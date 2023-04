Thành phố thông minh - xu hướng tất yếu của xã hội hiện đại

Ngày 13/4 tại TP HCM, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam); UBND TP HCM, Hội Tự động hóa Việt Nam; Viện sáng tạo và Chuyển đổi đã phối hợp tổ chức Hội thảo “Chiến lược thành phố thông minh Việt Nam - thành quả và thách thức”.

Tham dự Hội thảo có ông Phan Văn Mãi, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM; TSKH Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyên Bộ trưởng Bộ KHCN, Chủ tịch Hội Tự động hoá VN Nguyễn Quân; Viện trưởng Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số Nguyễn Thị Bích Lan…. cùng hơn 100 đại biểu đến từ các nước trong khu vực và Việt Nam.

Các đại biểu tham quan mô hình nhà thông minh tại Smart City Asia 2023.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, TSKH Phan Xuân Dũng nhấn mạnh: Phát triển đô thị thông minh là một xu hướng tất yếu trong xã hội phát triển đang chuyển mình theo xu hướng xã hội số. Đảng và Nhà nước ta rất coi trọng quá trình chuyển đổi số quốc gia cùng với đó là xây dựng đô thị thông minh. Liên hiệp Hội Việt Nam, nơi hội tụ các trí thức khoa học và công nghệ đã rất quan tâm chỉ đạo các tổ chức thành viên, các nhà khoa học trong toàn hệ thống tổ chức các sự kiện, đóng góp ý kiến khoa học cho việc chuyển đổi số, quy hoach phát triển đô thị, phát triển kinh tế số.

Tại hội thảo, các chủ đề, báo cáo được trình bày xoay quanh các chủ đề về kết nối thành phố thông minh với nông thôn thông minh; Công nghệ blockchain cho các giải pháp nền tảng; an ninh, an toàn thông tin (ATTT) trong phát triển thành phố thông minh; ứng dụng công nghệ trong quản lý tòa nhà, nhà ở và căn hộ thông minh; giải pháp xử lý môi trường, rác thải thông minh, các ứng dụng digitwin –metaverse trong quản lý sản xuất, quy hoạch đô thị và hành chính công …

PGS.TS, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Chủ tịch thành phố Hải Phòng đã trình bày tham luận Xây dựng và phát triển thành phố thông minh đảm bảo các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tham luận đã đề cập đến khái niệm về thành phố thông minh; Tại sao phải xây dựng thành phố thông minh cho các đô thị trong thời đại thế giới chuyển đổi mạnh mẽ với sự bùng nổ nhanh chóng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư? Nội hàm thành phố thông minh gồm những gì? công cụ các chỉ số thích ứng để quản lý đánh giá thành phố thông minh trên bình diện quốc tế.

Các chuyên gia tọa đàm về Chiến lược thành phố thông minh Việt Nam – Thành quả và thách thức.

Các đại biểu doanh nghiệp nước ngoài cũng đã chia sẻ về các giải pháp cho đô thị thông minh; các giải pháp quản lý tòa nhà thông minh; công nghệ, giải pháp cho nhà máy thông minh; công cụ quản lý thông minh… Theo ông Nguyễn Quân – Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam, muốn thông minh cần phải có dữ liệu, nếu không có dữ liệu sẽ không thể thông minh. Việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu là tiền đề và là bước đi đầu tiên để xây dựng các đô thị thông minh. Xã hội số cũng được tạo thành từ cơ sở dữ liệu.