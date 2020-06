Công viên duy nhất trên thế giới cho phép du khách đào và nhặt kim cương

Nhắc tới kim cương, chắc hẳn các mọi người sẽ nghĩ tới một loại chất liệu quý giá được dùng để làm nữ trang đắt tiền. Ấy thế mà có một công viên nọ ở Mỹ tên là Crater of Diamonds thuộc tiểu bang Arkansas có nhiều kim cương tới mức khách có thể tự do vào tìm rồi mang về. Năm 2018, công viên tiểu bang Crater of Diamonds ở Murfreesboro, tiểu bang Arkansas (Mỹ) mở cửa cho du khách tự do vào tìm kim cương. Nhờ đó, công viên này đã thu hút 124.000 người ghé thăm và các du khách đã tìm được 405 viên kim cương, với tổng cân nặng là 77,12 carat. Miệng núi lửa trong Công viên tiểu bang Crater of Diamonds được xem là một mỏ vàng kim cương. Hơn 33.100 viên kim cương đã được tìm thấy trong công viên này kể từ năm 1970. Mặc dù mở cửa tự do nhưng không phải ai cũng tìm được kim cương. Các viên kim cương hình thành cách đây hàng triệu năm. Khi vùng này còn là miệng núi lửa hoạt động, trong quá trình phun trào, kim cương được đưa lên mặt đất. Trước kia, Crater of Diamonds vốn là miệng núi lửa có diện tích chừng 368ha, với khu vực 15,2ha là nơi dành cho du khách săn kim cương. Mảnh đất “màu mỡ” này thu hút hàng trăm nghìn “nhà thám hiểm” nghiệp dư tới mỗi năm để kiếm những viên đá quý cho riêng mình. Theo các nhà nghiên cứu, những viên kim cương ở Crater of Diamonds được hình thành từ 3 tỷ năm trước nằm sâu trong lớp vỏ Trái đất. Khoảng 100 triệu năm trước, những cột magma của núi lửa đã đưa chúng ra bên ngoài. Những mảnh vỡ còn được gọi là “xenolith” và chúng chứa các viên kim cương. Trong suốt hơn 100 năm kể từ khi phát hiện ra, Crater of Diamonds đã mang lại hàng ngàn viên kim cương đủ mọi kích cỡ do du khách tìm thấy. Theo nguồn tin từ ban quản lý công viên, mỗi năm, du khách tìm thấy trung bình khoảng 600 viên các loại với nhiều màu sắc khác nhau. Du khách sẽ được mang mọi thứ tìm thấy về nhà mà không phải trả tiền. Thứ duy nhất phải trả là vé vào cửa, giá là 5 USD đối với trẻ em (từ 6 đến 12 tuổi) và 8 USD đối với người lớn. Nếu không mang theo công cụ tìm kiếm, đãi kim cương, mọi người cũng có thể thuê tại đây. 15/9/2018, một người phụ nữ đến từ Aurora, Colombia đã đào được viên được kim cương lớn nhất năm nặng 2,63 carat. Kích cỡ của nó rất lớn, trông như hạt đỗ với màu trong suốt tuyệt đẹp. Nó được người phụ nữ đặt tên là Lichtenfels, giống tên thị trấn ở Đức nơi cô khôn lớn. Hầu hết các viên kim cương tìm thấy tại đây đều có kích thước rất nhỏ. Nhưng đôi khi may mắn lại mỉm cười khi thỉnh thoảng du khách “mát tay” lại đào được viên lớn từ 3-5 carat, trị giá hàng nghìn USD. Quay lại thời điểm của quá khứ, viên kim cương đầu tiên được tìm thấy tại mảnh đất này vào năm 1906. Chủ nhân may mắn đó là John Huddleston đồng thời cũng là người chủ đất. Người ta còn gọi ông là “Diamond John” hay “John Kim cương”. Tuy nhiên, vận may không mỉm cười với người đàn ông này mãi mãi khi cuối cùng John phải qua đời trong cảnh túng bấn. Cậu bé 14 tuổi người Mỹ vô tình trở thành chủ nhân viên kim cương lớn tới 7,44 carat. Đó là một viên kim cương nâu lớn nhất được khai quật ở đây trong suốt 40 năm qua, đồng thời là viên lớn thứ 7 trong số những viên được tìm thấy tại công viên Crater of Diamonds. Viên kim cương lớn thứ 2 thế giới

Nhắc tới kim cương, chắc hẳn các mọi người sẽ nghĩ tới một loại chất liệu quý giá được dùng để làm nữ trang đắt tiền. Ấy thế mà có một công viên nọ ở Mỹ tên là Crater of Diamonds thuộc tiểu bang Arkansas có nhiều kim cương tới mức khách có thể tự do vào tìm rồi mang về. Năm 2018, công viên tiểu bang Crater of Diamonds ở Murfreesboro, tiểu bang Arkansas (Mỹ) mở cửa cho du khách tự do vào tìm kim cương. Nhờ đó, công viên này đã thu hút 124.000 người ghé thăm và các du khách đã tìm được 405 viên kim cương, với tổng cân nặng là 77,12 carat. Miệng núi lửa trong Công viên tiểu bang Crater of Diamonds được xem là một mỏ vàng kim cương. Hơn 33.100 viên kim cương đã được tìm thấy trong công viên này kể từ năm 1970. Mặc dù mở cửa tự do nhưng không phải ai cũng tìm được kim cương. Các viên kim cương hình thành cách đây hàng triệu năm. Khi vùng này còn là miệng núi lửa hoạt động, trong quá trình phun trào, kim cương được đưa lên mặt đất. Trước kia, Crater of Diamonds vốn là miệng núi lửa có diện tích chừng 368ha, với khu vực 15,2ha là nơi dành cho du khách săn kim cương. Mảnh đất “màu mỡ” này thu hút hàng trăm nghìn “nhà thám hiểm” nghiệp dư tới mỗi năm để kiếm những viên đá quý cho riêng mình. Theo các nhà nghiên cứu, những viên kim cương ở Crater of Diamonds được hình thành từ 3 tỷ năm trước nằm sâu trong lớp vỏ Trái đất. Khoảng 100 triệu năm trước, những cột magma của núi lửa đã đưa chúng ra bên ngoài. Những mảnh vỡ còn được gọi là “xenolith” và chúng chứa các viên kim cương. Trong suốt hơn 100 năm kể từ khi phát hiện ra, Crater of Diamonds đã mang lại hàng ngàn viên kim cương đủ mọi kích cỡ do du khách tìm thấy. Theo nguồn tin từ ban quản lý công viên, mỗi năm, du khách tìm thấy trung bình khoảng 600 viên các loại với nhiều màu sắc khác nhau. Du khách sẽ được mang mọi thứ tìm thấy về nhà mà không phải trả tiền. Thứ duy nhất phải trả là vé vào cửa, giá là 5 USD đối với trẻ em (từ 6 đến 12 tuổi) và 8 USD đối với người lớn. Nếu không mang theo công cụ tìm kiếm, đãi kim cương, mọi người cũng có thể thuê tại đây. 15/9/2018, một người phụ nữ đến từ Aurora, Colombia đã đào được viên được kim cương lớn nhất năm nặng 2,63 carat. Kích cỡ của nó rất lớn, trông như hạt đỗ với màu trong suốt tuyệt đẹp. Nó được người phụ nữ đặt tên là Lichtenfels, giống tên thị trấn ở Đức nơi cô khôn lớn. Hầu hết các viên kim cương tìm thấy tại đây đều có kích thước rất nhỏ. Nhưng đôi khi may mắn lại mỉm cười khi thỉnh thoảng du khách “mát tay” lại đào được viên lớn từ 3-5 carat, trị giá hàng nghìn USD. Quay lại thời điểm của quá khứ, viên kim cương đầu tiên được tìm thấy tại mảnh đất này vào năm 1906. Chủ nhân may mắn đó là John Huddleston đồng thời cũng là người chủ đất. Người ta còn gọi ông là “Diamond John” hay “John Kim cương”. Tuy nhiên, vận may không mỉm cười với người đàn ông này mãi mãi khi cuối cùng John phải qua đời trong cảnh túng bấn. Cậu bé 14 tuổi người Mỹ vô tình trở thành chủ nhân viên kim cương lớn tới 7,44 carat. Đó là một viên kim cương nâu lớn nhất được khai quật ở đây trong suốt 40 năm qua, đồng thời là viên lớn thứ 7 trong số những viên được tìm thấy tại công viên Crater of Diamonds. Viên kim cương lớn thứ 2 thế giới