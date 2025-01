Top 7 game mobile Việt mới ra mắt... loại nào đang "hot" rần rần?

Lối chơi của game mở rương Đại Hiệp Tap Tap có phần khá quen thuộc với cộng đồng game thủ mobile Việt Nam. Người chơi sẽ phải thông qua việc vượt ải đánh boss để nhận các bình rượu bí ẩn. Game có 5 bình rượu khác nhau, mỗi loại rượu sẽ mang đến những tài nguyên khác nhau cho người chơi nâng cấp, đồng thời có tỉ lệ nhỏ chiêu mộ các hiệp khách nổi tiếng trong vũ trụ kiếm hiệp của tác giả Kim Dung.

Sau hơn 3 tuần ra mắt, game đã thu hút lượng người chơi khá đông. Fanpage chính chủ của nhà phát hành có hơn 24 ngàn lượt theo dõi và thu hút nhiều lượt tương tác cho thấy cộng đồng game Việt quan tâm tích cực đến trò chơi.

Trong số đó có những thông tin cho thấy đã bắt đầu có dấu hiệu hack. Người chơi có nicknaem "long tung" cho biết: "Hack one hit map tràn lan khắp các server mà không có động thái ban hay sửa hoặc thông báo". Funtap phản hồi cho biết, hiện tại đã có thông báo ban nick đối với các tài khoản bị phát hiện hack. Ngoài ra người chơi có thể inbox trực tiếp fanpage để tố cáo người chơi khác nếu nghi ngờ.

Một số phản hồi của người chơi trên fapage nhận định nhà phát hành còn chưa hào phóng đối với các sự kiện cũng như code quà tặng. Người chơi Lê Hữu Thọ than: "Code cứng chưa ăn được mặc dù đang là Fan Cứng".

Hay như sự kiện Fun Store mới nhất, mở ra từ ngày 1/1/2025, hàng loạt người chơi đều "chê" Hiệp Khách bậc SP Vương Trùng Dương có giá lên đến 1,2 triệu đồng là khá "chát". Nhân vật cũng bị người chơi Chu Tuấn Hạnh đánh giá là "Yếu nhé! Đánh sự kiện vừa rồi thấy khá cùi.

GOMU Đại Chiến

GOMU Đại Chiến là tựa game thẻ tướng chiến thuật với chủ đề One Piece do chính tay nhóm phát triển game OPG: Đỉnh Chiến phát hành. Có thể nói, đây là phiên bản nâng cấp toàn diện so với tựa game trước đó, hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm vượt trội, cũng như hàng loạt trận chiến đầy kịch tính cho game thủ Việt Nam khám phá nhân dịp Tết.

