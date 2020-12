Among Us trở thành tựa game được tìm kiếm nhiều nhất 2020

Tựa game được tìm kiếm nhiều nhất Thế giới trong năm nay là Among Us, của nhà phát triển độc lập InnerSloth. Được đánh giá là phiên bản khác của "Ma Sói", trò chơi lấy bối cảnh bên ngoài không gian vũ trụ. Trong đó người chơi đóng một trong hai vai trò: đa số là các thành viên phi hành đoàn (Crewmates) và một số ít là những kẻ giả mạo (Impostors). Phi hành đoàn có mục tiêu tìm ra và loại bỏ kẻ giả mạo cũng như hoàn thành các nhiệm vụ xung quanh bản đồ, còn phe giả mạo có mục tiêu giết các thành viên phi hành đoàn mà không bị ai phát hiện. Xếp thứ 2 là Fall Guys: Ultimate Knockout là một tựa game sinh tồn được phát triển bởi Mediatonic vào năm 2020 và được xuất bản bởi Devolver Digital. Trò chơi lấy cảm hứng từ các chương trình trò chơi như Takeshi's Castle, It’s a Knockout và Total Wipeout, và các sân chơi cho trẻ em như tag và British bulldog. Fall Guys nhận được những đánh giá tích cực và khen ngợi từ các nhà phê bình với lối chơi hỗn hợp và hình ảnh trực quan, một phần thành công của trò chơi do đã được phát hành trong thời đại dịch COVID-19. Xếp thứ 3 là VALORANT được biết đến trước đó với mật danh Project A, là game bắn súng hành động đòi hỏi kỹ năng chính xác, lối chơi táo bạo đi kèm với những khoảnh khắc nghẹt thở. Trong game này người chơi sẽ chia làm 2 phe, phe tấn công và phe phòng thủ. Mỗi bên gồm 5 người chơi cùng chiến đấu và cố gắng giành nhiều trận thắng nhất qua 24 vòng đấu. Xếp thứ 4 là game Genshin Impact đã có hơn 110.000 người xem cùng lúc trên Twitch khi vừa phát hành. Genshin Impact tạo được ấn tượng và thu hút người chơi bởi chính nội tại của sản phẩm. Đây là một game online thực sự hấp dẫn, cuốn hút với một nền đồ họa bắt mắt nhưng quan trọng là thiết kế rất hợp thời. The Last of Us Part II là một trò chơi điện tử hành động. Nội dung phần 2 đặt bối cảnh câu chuyện sau The Last of Us phần đầu tiên (2013), người chơi sẽ tiếp tục cuộc phiêu lưu như trong phần I, nhưng vào vai nhân vật chính Ellie, người mong muốn sự trả thù và bắt đầu dấn thân vào một cuộc xung đột giữa 2 phe dân quân và giáo phái tại Hoa Kỳ thời kỳ hậu tận thế. Ở vị trí thứ 6 là Ghost of Tsushima - trò chơi độc quyền trên nền tảng PS4. Cách đây 2 tháng, Sucker Punch Production, đơn vị phát triển của Ghost of Tsushima cập nhật miễn phí phiên bản 1.1 của trò chơi này. Bản cập nhật bao gồm phần chơi Co-op multiplayer, new game +, custom gear loadout cùng nhiều chi tiết khác giúp trải nghiệm chơi GOT lần thứ hai đặc sắc hơn lần đầu tiên. Vị trí thứ 7 là FIFA 21 - một trò chơi video mô phỏng bóng đá được xuất bản bởi Electronic Arts như một phần của loạt game FIFA. Đây là phần thứ 28 trong loạt FIFA và được phát hành vào ngày 9 tháng 10 năm 2020 cho Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4 và Xbox One Xếp thứ 8 là Animal Crossing là một trò chơi video mô phỏng, nhân vật của người chơi là một con người sống trong một ngôi làng có nhiều loài động vật giống người khác nhau cùng sinh sống, thực hiện nhiều hoạt động như câu cá, bắt bọ và săn tìm hóa thạch. Loạt được chú ý cao vì lối chơi kết thúc mở, sử dụng đồng hồ và lịch bên trong máy chơi trò chơi điện tử để mô phỏng thời gian thực. Xếp thứ 9 là Call of Duty: Warzone - một trò chơi điện tử battle royale miễn phí được phát hành vào ngày 10 tháng 3 năm 2020, dành cho PlayStation 4, Xbox One và Microsoft Windows. Ở vị trí thứ 10 là -Dragon Quest Walk - một trò chơi video nhập vai thực tế được phát triển bởi COLOPL và phát hành bởi Square Enix.

Tựa game được tìm kiếm nhiều nhất Thế giới trong năm nay là Among Us, của nhà phát triển độc lập InnerSloth. Được đánh giá là phiên bản khác của "Ma Sói", trò chơi lấy bối cảnh bên ngoài không gian vũ trụ. Trong đó người chơi đóng một trong hai vai trò: đa số là các thành viên phi hành đoàn (Crewmates) và một số ít là những kẻ giả mạo (Impostors). Phi hành đoàn có mục tiêu tìm ra và loại bỏ kẻ giả mạo cũng như hoàn thành các nhiệm vụ xung quanh bản đồ, còn phe giả mạo có mục tiêu giết các thành viên phi hành đoàn mà không bị ai phát hiện. Xếp thứ 2 là Fall Guys: Ultimate Knockout là một tựa game sinh tồn được phát triển bởi Mediatonic vào năm 2020 và được xuất bản bởi Devolver Digital. Trò chơi lấy cảm hứng từ các chương trình trò chơi như Takeshi's Castle, It’s a Knockout và Total Wipeout, và các sân chơi cho trẻ em như tag và British bulldog. Fall Guys nhận được những đánh giá tích cực và khen ngợi từ các nhà phê bình với lối chơi hỗn hợp và hình ảnh trực quan, một phần thành công của trò chơi do đã được phát hành trong thời đại dịch COVID-19. Xếp thứ 3 là VALORANT được biết đến trước đó với mật danh Project A, là game bắn súng hành động đòi hỏi kỹ năng chính xác, lối chơi táo bạo đi kèm với những khoảnh khắc nghẹt thở. Trong game này người chơi sẽ chia làm 2 phe, phe tấn công và phe phòng thủ. Mỗi bên gồm 5 người chơi cùng chiến đấu và cố gắng giành nhiều trận thắng nhất qua 24 vòng đấu. Xếp thứ 4 là game Genshin Impact đã có hơn 110.000 người xem cùng lúc trên Twitch khi vừa phát hành. Genshin Impact tạo được ấn tượng và thu hút người chơi bởi chính nội tại của sản phẩm. Đây là một game online thực sự hấp dẫn, cuốn hút với một nền đồ họa bắt mắt nhưng quan trọng là thiết kế rất hợp thời. The Last of Us Part II là một trò chơi điện tử hành động. Nội dung phần 2 đặt bối cảnh câu chuyện sau The Last of Us phần đầu tiên (2013), người chơi sẽ tiếp tục cuộc phiêu lưu như trong phần I, nhưng vào vai nhân vật chính Ellie, người mong muốn sự trả thù và bắt đầu dấn thân vào một cuộc xung đột giữa 2 phe dân quân và giáo phái tại Hoa Kỳ thời kỳ hậu tận thế. Ở vị trí thứ 6 là Ghost of Tsushima - trò chơi độc quyền trên nền tảng PS4. Cách đây 2 tháng, Sucker Punch Production, đơn vị phát triển của Ghost of Tsushima cập nhật miễn phí phiên bản 1.1 của trò chơi này. Bản cập nhật bao gồm phần chơi Co-op multiplayer, new game +, custom gear loadout cùng nhiều chi tiết khác giúp trải nghiệm chơi GOT lần thứ hai đặc sắc hơn lần đầu tiên. Vị trí thứ 7 là FIFA 21 - một trò chơi video mô phỏng bóng đá được xuất bản bởi Electronic Arts như một phần của loạt game FIFA. Đây là phần thứ 28 trong loạt FIFA và được phát hành vào ngày 9 tháng 10 năm 2020 cho Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4 và Xbox One Xếp thứ 8 là Animal Crossing là một trò chơi video mô phỏng, nhân vật của người chơi là một con người sống trong một ngôi làng có nhiều loài động vật giống người khác nhau cùng sinh sống, thực hiện nhiều hoạt động như câu cá, bắt bọ và săn tìm hóa thạch. Loạt được chú ý cao vì lối chơi kết thúc mở, sử dụng đồng hồ và lịch bên trong máy chơi trò chơi điện tử để mô phỏng thời gian thực. Xếp thứ 9 là Call of Duty: Warzone - một trò chơi điện tử battle royale miễn phí được phát hành vào ngày 10 tháng 3 năm 2020, dành cho PlayStation 4, Xbox One và Microsoft Windows. Ở vị trí thứ 10 là -Dragon Quest Walk - một trò chơi video nhập vai thực tế được phát triển bởi COLOPL và phát hành bởi Square Enix.