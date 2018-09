Theo dự đoán ngày mới 19/09/2018 cho 12 con giáp được đăng tải trên trang SMXS (Trung Quốc), người tuổi Tý đề phòng tiểu nhân hãm hại trong công việc. Tài vận: tài chính có nhiều biến động, phải chi tiêu nhiều. Tình cảm: nên xác định rõ ràng tình cảm của bản thân. Cũng theo dự đoán cho 12 con giáp, người tuổi Sửu không nên quá cố chấp trong công việc. Tài vận: phát sinh nhiều khoản chi. Tình cảm: dễ xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn. Tuổi Dần: Công việc: con giáp này nên tạo dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp. Tài vận: có cơ hội tăng thêm thu nhập. Tình cảm: nên chủ động hơn nữa trong tình cảm. Tuổi Mão: Công việc: công việc thuận lợi. Tài vận: có cơ hội được tăng lương. Tình cảm: nên trân trọng tình cảm hiện tại. Tuổi Thìn: Công việc: không nên can dự quá sâu vào chuyện người khác, tránh để lại ấn tượng xấu cho cấp trên. Tình cảm: dễ xảy tranh cãi trong tình cảm. Tuổi Tỵ: Công việc: không nên đầu tư vào bất động sản. Tài vận: có thể bỏ tiền ra đầu tư. Tình cảm: nên biết nắm bắt cơ hội trong tình cảm. Tuổi Ngọ: Sự nghiệp: không nên quá bảo thủ trong công việc. Tài vận: công việc kinh doanh đem lại kết quả tốt. Tình cảm: nên trân trọng tình cảm hiện tại. Tuổi Mùi: Sự nghiệp: có thể tham gia đầu tư nhưng không nên đầu tư vào bất động sản. Tài vận: có thêm khoản thu. Tình cảm: người đã kết hôn nên thận trọng trong các mối quan hệ khác giới. Tuổi Thân: Sự nghiệp: không nên can dự quá sâu vào việc của người khác tránh tạo ấn tượng xấu với cấp trên. Tài vận: có cả tin tốt lẫn tin xấu. Tình cảm: dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi. Tuổi Dậu: Sự nghiệp: nên nói ít làm nhiều, không can dự vào việc người khác. Tài vận: cơ bản ổn định. Tình cảm: không phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Tuổi Tuất: Sự nghiệp: nên tự mình hoàn thành công việc, không nên nhờ vả người khác. Tài vận: chi nhiều hơn thu. Tình cảm: dễ xảy ra xích mích nhỏ. Tuổi Hợi: Sự nghiệp: hoàn thành công việc xuất sắc khiến mọi người ngưỡng mộ. Tài vận: nên tận dụng các cơ hội để kiếm lời. Tình cảm: cơ bản ổn định. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời quý độc giả xem video 3 con giáp cuộc sống bỗng chốc nở hoa, người người ngưỡng mộ. Nguồn Phật pháp 365.

Theo dự đoán ngày mới 19/09/2018 cho 12 con giáp được đăng tải trên trang SMXS (Trung Quốc), người tuổi Tý đề phòng tiểu nhân hãm hại trong công việc. Tài vận: tài chính có nhiều biến động, phải chi tiêu nhiều. Tình cảm: nên xác định rõ ràng tình cảm của bản thân. Cũng theo dự đoán cho 12 con giáp, người tuổi Sửu không nên quá cố chấp trong công việc. Tài vận: phát sinh nhiều khoản chi. Tình cảm: dễ xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn. Tuổi Dần: Công việc: con giáp này nên tạo dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp. Tài vận: có cơ hội tăng thêm thu nhập. Tình cảm: nên chủ động hơn nữa trong tình cảm. Tuổi Mão: Công việc: công việc thuận lợi. Tài vận: có cơ hội được tăng lương. Tình cảm: nên trân trọng tình cảm hiện tại. Tuổi Thìn: Công việc: không nên can dự quá sâu vào chuyện người khác, tránh để lại ấn tượng xấu cho cấp trên. Tình cảm: dễ xảy tranh cãi trong tình cảm. Tuổi Tỵ: Công việc: không nên đầu tư vào bất động sản. Tài vận: có thể bỏ tiền ra đầu tư. Tình cảm: nên biết nắm bắt cơ hội trong tình cảm. Tuổi Ngọ: Sự nghiệp: không nên quá bảo thủ trong công việc. Tài vận: công việc kinh doanh đem lại kết quả tốt. Tình cảm: nên trân trọng tình cảm hiện tại. Tuổi Mùi: Sự nghiệp: có thể tham gia đầu tư nhưng không nên đầu tư vào bất động sản. Tài vận: có thêm khoản thu. Tình cảm: người đã kết hôn nên thận trọng trong các mối quan hệ khác giới. Tuổi Thân: Sự nghiệp: không nên can dự quá sâu vào việc của người khác tránh tạo ấn tượng xấu với cấp trên. Tài vận: có cả tin tốt lẫn tin xấu. Tình cảm: dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi. Tuổi Dậu: Sự nghiệp: nên nói ít làm nhiều, không can dự vào việc người khác. Tài vận: cơ bản ổn định. Tình cảm: không phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Tuổi Tuất: Sự nghiệp: nên tự mình hoàn thành công việc, không nên nhờ vả người khác. Tài vận: chi nhiều hơn thu. Tình cảm: dễ xảy ra xích mích nhỏ. Tuổi Hợi: Sự nghiệp: hoàn thành công việc xuất sắc khiến mọi người ngưỡng mộ. Tài vận: nên tận dụng các cơ hội để kiếm lời. Tình cảm: cơ bản ổn định. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời quý độc giả xem video 3 con giáp cuộc sống bỗng chốc nở hoa, người người ngưỡng mộ. Nguồn Phật pháp 365.