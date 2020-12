Camera iPhone “lởm”, Apple “nhờ” Samsung hỗ trợ thế nào?

Mặc dù thường xuyên xuất hiện trong top những Smartphone chụp ảnh đẹp, thế nhưng iPhone dần bị các đối thủ vượt mặt, đặc biệt là Samsung. Thực tế cho thấy, những Flag ship của Apple đang dần bị đối thủ bỏ xa về khoản chụp ảnh. Dễ nhận thấy, trong khoảng 4 năm trở lại đây, Camera của Samsung đang dần nhận được sự đánh giá cao của cộng đồng người yêu công nghệ về việc chụp ảnh. Trong khi đó, các thế hệ iPhone gần đây không được đánh giá cao trong chụp ảnh, đặc biệt là ở ống kính telephoto. Ngay cả những bức ảnh chụp từ camera tele của iPhone 12 Pro Max cũng cho ra chất lượng rất tồi khi ảnh không nét, giữ chi tiết kém và bị bệt màu.

Camera trên iPhone 12 Pro Max tốt, nhưng cũng chỉ tới vậy thôi. Đặc biệt là ống kính tele không được đánh giá cao. Đáng giá nhất có lẽ là chống rung tăng cường và cảm biến LiDar.

Trong khi đó, kể từ khi mua lại Corephotonics, Samsung nắm giữ nhiều lợi thế về bằng sáng chế camera telephoto. Thực tế cho thấy, khả năng chụp ảnh từ những chiếc Flagship của Samsung vượt trội hơn so với những sản phẩm iPhone ra mắt cùng thời điểm. Hiện nay, quang học gấp khúc là một công nghệ đặc biệt, có vai trò giúp những ông lớn như Samsung, Oppo hay Huawei thống trị tính năng zoom tiềm vọng trên các thiết bị cầm tay, đây đều là những cái tên luôn có sản phẩm góp mặt trong top những điện thoại chụp ảnh đẹp nhất. Cần nói thêm, mặc dù vẫn chưa được hoàn thiện nhưng một số báo cáo chỉ ra Samsung vốn đã áp dụng kính tiềm vọng trên smartphone hàng đầu của mình cho phép phóng to lên tới 100X.

Sở hữu lượng Fan hùng hậu, song nhiều người vẫn phải thừa nhận rằng Apple đang bị tụt hậu 2-3 thế hệ Smartphone so với đối thủ. Những công nghệ mới nhất trên iPhone 12 series như 5G hay chống nước cường độ cao, camera, AI... đều đã xuất hiện trên nhiều sản phẩm Smartphone đối thủ trước đó. Một trong những điều khiến người dùng khó chịu nhất đó là sự chậm trễ cải tiến trong Camera. Mặc dù được quảng cáo có thể zoom quang tới 5x song chức năng zoom tele trên iPhone 12 Pro lại đến từ camera góc siêu rộng. Thực tế, camera chính của iPhone 12 Pro chỉ có khả năng zoom tele khoảng 2,6x. Với các đổi thủ như Galaxy Note 20 Ultra hay Huawei P40 Pro +, công nghệ zoom tele của iPhone 12 series chỉ có thể miêu tả bằng hai từ "hít khói".

Đừng chú ý tới số chấm, điều quan trọng là cụm Camera của S20 Ultra rất đáng tiền từ góc siêu rộng cho tới góc siêu zoom.

Mặc dù được đánh giá là 2 đối thủ cạnh tranh trên thị trường kinh doanh smartphone nhưng Apple có thể phải nhờ đến sự hỗ trợ của Samsung để nâng cấp camera tele trên iPhone sắp tới. Theo Phonearena, Apple không thể trực tiếp hợp tác với Samsung do đã có hợp đồng từ trước với LG. Các linh kiện cần thiết cho công nghệ này sẽ được Samsung chuyển đến LG Innotek, nhà lắp ráp camera trên iPhone. Bên cạnh đó, các bằng sáng chế liên quan đến công nghệ quang học gấp khúc không phải thế mạnh của công ty đến từ Cupertino. Một số nguồn tin từ các trang thông tin công nghệ cho biết, Corephotonics đã từng đâm đơn kiện Apple và LG do sử dụng công nghệ camera zoom tiềm vọng trên các mẫu iPhone, bắt đầu từ model iPhone 7 Plus, mà không có sự cho phép từ hãng. Hiện tại, Samsung và Corephotonics đang nắm giữ các bằng sáng chế quan trọng liên quan đến công nghệ zoom tiềm vọng. Nếu muốn sử dụng camera zoom tele chất lượng trên chiếc iPhone sắp tới, Apple sẽ phải cân nhắc tổ chức các cuộc họp cấp cao với Samsung.

Mặc dù là đối thủ ở 2 đầu chiến tuyến song Apple có thể sẽ phải nhờ tới Samsung để cải thiện công nghệ zoom tiềm vọng trên camera tele.

Theo Phonearena, dự kiến, Samsung sẽ giao các thiết bị truyền động quang học hoặc ống kính gấp khúc cho LG. Sau quá trình lắp ráp vào một module thu phóng có sẵn, camera sẽ được chuyển tới dây chuyền gia công iPhone của Foxconn. Những thông tin rò rỉ gần đây cho thấy đã có thông tin Apple nâng cấp cảm biến cũng như cải tiến camera siêu rộng trên iPhone 13 Pro Max. Vì thế, nếu Samsung là nhà cung cấp linh kiện tiềm vọng thì có khả năng tới đời iPhone 14 Series thì iPhone mới được trang bị camera zoom tele 5x hoặc 10x.