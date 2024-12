Pha hạ cánh thảm khốc chấn động của ngành hàng không

Japan Airlines Flight 123 (12/8/1985). Sau khi mất kiểm soát phần đuôi do áp suất nổ, máy bay không thể điều khiển và đâm vào núi trong nỗ lực hạ cánh khẩn cấp. Thiệt hại nhân mạng: 520 người chết. Ảnh: WSJ. Turkish Airlines Flight 981 (3/3/1974). Cửa khoang chở hàng bị bật ra khi máy bay đang bay, gây mất áp suất cabin và làm hỏng hệ thống điều khiển. Máy bay rơi khi cố gắng hạ cánh khẩn cấp. Thiệt hại nhân mạng: 346 người chết. Ảnh: NY Daily News. Saudia Flight 163 (19/81980). Máy bay bốc cháy trong khoang chở hàng. Dù hạ cánh an toàn tại Riyadh, hành khách không được sơ tán kịp thời, dẫn đến toàn bộ người trên máy bay thiệt mạng do ngạt khói. Thiệt hại nhân mạng: 301 người chết. Ảnh: Admiral Cloudberg - Medium. American Airlines Flight 191 (25/5/1979). Một động cơ tách khỏi máy bay ngay sau khi cất cánh từ sân bay Chicago O'Hare. Nỗ lực hạ cánh khẩn cấp của phi hành đoàn thất bại, máy bay mất kiểm soát và rơi xuống khu vực gần sân bay. Thiệt hại nhân mạng: 273 người chết. Ảnh: Britannica. Jeju Air Flight 2216 (29/12/2024). Không thể bung bánh đáp, chiếc máy bay hạ cánh bằng phần bụng đã trượt trên đường băng tại sân bay Muan và nổ tung khi đâm vào một công trình bên ngoài, phía cuối đường băng. Thiệt hại nhân mạng: 179 người chết. Ảnh: PTV News. Air France Flight 4590 (25/7/2000). Lốp của chiếc máy bay Concorde bị nổ do va chạm với mảnh kim loại trên đường băng, làm thủng thùng nhiên liệu và gây cháy. Máy bay mất kiểm soát và đâm xuống đất khi cố gắng quay lại sân bay. Thiệt hại nhân mạng: 113 người chết. Ảnh: Pinterest. United Airlines Flight 232 (19/71989). Máy bay DC-10 mất toàn bộ hệ thống điều khiển sau khi động cơ đuôi bị lỗi. Phi hành đoàn thực hiện hạ cánh khẩn cấp tại Sioux City, Iowa, nhưng máy bay vỡ tan khi tiếp đất. Thiệt hại nhân mạng: 111 người chết. Ảnh: Lubavitch.com. Asiana Airlines Flight 214 (6/7/2013). Máy bay Boeing 777 từ Seoul đến San Francisco bị va vào bờ kè đường băng do hạ cánh quá thấp. Máy bay bốc cháy, nhưng phần lớn hành khách sống sót kỳ diệu.Thiệt hại nhân mạng: 3 người chết. Ảnh: The Independent. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

