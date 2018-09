Xem tướng người hay khoe khoang, sĩ diện, thích thể hiện

Khoe khoang là nhu cầu của nhiều người, từ trẻ đến già, đàn bà hay đàn ông. Đây là cách gây chú ý đối với người khác bởi bản chất của con người hay khao khát được chú ý, quan tâm. Trong khi đó sĩ diện là ra vẻ không thua kém ai để được người khác coi trọng hoặc che giấu sự thua kém để không bị người khác coi thường. Những tính cách này ai cũng có, nhưng việc thể hiện nhiều hay ít lại ảnh hưởng rất lớn đến cách nhìn của người khác đối với bản thân. Hãy nhận diện đâu là tướng người có những tính cách này.

1. Ăn nhai chóp chép

Nếu người khi ăn nhai ngậm miệng rất thích cẩn trọng và luôn thận trọng trước mọi vấn đề, làm gì cũng có nguyên tắc riêng của mình thì người ăn hay nhai chóp chép lại có tính khoe khoang, thiếu kiên định, thiếu ý chí và hay nói chuyện bộp chộp. Họ thiếu nguyên tắc và hay thể hiện mình nên không được lòng nhiều người xung quanh.

2. Miệng lệch

Miệng lệch có đặc điểm: miệng bị méo, trên dưới không can xứng, môi có ít nếp nhăn, to mà không thu lại. Môi bên trái và bên phải của miệng không đều nhau, nhìn bị lệch về một phía hoặc khi nói chuyện bị méo. Chủ nhân của tướng miệng này thường hay nói to, lỗ mãn, khoác lác không đáng tin. Người có tướng miệng này thường thích khoe khoang của cải vật chất và công việc của mình.

3. Cằm nhọn

Theo xem tướng mạo, người cằm nhọn kém nhẫn nại, mạnh mẽ, nhiều tham vọng. Một khi có người làm tổn hại đến thể diện, họ sẽ rắp tầm báo thù người ta và dùng từ ngữ có tính công kích để phản đòn đối phương.

4. Khoa chân múa tay khi nói chuyện

Người hay dùng cử chỉ của cả tay và chân khi nói thường có vẻ đắc ý, ba hoa. Khoa chân múa tay thái quá khi nói chuyện là một điều không tốt, thể hiện con người hay khoác lác, thích làm quá và thích thể hiện. Người này hay huyên thuyên về bản thân, không cho người đối diện chen vào. Nếu vừa nói vừa cười lại có tướng xấu hơn, chẳng ai muốn giao tiếp hay tiếp xúc làm ăn.

5. Đuôi mắt trễ xuống dưới thành hình chữ bát

Đuôi mắt trễ xuống dưới tạo thành hình chữ "bát" (A) chứng tỏ người này không thành thật. Khuôn mặt này không chỉ thiếu hài hoà mà còn mang lại cảm giác bất an cho người khác. Xem tướng phụ nữ có khuôn mặt này thường rất ưa sĩ diện, thích che giấu ìhững điểm xấu của mình, tâng bốc bản thân thành người có địa vị để giành được sự tin tưởng của người khác.

(*) Thông tin bài viết chỉ mang tính tham khảo