năng chống nước, vì vậy họ thay thế đầu sạc USB-Type C bằng đầu sạc từ tính tiếp xúc. Thiết kế này là độc quyền, người dùng sẽ phải tốn tiền để mua lại nếu làm hỏng hoặc mất. Có hai micrô chống ồn để nhận cuộc gọi hoặc tương tác với trợ lý giọng nói khi ở chế độ Bluetooth.

Tổng kết

Thiết kế dẫn truyền qua xương của Shokz OpenSwim Pro có nghĩa là, chúng không cung cấp cùng mức chất lượng âm thanh như tai nghe nhét tai hoặc trùm tai. Chúng được chế tạo cho mục đích khác, cho phép nhận thức thêm trong quá trình tập luyện và không cung cấp bất kỳ khả năng khử tiếng ồn thụ động nào, âm trầm cũng luôn thiếu sức mạnh.

Đối với tai nghe dẫn truyền qua xương, âm thanh nghe rất hay, chi tiết và mạnh mẽ khi bơi chìm dưới nước. Sẽ tuyệt vời hơn nếu như Shokz không keo kiệt với người dùng khi dùng công nghệ cũ, trong khi họ có công nghệ dẫn truyền 9.0 mới nhất trên nhiều thiết bị khác.

Nhìn chung, OpenSwim Pro thực sự là một trong những tai nghe chống nước tốt nhất. Nhưng ngay cả khi bạn không phải là người thích bơi, thì đây vẫn là một chiếc tai nghe đa năng, bền bỉ và có hiệu suất tuyệt vời.

Với mức giá bán là 179,95 USD (hơn 4,5 triệu đồng), OpenSwim Pro cũng dễ dàng tiếp cận tệp khách hàng rộng lớn.