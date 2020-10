Điểm nhà chống lũ “nhập khẩu” vừa đẹp vừa hợp Việt Nam

Ngôi nhà nổi “Amphibious House” được Baca Architects thiết kế nổi và sẽ dâng cao theo mực nước mỗi lần ngập lụt. Ngôi nhà này được xây dựng trên hai bệ đỡ tách rời cho phép hệ kết cấu nổi trên phần mở rộng được định sẵn khi nước sông Thames dâng cao sẽ làm đầy khoang chứa và giữ ngôi nhà luôn nổi trên mặt nước. Amphibious House là ngôi nhà nổi đầu tiên tại Anh Quốc và có thể nổi tối đa 2.5m. Công trình FLOAT House (Nhà nổi) đã đạt chứng chỉ LEED Platinum nhờ vào việc giảm thiểu tối đa những tác động đến môi trường. Ngôi nhà được xác định là “nhà ở lưỡng cư” (trên cạn và trên mặt nước) do Morphosis Architects thiết kế theo đơn đặt hàng của quỹ Make It Right (do Brad Pitt sáng lập) tại New Orleans. Ngôi nhà được xây từ một hệ khung đúc sẵn bằng bọt polystyrene cùng với lớp bao che là kính cường lực và bê tông sợi được gia cố khiến cho nó đủ nhẹ và trở thành một chiếc bè nổi khi nước lũ dâng lên. Khi nước dâng, ngôi nhà sẽ tách khỏi dây neo và có thể nâng lên đến độ cao 3.66 mét (~12 feet) nhưng sẽ không trôi ra xa mà hoạt động như một chiếc bè cung cấp năng lượng từ pin đủ cho việc sử dụng tạm thời đến khi có trợ giúp. Công trình nhà tre “Tổ ấm nở hoa – Blooming Bamboo home” của Công ty H&P Architects được chọn trao Giải thưởng quốc tế IAA – International Architecture Awards 2014. Được biết, chủ trì công trình là hai KTS Đoàn Thanh Hà và Trần Ngọc Phương, cựu sinh viên K97 Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội. Với nguyên liệu tre, ngôi nhà được xây dựng trên một hệ đỡ là các thùng dầu tái chế. Những thùng dầu này liên kết với nhau tạo thành chiếc bè, nâng ngôi nhà nổi trên bề mặt nước lũ. Hà Lan được xem là nơi tập trung của những căn nhà nổi bởi đây vốn là khu vực có địa hình trũng so với mực nước biển. Văn phòng kiến trúc đến từ Hà Lan: Waterstudio và Dura Vermeer đã hoàn thiện một bản mẫu thiết kế nổi tiếng cho loại hình nhà nổi ở Massbommel (gần sông Maas). Ngôi nhà được thiết kế để có thể nổi lên trên cao vào mỗi dịp lũ lụt. Hệ thống điện và cung cấp nước vẫn luôn được đảm bảo trong suốt quá trình nổi nhờ vào những ống dẫn dẻo. Khi mùa mưa nặng hạt gây nên những trận lũ lớn năm 2010, gần một phần năm lãnh thổ Pakistan và 20 triệu người đã phải chịu thiệt hại. Như một nỗ lực trợ giúp, tổ chức Green Container International Aid đã thiết kế những container này để phục vụ cứu trợ khẩn cấp. Được hoàn thiện từ những container bỏ hoang, gỗ pallet và săm xe, các container có khả năng nổi lên trong trường hợp xảy ra lũ lụt. Thay vì sử dụng nước để nâng kết cấu lên, công trình Ngôi nhà xanh có chân (Greenhouse that grows legs) sử dụng hệ thống nâng thủy lực giúp cho công trình cao lên 800mm so với nền đất. Chủ nhà có thể di chuyển căn nhà đến vị trí thích hợp qua điều khiển từ xa. Căn nhà nổi trong mưa bão. Đây là mô hình nhà phao - một trong 9 mô hình của dự án Nhà chống lũ. Những ngôi nhà chống lũ này được xây dựng trên nền là những chiếc thùng phuy khiến cả nhà giống như một chiếc thuyền phao nổi trên nước lũ.

