Được sự bảo trợ của Liên hiệp Hội Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND TP HCM, Hội Truyền Thông Số Việt Nam, Hội tự động hóa Việt Nam, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi Số, Hội Tin học TPHCM Công ty TNHH Exporum phối hợp tổ chức Diễn đàn và Triển lãm quốc tế đô thị thông minh châu Á (Smart City Asia 2023) diễn ra từ ngày 13/4 – 15/4/2023 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn – SECC, số 799 Nguyễn Văn Linh, Tân Phú, Quận 7, TP HCM.

Các đại biểu ấn nút khai mạc sự kiện Smart City Asia 2023.

Tham dự sự kiện có ông Phan Văn Mãi, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM; TSKH Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của các Bộ, Ban ngành Trung ương; lãnh đạo các thành phố lớn tại Việt Nam và khu vực; lãnh đạo các doanh nghiệp, các tập đoàn, các nhà đầu tư, chủ dự án trong nước và quốc tế…

Theo Ban tổ chức, Smart City Asia 2023 thu hút hơn 400 gian hàng và gần 300 đơn vị trưng bày với tỷ lệ 70% các doanh nghiệp (DN) quốc tế gồm đại diện đoàn DN Hàn Quốc với các sản phẩm công nghệ liên quan đến smart mobility, nhà thông minh, giao thông thông minh,… các DN công nghệ hàng đầu trên thế giới như: Hewlett Packard Enterprise (HPE), Helvar Pte., PLt, (Phần Lan); Geometa – các giải pháp về quy hoạch và quản lý đô thị thông minh (tiểu Vương Quốc Ả Rập thống nhất); Wildfaces.ai (Hongkong), Dahua, Vivotek (Đài Loan), Aunch JD, Vispatial (Singapore),… Đại diện Việt Nam có sự tham gia của các Tập đoàn công nghệ viễn thông lớn FPT, VNPT, 5 sở ngành liên quan của TP HCM, TP Đà Nẵng…

Các chủ đề trưng bày xoay quanh các nhóm giải pháp về công nghệ chiếu sáng công cộng; Các hệ thống bảo mật - An ninh an toàn trong hệ sinh thái thành phố thông minh; Trang thiết bị để xây dựng và quản lý tòa nhà thông minh; Các giải pháp ứng dụng công nghệ trong quản lý sản xuất thông minh, tòa nhà - nhà ở và căn hộ thông minh...

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cùng các đại biểu tham quan gian hàng triển lãm

Ngoài trưng bày sản phẩm, tại triển lãm còn diễn ra những hội thảo chuyên đề liên quan đến tiến trình chuyển đổi số, hướng đến xây dựng, phát triển hạ tầng dữ liệu và phân tích hiện đại cho đô thị thông minh.

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh, việc thành phố đang xây dựng đô thị thông minh, đẩy mạnh chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực là cơ hội để thành phố tiếp thu nhiều bài học kinh nghiệm thành công của các tỉnh, thành, bộ, ngành, các quốc gia trên thế giới, từ đó thúc đẩy nhanh hơn quá trình xây dựng đô thị thông minh.

Diễn đàn và triển lãm này là cơ hội tốt để trao đổi về các chính sách thúc đẩy xây dựng và phát triển các thành phố thông minh tại Việt Nam; đồng thời trực tiếp đưa ra những giải pháp giúp xây dựng, phát triển đô thị thông minh cho TP HCM và các thành phố trên cả nước, giúp giải quyết các vấn đề cấp thiết đang được các thành phố quan tâm như: quản lý giao thông, đô thị, an ninh trật tự, môi trường, giáo dục, y tế... phục vụ cho đời sống nhân dân, an toàn và an sinh xã hội ngày càng tốt hơn.

Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, TSKH Phan Xuân Dũng tham quan triển lãm

Các doanh nghiệp Hàn Quốc mang đến triển lãm các sản phẩm công nghệ

về quản lý tòa nhà thông minh, giao thông thông minh…

Các đại biểu tham quan mô hình nhà thông minh tại Smart City Asia 2023.

