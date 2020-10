Streamer đình đám Việt và những tài sản đánh dấu bước ngoặt sự nghiệp

Mixi Gaming (Độ Mixi) tên thật là Phùng Thanh Độ, anh sinh năm 1989 quê ở Cao Bằng. Bắt đầu công việc từ con số 0 như bao người khác, bước ngoặt chỉ đến với Độ Mixi khi anh gặp PewPew, người được xem là bệ phóng giúp Độ Mixi có màn "debut" hoàn hảo ở cộng đồng PUBG. Mới đây, anh đã gây xôn xao làng streamer nói riêng và cả cộng đồng mạng nói chung với căn biệt thự 7 tầng, có thang máy riêng và nội thất cực kì hiện đại. Độ Mixi cũng cho biết ngoài các khu vực sinh hoạt chung như phòng khách, bếp, sân thượng,... mỗi tầng sẽ là một không gian riêng dành cho từng thành viên trong gia đình. Một lần nữa, cái tên Độ Mixi lại gây xôn xao cộng đồng mạng và khiến nhiều người tự hỏi công việc của anh thu nhập "khủng" đến mức độ nào mới có thể xây được một "dinh thự" to đến thế. Thu nhập của anh đến từ tiền donate trong các buổi streaming, doanh thu từ MixiFood và quảng cáo trên các nền tảng. Hiện tại, Độ Mixi đang có khoảng 4 triệu subscribers trên kênh YouTube, fanpage Mixi Gaming cũng có hơn 3,3 triệu follow và một group với khoảng 1,5 triệu thành viên sinh hoạt thường xuyên. Xemesis (tên thật là Hiếu Nghiêm) hay còn được mệnh danh “streamer giàu nhất Việt Nam” là cái tên đã quá đỗi quen thuộc trong cộng đồng các streamer và giới game thủ. Mặc dù không phải game thủ chuyên nghiệp, nhưng kĩ năng chơi của anh được các game thủ khác đánh giá rất cao. Xemesis trở thành streamer chỉ vì đam mê. Được biết, gia thế của Xemesis thuộc hàng khủng và có tiếng ở Sài Gòn. Gia đình của anh có một cửa hàng xe máy Honda cả đời mới lẫn đời cũ. Nam streamer sở hữu trong tay hàng loạt đồng hồ trị giá bạc tỷ, những bộ cánh đắt tiền và siêu xe bóng loáng. Xemesis hiện đã lập gia đình cùng hot girl "Xoài Non" Thùy Trang và sinh sống tại một căn hộ chung cư cao cấp thuộc tòa nhà Landmark 81. Linh Ngọc Đàm sinh năm 1996, là một trong những nữ streamer đình đám nhất hiện nay. Ở tuổi 24, cô nàng đã sở hữu khối tài sản khủng mà nhiều người mơ ước. Vào giữa năm 2018, Linh Ngọc Đàm từng gây choáng khi tiết lộ tự mua nhà ở khu chung cư cao cấp Times City cho bố mẹ. Căn hộ này được dân mạng cho là có mức giá không hề rẻ. Không những thế, tháng 11 cùng năm, cô nàng tiếp tục tậu một căn hộ cao cấp riêng cho mình ở tòa Park 8 thuộc quần thể Times City Park Hill, khu đô thị cao cấp và hiện đại tại Hai Bà Trưng, Hà Nội với mức giá ước tính lên đến gần 10 tỷ đồng. Nói về ngôi nhà của Linh Ngọc Đàm, streamer Mimosa từng phải thốt lên: “Các bạn có thể sống với cả thế giới ở trong căn nhà đó cũng được”. Linh Ngọc Đàm cũng là một tay chơi hàng hiệu khi không tiếc tiền để mua những món đồ hiệu xa xỉ, đắt đỏ. Còn quá trẻ nhưng với những thành tựu đang có, Linh Ngọc Đàm nhận được sự yêu mến và ngưỡng mộ của giới trẻ Việt. Quả không ngoa khi cô gái nhỏ sinh năm 1996 được mệnh danh là nữ streamer giàu nhất Việt Nam. Sở hữu kênh YouTube có đến hơn 8,6 triệu lượt theo dõi, đã từ lâu Cris Phan được biết đến là một “rich kid” thực thụ trong giới YouTuber. Từng có lần chia sẻ trong clip của bản thân, Cris Phan còn khẳng định rằng: “Ba mình giàu”. Theo đó, anh chàng YouTuber cho hay ba của mình từng 3 lần phá sản nhưng sau bao nỗ lực cũng đã xây dựng được cơ ngơi hoành tráng. Căn nhà của Cris Phan ở được anh giới thiệu trong một video khiến người xem không khỏi choáng ngợp bởi sự bề thế không khác gì tòa lâu đài. Tuy nhiên, cũng không dựa dẫm vào sự giàu có của ba mà Cris Phan cũng tự đi lên bằng chính sức lực của mình khi tự mua được nhà và thành lập studio riêng nhờ vào số tiền kiếm được từ kênh YouTube. Mời độc giả xem video: Streamer - Tự do và trách nhiệm - Nguồn: VTV1

