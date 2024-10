Cảnh robot cùng hơn 850 người diễn tập chữa cháy ở Hải Dương

Ngày 24/10, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2024 tại Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (Cụm CN An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, Hải Dương). Ông Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết, toàn tỉnh Hải Dương hiện có 122 khu dân cư, 2 khu vực tập trung nhiều cơ quan nhà nước có nguy cơ cháy, nổ cao và gần 27.000 cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy với hơn 2.000 cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ… Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Hải Dương luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác PCCC&CNCH; số vụ cháy, nổ và thiệt hại về người, tài sản do cháy, nổ gây ra trên địa bàn tỉnh được kiềm chế và giảm theo từng năm. Theo ông Quân, cuộc diễn tập nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các lực lượng trong công tác PCCC&CNCH; tăng cường khả năng ứng phó, xử lý của của các lực lượng trong các tình huống tai nạn, sự cố, phát huy tối đa hiệu quả phương châm “4 tại chỗ"; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ, tai nạn, sự cố gây ra. Buổi diễn tập diễn ra với tình huống giả định đám cháy bắt nguồn từ kho chứa hạt nguyên liệu của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh. Khu vực cháy rộng, vận tốc cháy lan nhanh, khói, khí độc và các sản phẩm cháy nhanh chóng lan truyền, bao trùm toàn bộ nhà kho. Khi xảy ra sự cố, có khoảng 500 cán bộ, công nhân viên đang làm việc bên trong nhà máy, 40 kỹ sư, công nhân đang bảo dưỡng các tấm pin năng lượng mặt trời trên mái. Chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy đã phát triển nhanh chóng, lan sang khu vực xưởng với tổng diện tích đám cháy khoảng 3.000 m2, lượng khói, khí độc tỏa ra nhiều. Đám cháy sau đó tiếp tục lan truyền đến khu hấp sấy, dẫn đến nổ nồi hơi. Vụ nổ đã làm sập đổ một phần kết cấu xây dựng của khu hấp sấy khiến nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Cuộc diễn tập huy động sự tham gia của khoảng 850 người thuộc các lực lượng Công an, Quân đội, các sở, ban, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, lực lượng chữa cháy cơ sở, Công an tỉnh Bắc Giang, Công an thành phố Hải Phòng; 70 phương tiện cơ giới và nhiều trang thiết bị hiện đại. Phương án diễn tập trải qua 5 giai đoạn lực lượng cơ sở triển khai các hoạt động chữa cháy và CNCH ban đầu. Công an tỉnh Hải Dương, UBND huyện Nam Sách triển khai các hoạt động chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn; các sở, ban, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phối hợp chữa cháy và CNCH; huy động lực lượng, phương tiện chi viện tổng tấn công dập tắt đám cháy; điều tra, khám nghiệm hiện trường. Đáng chú ý, tại buổi diễn tập, lực lượng Công an tỉnh Hải Dương điều động đến hiện trường Robot chữa cháy. Đây là Robot chữa cháy có công nghệ hiện đại nhất hiện nay. Với động cơ Tuabin công suất 25KW, tốc độ phun 4.700 lít nước/phút, robot chữa cháy có thể phun xa 80m, có khả năng di chuyển bằng bánh răng xích cao su có độ bám chống trượt cao, thích ứng với đa dạng địa hình, giúp nhanh chóng dập tắt đám cháy. Qua đánh giá, buổi diễn tập đã đạt được mục đích, yêu cầu đặt ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Nhân dịp này, 14 tập thể, 39 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong tham gia luyện tập, diễn tập phương án chữa cháy và CNCH cấp tỉnh năm 2024.

Ngày 24/10, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2024 tại Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (Cụm CN An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, Hải Dương). Ông Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết, toàn tỉnh Hải Dương hiện có 122 khu dân cư, 2 khu vực tập trung nhiều cơ quan nhà nước có nguy cơ cháy, nổ cao và gần 27.000 cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy với hơn 2.000 cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ… Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Hải Dương luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác PCCC&CNCH; số vụ cháy, nổ và thiệt hại về người, tài sản do cháy, nổ gây ra trên địa bàn tỉnh được kiềm chế và giảm theo từng năm. Theo ông Quân, cuộc diễn tập nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các lực lượng trong công tác PCCC&CNCH; tăng cường khả năng ứng phó, xử lý của của các lực lượng trong các tình huống tai nạn, sự cố, phát huy tối đa hiệu quả phương châm “4 tại chỗ"; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ, tai nạn, sự cố gây ra. Buổi diễn tập diễn ra với tình huống giả định đám cháy bắt nguồn từ kho chứa hạt nguyên liệu của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh. Khu vực cháy rộng, vận tốc cháy lan nhanh, khói, khí độc và các sản phẩm cháy nhanh chóng lan truyền, bao trùm toàn bộ nhà kho. Khi xảy ra sự cố, có khoảng 500 cán bộ, công nhân viên đang làm việc bên trong nhà máy, 40 kỹ sư, công nhân đang bảo dưỡng các tấm pin năng lượng mặt trời trên mái. Chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy đã phát triển nhanh chóng, lan sang khu vực xưởng với tổng diện tích đám cháy khoảng 3.000 m2, lượng khói, khí độc tỏa ra nhiều. Đám cháy sau đó tiếp tục lan truyền đến khu hấp sấy, dẫn đến nổ nồi hơi. Vụ nổ đã làm sập đổ một phần kết cấu xây dựng của khu hấp sấy khiến nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Cuộc diễn tập huy động sự tham gia của khoảng 850 người thuộc các lực lượng Công an, Quân đội, các sở, ban, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, lực lượng chữa cháy cơ sở, Công an tỉnh Bắc Giang, Công an thành phố Hải Phòng; 70 phương tiện cơ giới và nhiều trang thiết bị hiện đại. Phương án diễn tập trải qua 5 giai đoạn lực lượng cơ sở triển khai các hoạt động chữa cháy và CNCH ban đầu. Công an tỉnh Hải Dương, UBND huyện Nam Sách triển khai các hoạt động chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn; các sở, ban, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phối hợp chữa cháy và CNCH; huy động lực lượng, phương tiện chi viện tổng tấn công dập tắt đám cháy; điều tra, khám nghiệm hiện trường. Đáng chú ý, tại buổi diễn tập, lực lượng Công an tỉnh Hải Dương điều động đến hiện trường Robot chữa cháy. Đây là Robot chữa cháy có công nghệ hiện đại nhất hiện nay. Với động cơ Tuabin công suất 25KW, tốc độ phun 4.700 lít nước/phút, robot chữa cháy có thể phun xa 80m, có khả năng di chuyển bằng bánh răng xích cao su có độ bám chống trượt cao, thích ứng với đa dạng địa hình, giúp nhanh chóng dập tắt đám cháy. Qua đánh giá, buổi diễn tập đã đạt được mục đích, yêu cầu đặt ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Nhân dịp này, 14 tập thể, 39 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong tham gia luyện tập, diễn tập phương án chữa cháy và CNCH cấp tỉnh năm 2024.