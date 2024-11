Hàng trăm hình vẽ ở sa mạc Nazca được tìm thấy nhờ AI

Các nhà khoa học đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và máy bay không người lái để khám phá hàng trăm hình vẽ 2.000 năm tuổi trên sa mạc Nazca ở Peru. (Ảnh: Masato Sakai) Đây là nơi chứa một bộ sưu tập khổng lồ các họa tiết kỳ lạ, có niên đại từ khoảng năm 100 TCN.(Ảnh: Forbes) Trong 6 tháng gần đây, AI đã giúp phát hiện 303 hình vẽ mới, tăng gấp đôi số lượng đã được biết đến trước đây. (Ảnh: The Guardian) Nghiên cứu cho thấy những hình vẽ này có thể đã được người Nazca khắc lên mặt đất để phục vụ cho các nghi lễ tôn giáo và cộng đồng. (Ảnh: Artnet News) Công nghệ AI giúp xác định các hình vẽ địa lý mới bằng cách phân tích hình ảnh từ không trung, loại bỏ 98% hình ảnh không liên quan, và giúp các nhà khoa học dễ dàng tìm thấy và lập bản đồ các hình vẽ này.(Ảnh: Peru Reports) Phát hiện này không chỉ giúp hiểu rõ hơn về văn hóa Nazca mà còn cung cấp thông tin quan trọng về biến đổi khí hậu và cách thức bảo vệ các di tích lịch sử khỏi sự phá hủy của thời gian và hoạt động con người.(Ảnh: Freepik) Các hình vẽ được tạo ra bằng cách đào bỏ lớp đá cuội oxit sắt phủ trên bề mặt sa mạc Nazca. Khi đá sỏi bị đào đi, đất sáng màu dưới những đường rãnh đó tương phản với vùng bên cạnh. (Ảnh: Travelling and Trails) Các hình vẽ còn tồn tại được sau hàng nghìn năm là nhờ khí hậu rất khô, không có gió và nhiệt độ ổn định của sa mạc Nazca - một trong những vùng khô nhất thế giới, cũng như việc nơi đây không có người sinh sống trong nhiều thế kỷ qua. (Ảnh: The New York Times) Mời quý độc giả xem thêm video: Xúc động bức tượng "Em bé khổng lồ" nằm cô đơn giữa sa mạc.

