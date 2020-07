Báo đen nghi xuất hiện tại Đồng Nai quý hiếm cỡ nào?

Ngày 30/6, cơ quan chức năng huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai cảnh báo người dân cảnh giác trước thông tin xuất hiện 2 con vật nghi là báo đen. Người dân trình báo hai con vật đen to lớn này nặng khoảng 100 kg, ra vào khu vực giáp ranh 3 xã Tân An, Trị An và Vĩnh Tân. Đại diện Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai cho biết hiện đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Vĩnh Cửu tiến hành xác minh. Tuy nhiên có khả năng đây là mèo hoang chứ không phải là báo, bởi đây là khu vực dân sinh sống nhiều và toàn là rừng trồng nằm rải rác. Báo đen hay hắc báo hay còn gọi là beo là một dạng biến dị di truyền xảy ra đối với một vài loài mèo lớn gọi là Melanism. Hội chứng đột biến di truyền này thường xảy ra ở các loài động vật có vú, giống như hội chứng bạch tạng, chỉ khác ở chỗ những sắc tố dư thừa sẽ biến màu lông hoặc da của động vật thành màu đen. Loại gen này phổ biến trong loài báo đốm châu Á và châu Phi; và cả loài báo Nam Mỹ. Tuy vậy, mèo nhà lại không bị tác động bởi loại gen này. Đặc biệt, báo đen có màu lông đen không có nghĩa nó không có đốm. Vào ban ngày, nếu nhìn kỹ ta có thể thấy các đốm màu hoa của nó, còn vào ban đêm những đốm hoa chỉ hiện rõ dưới ánh sáng hồng ngoại. Nhiều người cho rằng lông đen giúp loài báo này dễ ẩn nấp săn mồi, đặc biệt vào ban đêm nhưng thực tế không phải vậy. Chính bộ lông đốm mới dễ ngụy trang trong khi một khối đen sẽ bị phát hiện bởi các loài khác. Theo nhóm nghiên cứu của Nick Pilprint, nhà khoa học thuộc Sở thú San Diego (Mỹ), báo đốm đen cực kỳ quý hiếm. Hiện chỉ có 11% số báo trên thế giới bị đột biến Melanism. Và hầu hết những con báo này sống ở Đông Nam Á. Thực hư chuyện báo đen xuất hiện tại Đồng Nai | VTC Now

Ngày 30/6, cơ quan chức năng huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai cảnh báo người dân cảnh giác trước thông tin xuất hiện 2 con vật nghi là báo đen. Người dân trình báo hai con vật đen to lớn này nặng khoảng 100 kg, ra vào khu vực giáp ranh 3 xã Tân An, Trị An và Vĩnh Tân. Đại diện Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai cho biết hiện đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Vĩnh Cửu tiến hành xác minh. Tuy nhiên có khả năng đây là mèo hoang chứ không phải là báo, bởi đây là khu vực dân sinh sống nhiều và toàn là rừng trồng nằm rải rác. Báo đen hay hắc báo hay còn gọi là beo là một dạng biến dị di truyền xảy ra đối với một vài loài mèo lớn gọi là Melanism. Hội chứng đột biến di truyền này thường xảy ra ở các loài động vật có vú, giống như hội chứng bạch tạng, chỉ khác ở chỗ những sắc tố dư thừa sẽ biến màu lông hoặc da của động vật thành màu đen. Loại gen này phổ biến trong loài báo đốm châu Á và châu Phi; và cả loài báo Nam Mỹ. Tuy vậy, mèo nhà lại không bị tác động bởi loại gen này. Đặc biệt, báo đen có màu lông đen không có nghĩa nó không có đốm. Vào ban ngày, nếu nhìn kỹ ta có thể thấy các đốm màu hoa của nó, còn vào ban đêm những đốm hoa chỉ hiện rõ dưới ánh sáng hồng ngoại. Nhiều người cho rằng lông đen giúp loài báo này dễ ẩn nấp săn mồi, đặc biệt vào ban đêm nhưng thực tế không phải vậy. Chính bộ lông đốm mới dễ ngụy trang trong khi một khối đen sẽ bị phát hiện bởi các loài khác. Theo nhóm nghiên cứu của Nick Pilprint, nhà khoa học thuộc Sở thú San Diego (Mỹ), báo đốm đen cực kỳ quý hiếm . Hiện chỉ có 11% số báo trên thế giới bị đột biến Melanism. Và hầu hết những con báo này sống ở Đông Nam Á. Thực hư chuyện báo đen xuất hiện tại Đồng Nai | VTC Now