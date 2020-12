Siêu xe Porsche 911 GT3 RS bản độ chạy việt dã mạnh mẽ

Siêu xe Porsche 911 GT3 RS là một trong những mẫu xe thể thao chuyên dành cho đường đua tuyệt nhất trên thị trường vào lúc này, nhưng có là vậy thì nó cũng không thể xử lý đường địa hình. Tay đua người Thụy Điển Kevin Kleveros mong muốn độ chiếc Porsche 911 GT3 RS của mình nổi bật hơn tất cả và có thể sử dụng đi việt dã. Do vậy, anh ấy đã tìm tới Motopark, một đội đua xe Đức, để biến đổi nó trở thành một chiếc xe việt dã phù hợp đi đường phố. Một trong những phụ tùng độ nổi bật nhất ở chiếc Porsche 911 GT3 RS độ này bao gồm hệ thống ống xả bằng thép chống gỉ với nhiệm vụ tăng cường âm thanh từ động cơ. Một cửa hút gió được phát triển đặc biệt kiểu xe đua việt dã cũng được lắp lên nóc để mang luồng khí “trong lành” vào trong cabin. Để khiến chiếc GT3 RS trở nên linh hoạt hơn khi trượt qua các khúc cua, chiếc xe đã được trang bị các thanh giảm chấn độ đặc biệt với khả năng nén và nảy tùy chỉnh, và một van kiểm soát bắt cua. Bởi chiếc 911 GT3 RS này sẽ chủ yếu được sử dụng để đi off-road thay vì đường đua, hệ thống lò xo và cân bằng cũng được chỉnh lại cho phù hợp Các tấm chắn bùn và vỏ bảo vệ dưới gầm sẽ ngăn cản sỏi đá và những vật thể lạ trên mặt đất làm hỏng GT3 RS một cách bất ngờ. Bên trong, chiếc xe có trang bị phanh tay với công tắc ABS mà sẽ cho phép GT3 RS thực hiện drift vô cùng ấn tượng. Hệ thống đèn bổ sung trên nắp capô cung cấp thêm tầm nhìn trong trường hợp chiếc xe chạy vào ban đêm. Bởi 911 GT3 RS vốn đã được trang bị với một bộ phanh mạnh mẽ, nên Motopark không hề đưa ra sự thay đổi nào cả. Tuy nhiên, Motopark đã bổ sung thêm đệm phanh cấu hình đi đường trường với tỉ số lực cản cao hơn để xử lý trong thời tiết lạnh giá. Nhằm tăng cường độ an toàn, họ có lắp đặt thêm khung an toàn tùy chọn từ chính Porsche. Ngoài ra, chiếc Porsche 911 độ khủng này còn lắp một thiết bị đo lường sử dụng GPS để tính toán khoảng cách, thời gian trung bình và tín hiệu đèn cho người lái phụ. Về mặt hình thức, thân vỏ xe có mang lớp sơn nền màu đen, sọc vàng với các chi tiết tô điểm màu đỏ. Hệ thống truyền động của xe cũng được giữ nguyên, bởi khối động cơ 6 xi-lanh phẳng dung tích 4.0 lít, sản sinh 520 mã lực và 469 Nm mô-men xoắn cực đại, là đủ khỏe rồi. Video: Xem dân chơi Porsche 911 chạy đua địa hình.

