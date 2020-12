Chi tới 8 tỷ đồng chỉ để tậu một chiếc... máy chơi game bị “vứt bỏ”

Sony và Nintendo hiện là hai ông lớn trong ngành công nghiệp game thế giới và được nhìn nhận như những đối thủ cạnh tranh của nhau trong lĩnh vực này. Nhưng trở lại quá khứ năm 1991, Sony từng hợp tác với Nintendo để tạo ra một dòng máy chơi game đầu tiên của hãng. Dự án từng được biết tới với cái tên ngắn gọn là "PlayStation", nhưng lại khác biệt hoàn toàn so với phiên bản Playstation sau này. Có niên đại từ năm 1991, thiết bị được biết đến với tên gọi "Nintendo Play Station" thực tế là vật phẩm đánh dấu lần đầu tiên Sony cố gắng trong việc tạo ra một phần cứng trò chơi. Về cơ bản là một chiếc Super Nintendo Entertainment System với ổ đĩa CD-ROM được tích hợp. Nó sẽ mở rộng khả năng của hệ thống Nintendo 16 bit để có thể chơi được các trò chơi CD. Tuy nhiên, sự bất đồng giữa chừng của Sony và Nintendo đã khiến cho chiếc máy con lai Nintendo PlayStation không thể ra đời. Nguyên chủ tịch Sony Computer Entertainment chi nhánh Bắc Mỹ, là người sở hữu ban đầu trước khi ông bán nó cho Terry Diebold với giá 75 USD. Terry cất chiếc Nintendo PlayStation trên gác xép của gia đình. Đến năm 2015, con trai của anh phát hiện ra và chia sẻ lên Reddit. Từ đó, gia đình Diebold đã du lịch nhiều nơi cùng chiếc máy này và trưng bày nó ở nhiều triển lãm game khác nhau. Ở cuộc đấu giá do Heritage Auctions tổ chức gần đây, chiếc Nintendo PlayStation bán được với mức giá 360 nghìn USD (tương đương hơn 8,3 tỷ VNĐ). Trước đó, Terry Diebold từng được một nhà sưu tập người Na Uy đề xuất mức giá lên tới 1,2 triệu USD (gần 28 tỷ VNĐ) nhưng anh đã từ chối. Chủ nhân mới nhất của chiếc Nintendo PlayStation có tên là Greg McLemore. Anh được biết tới với nhiều dự án trang web bán lẻ thành công và đang dự định thành lập một bảo tàng về game. Sau khi dừng hợp tác với Sony, Nintendo đã cho ra mắt nhiều dòng máy chơi game và khẳng định được vị trí của mình trên thị trường. Năm 1996, Nintendo tung ra hệ máy NINTENDO 64 và đã bán được 500 ngàn máy trong ngày đầu tiên, đây cũng chính là hệ máy game đồ họa 3D đâu tiên của hãng Năm 2001, là bước tiến lớn của Nintendo với sự ra mắt của cả Gameboy Advance và GameCube. Ở thị trường hệ máy game cầm tay, GameBoy Advance vẫn giữ vững vị trí độc tôn. Năm 2003, Game Boy Advance SP là phiên bản đã được nâng cấp của Game Boy Advance, từ SP có ý nghĩa Special. Thiết kế độc đáo của sản phẩm này là có màn hình Lit với nhiều đèn hơn. GBA đã khắc phục vấn đề màn hình tối, thứ mà người hâm mộ đã yêu cầu hàng năm trời. Giá bán lẻ lúc đó là 99,99 USD Năm 2012, Nintendo cho ra mắt hệ máy DS: Nintendo 3DS XL. Nintendo 3DS XL có màn hình lớn hơn 90% so với 3DS thế hệ thứ tư, ngoài ra tuổi thọ pin cũng được kéo dài đáng kể Năm 2017, đánh dấu sự trở lại của Nintendo bằng một loạt các sản phẩm cực kì chất lượng Nintendo switch và New Nintendo 2DS XL. Báo cáo của NPD cho biết 906.000 máy Switch đã được bán tại Mỹ trong tháng đầu tiên, trở thành máy bán chạy nhất của Nintendo.

Sony và Nintendo hiện là hai ông lớn trong ngành công nghiệp game thế giới và được nhìn nhận như những đối thủ cạnh tranh của nhau trong lĩnh vực này. Nhưng trở lại quá khứ năm 1991, Sony từng hợp tác với Nintendo để tạo ra một dòng máy chơi game đầu tiên của hãng. Dự án từng được biết tới với cái tên ngắn gọn là "PlayStation", nhưng lại khác biệt hoàn toàn so với phiên bản Playstation sau này. Có niên đại từ năm 1991, thiết bị được biết đến với tên gọi "Nintendo Play Station" thực tế là vật phẩm đánh dấu lần đầu tiên Sony cố gắng trong việc tạo ra một phần cứng trò chơi. Về cơ bản là một chiếc Super Nintendo Entertainment System với ổ đĩa CD-ROM được tích hợp. Nó sẽ mở rộng khả năng của hệ thống Nintendo 16 bit để có thể chơi được các trò chơi CD. Tuy nhiên, sự bất đồng giữa chừng của Sony và Nintendo đã khiến cho chiếc máy con lai Nintendo PlayStation không thể ra đời. Nguyên chủ tịch Sony Computer Entertainment chi nhánh Bắc Mỹ, là người sở hữu ban đầu trước khi ông bán nó cho Terry Diebold với giá 75 USD. Terry cất chiếc Nintendo PlayStation trên gác xép của gia đình. Đến năm 2015, con trai của anh phát hiện ra và chia sẻ lên Reddit. Từ đó, gia đình Diebold đã du lịch nhiều nơi cùng chiếc máy này và trưng bày nó ở nhiều triển lãm game khác nhau. Ở cuộc đấu giá do Heritage Auctions tổ chức gần đây, chiếc Nintendo PlayStation bán được với mức giá 360 nghìn USD (tương đương hơn 8,3 tỷ VNĐ). Trước đó, Terry Diebold từng được một nhà sưu tập người Na Uy đề xuất mức giá lên tới 1,2 triệu USD (gần 28 tỷ VNĐ) nhưng anh đã từ chối. Chủ nhân mới nhất của chiếc Nintendo PlayStation có tên là Greg McLemore. Anh được biết tới với nhiều dự án trang web bán lẻ thành công và đang dự định thành lập một bảo tàng về game. Sau khi dừng hợp tác với Sony, Nintendo đã cho ra mắt nhiều dòng máy chơi game và khẳng định được vị trí của mình trên thị trường. Năm 1996, Nintendo tung ra hệ máy NINTENDO 64 và đã bán được 500 ngàn máy trong ngày đầu tiên, đây cũng chính là hệ máy game đồ họa 3D đâu tiên của hãng Năm 2001, là bước tiến lớn của Nintendo với sự ra mắt của cả Gameboy Advance và GameCube. Ở thị trường hệ máy game cầm tay, GameBoy Advance vẫn giữ vững vị trí độc tôn. Năm 2003, Game Boy Advance SP là phiên bản đã được nâng cấp của Game Boy Advance, từ SP có ý nghĩa Special. Thiết kế độc đáo của sản phẩm này là có màn hình Lit với nhiều đèn hơn. GBA đã khắc phục vấn đề màn hình tối, thứ mà người hâm mộ đã yêu cầu hàng năm trời. Giá bán lẻ lúc đó là 99,99 USD Năm 2012, Nintendo cho ra mắt hệ máy DS: Nintendo 3DS XL. Nintendo 3DS XL có màn hình lớn hơn 90% so với 3DS thế hệ thứ tư, ngoài ra tuổi thọ pin cũng được kéo dài đáng kể Năm 2017, đánh dấu sự trở lại của Nintendo bằng một loạt các sản phẩm cực kì chất lượng Nintendo switch và New Nintendo 2DS XL. Báo cáo của NPD cho biết 906.000 máy Switch đã được bán tại Mỹ trong tháng đầu tiên, trở thành máy bán chạy nhất của Nintendo.