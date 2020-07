Báo đen xuất hiện ở Đồng Nai có thể là... chó

Sáng 1/7, Hạt kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu tiếp tục phối hợp cùng cơ quan chức năng xã Tân An, Trị An, Vĩnh Tân và một phần thị trấn Vĩnh An đã tiến hành kiểm tra, truy vết hai con vật nghi báo đen mà người dân thấy trong đêm.

Nghi xuất hiện báo đen tại Đồng Nai. Ảnh minh họa

Tại khu vực gần đường đất đỏ, nơi người dân địa phương sau trận mưa hôm qua kiểm lâm phát hiện nhiều dấu chân mờ có đường kính khoảng 5 cm. Sau khi tỉ mỉ quan sát, đo đạc, đối chiếu, ông Dương Mạnh Hùng, Hạt phó kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu nhận định đây chỉ là dấu chân chó.

Cụ thể, các dấu chân, vết cào móng chân, đệm chụm vào nhau là của chó nhà, khác hoàn toàn với các dấu chân của loài báo đen xòe ra.

Lần theo dấu vết, cách hiện trường "nghi xuất hiện báo đen" tại Đồng Nai khoảng 1 km, kiểm lâm ghi nhận tại nhà ông Nguyễn Hoàng Dũng (thị trấn Vĩnh An) nuôi hai con chó đen, trong đó có chó Rottweiler (giống chó Đức) nặng khoảng 30 kg. Vào ban đêm, chủ nhà thường thả chó để chúng chạy săn sóc, săn thỏ trong rừng kiếm ăn, bởi vậy có lẽ người dân nhìn nhầm chó thành báo đen.

Giống chó Rottweiler lai có màu đen, nặng khoảng 30kg. Ảnh minh họa

Ông Dũng cho biết thêm: ''Tôi ở đây đã 6 năm rồi và chưa khi nào thấy báo đen. Chỉ có thấy gà rừng, mèo rừng có bộ lông đốm như con báo thôi, chứ báo đen thì chưa bao giờ gặp''.

Đại diện Hạt kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu cho hay nhiều khả năng cá thể nghi là báo đen mà người dân nhìn thấy chính là con chó đen lai giống Rottweiler mà ông Dũng đang nuôi. Tuy nhiên lực lượng kiểm lâm không chủ quan màvẫn tiếp tục điều tra, xác minh và liên hệ chặt chẽ với các địa phương để theo dõi, nắm tình hình.

Rất có khả năng người dân nhìn nhầm hai con chó nhà ông Dũng thành báo đen. Ảnh minh họa

Trước đó, vào ngày 29/6, người dân địa bàn huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai trình báo phát hiện hai con vật nghi báo đen xuất hiện tại khu "Đồi Ma", giáp ranh ba xã Tân An, Vĩnh Tân và Trị An. Ngay lập tức, Công an xã Tân An thông báo đến nhân dân trên địa bàn biết để cảnh giác để phòng ngừa nguy hiểm về tính mạng và tài sản, khi phát hiện thì thông báo cho cơ quan chức năng kịp thời xử lý.